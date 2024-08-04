Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'nde Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde meydana gelen olayla ilgili açıklama yapıldı - Son Dakika
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Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'nde Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde meydana gelen olayla ilgili açıklama yapıldı

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Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'nde Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde meydana gelen sıcak su borusu patlaması ve tavan çökmesi sonucunda bir bebeğin tıbbi durumu kötüleşti ve hayatını kaybetti. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam etmektedir.

04.08.2024 20:42
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(İSTANBUL) - Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde dün gece meydana gelen sıcak su borusu patlaması ve tavan çökmesiyle ilgili Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Tüm bebekler nakledildikten sonra gebeliğin 29. haftasında doğan, 3 günlük entübe vaziyette takip edilen bir bebeğin tıbbi durumunda kötüleşme meydana gelmiştir. Yapılan tüm müdahalelere rağmen bebek kurtarılamamıştır. Konuyla ilgili olarak adli ve idari soruşturma devam etmektedir" denildi.

2020'de pandemi döneminde 45 günde yapılan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılan Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde meydana gelen olayla ilgili Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından da yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada konuyla ilgili adli ve idari soruşturmanın devam ettiği belirtildi. Açıklama şöyle:

"Asma tavanda çökme meydana gelmiştir"

"Yeşilköy'de bulunan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde bugün saat 00: 02' de koridorda asma tavan üzerinden geçmekte olan sıcak musluk suyu borusundan fıskiye tarzında bir sızıntı meydana gelmiş ve iç ortam sıcaklığının düşük olması nedeni ile ortamda sislenme şeklinde buhar yayılımı oluşmuştur. Başlangıçta sadece sızıntı sesinin duyulduğu yaklaşık 3 metre uzunluğunda 2 metre genişliğindeki koridorun asma tavanında çökme meydana gelmiştir. Yoğun bakımda çalışan nöbetçi doktor ve hemşireler derhal hastaların odalarına giderek bebekleri kontrol etmiş ve eş zamanlı olarak itfaiye başta olmak üzere yetkililere haber

verilmiştir.

"8 bebek trasfer edilmiştir"

Bu sırada Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde bu koridora bağlı olan 8 ayrı çift kapılı bağımsız odada tedavi gören, düşük doğum ağırlıklı prematüre 8 bebek, kontrollü bir şekilde hastane bünyesindeki diğer Yoğun Bakım Ünitesi'ne küvöz içerisinde transfer edilmiştir. Tüm medikal sistemler ve cihazlar normal seyrinde çalışmaya devam etmiştir. Bu süreçte herhangi bir hastane çalışanında, bebeklerde ve refakatçi annelerde sıcak su kaçağı nedeni ile oluşan buhara bağlı bir yaralanma gelişmemiştir."

"Vefat eden bebeğin ailesine başsağlığı dileriz"

Tüm bebekler nakledildikten sonra gebeliğin 29. haftasında doğan, 3 günlük ve 1100 gr ağırlığında, entübe vaziyette takip edilen bir bebeğin tıbbi durumunda kötüleşme meydana gelmiştir. Yapılan tüm müdahalelere rağmen bebek kurtarılamamıştır. Konuyla ilgili olarak adli ve idari soruşturma devam etmektedir. Vefat eden bebeğin ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler, diğer hastalarımıza ve çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."

Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi\'nde Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi\'nde meydana gelen olayla ilgili açıklama yapıldı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'nde Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde meydana gelen olayla ilgili açıklama yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'nde Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde meydana gelen olayla ilgili açıklama yapıldı - Son Dakika
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