Prof. Dr. Çelik'ten Tekirdağ'a Deprem Uyarısı - Son Dakika
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Prof. Dr. Çelik'ten Tekirdağ'a Deprem Uyarısı

Prof. Dr. Oğuz Cem Çelik, Tekirdağ'da deprem riskine dikkat çekerek, yapı stokunun yetersiz olduğunu belirtti.

22.10.2024 20:49
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Profesör Tekirdağ'ı "Aman Aman!" diyerek uyardı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da düzenlenen deprem çalıştayında İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Oğuz Cem Çelik, Tekirdağ halkını adeta uyardı. Marmara bölgesinde büyük bir depremin kaçınılmaz olduğunu belirten Çelik, "Tekirdağ deyince aman diyorum, aman dikkat! Olmasını istemiyoruz ama olacak olan bir şeyi de olmayacak diye söyleyemeyiz" sözleriyle ciddi tehlikeye dikkat çekti.

Namık Kemal Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen "Deprem ve Yapısal Tasarım Günü" dolayısıyla düzenlenen "Araştırmadan Uygulamaya Depreme Dirençli Yapılar ve Yenilikçi Güçlendirme Teknolojileri Çalıştayı"nda, uzmanlar deprem riskleri ve yapı güçlendirme teknolojilerini masaya yatırdı. Ancak Prof. Dr. Oğuz Cem Çelik'in yaptığı uyarılarda, "1912'de Şarköy'de büyük bir deprem oldu ve şimdi Marmara Denizi'nde, size çok yakın bir fay hattında, 7'nin üzerinde bir deprem bekleniyor. Tekirdağ'ın yapı stoku bu depreme hazır değil" dedi.

Çelik, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Gaziantep'teki yapı stoklarının durumu ile Tekirdağ'ın durumunu karşılaştırarak, Türkiye genelinde benzer risklerle karşı karşıya olunduğunu vurguladı. "İstanbul da bu tehlikenin dışında değil" diyen Çelik, yapıların hazır olmadığını belirterek, devletin çabaladığını fakat özellikle konutlarda büyük sorunlar yaşandığını dile getirdi. En kritik nokta olarak ise, "Bu deprem sorununun çözülmeyen tek boyutu nedir biliyor musunuz? Finansal boyutu" ifadelerini kullandı.

"Olacak bir deprem Tekirdağ'ı çok fazla etkileyecek"

Prof. Çelik yaptığı açıklamada, "1912'lerde bir deprem var biliyorsunuz Şarköy civarında ondan bu yana yedinin üzerinde size çok yakın bir fayda Marmara denizinde ve devamında olacak bir deprem Tekirdağ'ı çok fazla etkileyecek. Buna bu yapı stoku hazır değil. Bakın Kahramanmaraş'ta ki, Adıyaman'da ki, Gaziantep'te ki yapı stoku neyse aslında Türkiye'de ki yapı teknolojileri birbirine çok yakın şehirlerde birbirinden şehircilik anlamında farklı olsa da, birbirine benzer tarafları var. Dolayısıyla benzer tabloyu burada, sadece burada değil, Bursa'da öyle, İzmir'de öyle. Yaşamak çok mümkün. İstanbul deniyor, İstanbul'da 7,3 veya 7.5 depreme hiçbir zaman sıfır noktasında değiliz ama hazır olmayan bir stok var. Bunda da devlet yapacağını zaten kendi imkanlarıyla yapıyor da ne yazık ki konutlarda büyük sıkıntı var" diye konuştu.

Tayvan'dan katılan Ulusal Deprem Mühendisi Dr. Keh-Chyuan Tsai ise Tayvan'daki depremlerden ve alınan önlemlerden bahsederek küresel deprem tehlikesine dair önemli bilgiler sundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Prof. Dr. Çelik'ten Tekirdağ'a Deprem Uyarısı - Son Dakika

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