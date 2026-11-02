64 kişiye mezar olan Proton Apartmanı davasında karar! Müteahhide "indirimli" 13 yıl 4 ay hapis

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Proton Apartmanı’na ilişkin davada karar duruşması Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, 6 sanıktan 4'üne hapis cezası verdi.

DEPREMDE 64 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Onikişubat ilçesi Abdullah Çavuş Mahallesi’ndeki Proton Apartmanı, 6 Şubat depremlerinde yıkıldı. Enkaz altında kalan 5 aylık bebek dahil 64 kişi hayatını kaybetti.

DAVALAR BİRLEŞTİRİLDİ

Müteahhit ve fenni mesul Rafet Küsmüş ile statik proje müellifi Sıtkı Okumuş hakkında “bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan dava açıldı. Binanın inşa edildiği dönemde Kahramanmaraş Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğü’nde görev yapan Hacı Mehmet Güner, Zeynel Abidin Şerefoğlu, Mehmet Dişçeken ve Emre Arıkan hakkında açılan davalar da bu davayla birleştirildi.

MÜTEAHHİDE 16 YIL, İNDİRİMLE 13 YIL 4 AY

Mahkeme heyeti, müteahhit ve fenni mesul Rafet Küsmüş’e “bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan 16 yıl hapis cezası verdi. Cezanın sanığın geleceği üzerindeki etkisini göz önünde bulunduran mahkeme, iyi hal indirimi uygulayarak cezayı 13 yıl 4 aya indirdi.

Statik proje müellifi Sıtkı Okumuş’a da aynı suçtan 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

TUTUKLAMA VE MESLEKTEN MEN

Mahkeme, hükümle birlikte Küsmüş ve Okumuş’un tutuklanmasına karar verdi. İki sanık ayrıca 2 yıl süreyle meslekten men edildi.

2 KAMU GÖREVLİSİNE HAPİS, 2'SİNE BERAAT

Kamu görevlileri Hacı Mehmet Güner ve Zeynel Abidin Şerefoğlu’na “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan 8'er yıl hapis cezası verildi. Mahkeme, iyi hal indirimi uygulayarak bu cezaları 6 yıl 8'er aya indirdi.

Diğer kamu görevlisi sanıklar Mehmet Dişçeken ve Emre Arıkan ise beraat etti.