Prof. Bedri Gencer'in sözlerini eleştiren Bulut Can Okuducu ifade verdi - Son Dakika
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Prof. Bedri Gencer'in sözlerini eleştiren Bulut Can Okuducu ifade verdi

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Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Bedri Gencer'in "Allah'ın helal kıldığı yaşta evliliği tecavüz sayarak, mutlu yuvaları bozarak gayretullaha dokunmayalım" şeklindeki sözlerini iki yıl önce sosyal medyadan eleştiren Bulut Can Okuducu karakolda ifade verdi. Okuducu ifadesinde, "İfade özgürlüğü sadece kendi hakkı değildir. Ben çocuk yaşta evliliği savunduğu için eleştiri hakkımı kullandım" dedi. Okuducu ifade sonrasında yaptığı açıklamada da "Çocuklarımızın geleceğini karartmak isteyen gerici zihniyete karşı sessiz kalmayacağım" diye konuştu.

15.08.2024 11:48
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(İSTANBUL)- Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Bedri Gencer'in "Allah'ın helal kıldığı yaşta evliliği tecavüz sayarak, mutlu yuvaları bozarak gayretullaha dokunmayalım" şeklindeki sözlerini iki yıl önce sosyal medyadan eleştiren Bulut Can Okuducu karakolda ifade verdi. Okuducu ifadesinde, "İfade özgürlüğü sadece kendi hakkı değildir. Ben çocuk yaşta evliliği savunduğu için eleştiri hakkımı kullandım" dedi. Okuducu ifade sonrasında yaptığı açıklamada da "Çocuklarımızın geleceğini karartmak isteyen gerici zihniyete karşı sessiz kalmayacağım" diye konuştu.

2020'de 41 kişinin ölümüyle sonuçlanan Elazığ depreminden sonra sosyal medyada çıkan tartışmalarda Gencer'in, "Gayretullaha dokunmak edebiyat değildir. AIDS, Ebola virüsü, Avustralya, Çin gayretullaha dokundu, azap geldi. Maazallah biz de zinayı, livatayı yasallaştırırsak, Allah'ın helal kıldığı yaşta evliliği tecavüz sayarak, mutlu yuvaları bozarak gayretullaha dokunmayalım. Az kaldı" şeklindeki sözleri de zaman zaman eleştirilere neden oldu. Bulut Can Okuducu da Gencer'in sözlerini sosyal medya paylaşımları ile eleştirenler arasında yer aldı.

Okuducu iki yıl önce sosyal medya paylaşımları ile hem Gencer'i, hem Karaman'daki tecavüz skandalı döneminde Aile Bakanı olan Sema Ramazanoğlu'nu hem de çocuk yaşta evliliklerle ilgili sözleri zaman zaman tepki çeken eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ı eleştirdi.

Prof Gencer'in eleştirilerle ilgili şikayetçi olması üzerine Okuducu, Ümraniye Şehit Numan Şeref Datlı Polis Merkezi'nde ifade verdi.

"Kendisini eleştirenleri şikayet etmesi doğru değildir"

09/08/2024 tarih ve 2024/165536 sayılı evrak kapsamında ifade veren Bulut Can Okuducu ifadesinde, "Bedri Gencer isimli şahsı şahsen tanımam. Kendisini sosyal medyadan ve geçmişte okuduğum üniversitede hoca olarak bilirim. Bedir Gencer, Cumhuriyet kanunlarının yasakladığı çocuk yaşta evliliğin meşru kılınması konusunda bir yorumu olmuştur. Kendisi ifade özgürlüğünü kullanmakta bir sakınca görmüyorsa, kendisini eleştirenleri şikayet etmesi doğru değildir. İfade özgürlüğü sadece kendi hakkı değildir" dedi.

Eleştiri hakkını kullandığını belirten Okuducu, "Sadece kendi eleştiri hakkımı kullandım. Kullandığım ifadeler eleştiridir. Hiçbir biçimde suç değildir. Hakaret etmedim, etmek için nedenim de yok. Aramızda bir husumet yoktur. Kanunen yasaklanmış olan şeyleri savunuyordu, ben de bunu eleştirdim. İki kız çocuğu babası olarak bu konuda hassasiyet gösterdiğim için sert eleştiri yapmış olabilirim. Çocuklarımızın geleceğini korumak adına düşüncelerimi dile getirdim" sözleriyle ifadesine devam etti.

"Çocuklarımızın geleceğini karartmak isteyen gerici zihniyete karşı sessiz kalmayacağım"

Bir sosyal medya eleştirisi nedeniyle aylar sonra karakolda ifade vermek durumunda kalan Okuducu, karakol çıkışında yaptığı açıklamada da şunları söyledi:

"Ben Bedri Gencer isimli şahsın sözlerinden dolayı kendisini eleştirdiğim için karakola gelip ifade vermek durumunda kaldım. Kendisi hakkımda suç duyurusunda bulunmuş. Peki hangi sözlerini eleştirdim. Cumhuriyet kanunlarına aykırı, çocuk yaşta evliliği savunan sözlerini eleştirdim. Ben merak ediyorum kanunlara, ahlaka, vicdana sığmayan bu sözlerinden dolayı Bedri Gencer bir ifade verdi mi? Bir savcı da çıkıp Bedri Gencer'e, 'sen bu sözleri nasıl söylüyorsun' dedi mi? Çocuklarımızın geleceğini karartmak isteyen gerici zihniyete karşı sessiz kalmayacağımı da belirtmek isterim."

Kaynak: ANKA

Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Medya, Bedri Gencer, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Prof. Bedri Gencer'in sözlerini eleştiren Bulut Can Okuducu ifade verdi - Son Dakika

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