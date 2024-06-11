Putin: Türkiye ile ilişkilerimiz Erdoğan'ın liderliği ve desteğiyle gelişiyor - Son Dakika
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Putin: Türkiye ile ilişkilerimiz Erdoğan'ın liderliği ve desteğiyle gelişiyor

Putin: Türkiye ile ilişkilerimiz Erdoğan\'ın liderliği ve desteğiyle gelişiyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Türkiye ile ilişkilerinin gelişmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Tüm gelişmeler, dostum Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde ve doğrudan desteğiyle gerçekleşiyor.

11.06.2024 21:50
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Türkiye ile ilişkilerinin gelişmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Tüm gelişmeler, dostum Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde ve doğrudan desteğiyle gerçekleşiyor." dedi.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, Kremlin Sarayı'nda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı kabul etti.

Bakan Fidan'ın, Rusya'nın Nijniy Novgorod şehrinde BRICS üyelerinin dışişleri bakanlarıyla bir araya geldiğini belirten Putin, "Türkiye'nin BRICS'in çalışmalarına yönelik ilgisini memnuniyetle karşılıyoruz. Bu Birlik ülkeleri ile birlikte olma isteğini mutlaka her şekilde destekleyeceğiz." diye konuştu.

Mevcut durumun özellikle de iki ülkenin bulunduğu bölge itibarıyla güvenlik ve ekonomik işbirliği açısından daha fazla etkileşim gerektirdiğini vurgulayan Putin, "Az önce bahsettiğim her şey öyle ya da böyle önceliklerimiz arasında yer alıyor ve etkin şekilde geliştiriliyor." ifadesini kullandı.

Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilere değinen Putin, "Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerin gelişmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Elbette tüm gelişmeler, dostum Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde ve doğrudan desteğiyle gerçekleşiyor." dedi.

Putin, iki ülke ticaret hacminde geçen yılki yükselişe rağmen bu yıl düşüş yaşandığına işaret ederek, bunun ana gerekçesi olarak ihraç ve ithal edilen malların fiyat düzeltmesinden ötürü yaşandığını ve bu durumu telafi etmeyi umduklarını söyledi.

"Türkiye'nin krizlerin çözümüne katkıda bulunma kararlılığını memnuniyetle karşılıyoruz"

Ukrayna'daki krize değinen Putin, şu değerlendirmede bulundu:

"Türk dostlarımızın Ukrayna krizi dahil olmak üzere kriz durumlarının çözümüne katkıda bulunma kararlılığını memnuniyetle karşılıyoruz. Müzakere sürecine verdiğiniz desteğinizden, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik müzakereler için İstanbul platformunu sağladığınız için sizlere teşekkür etmek istiyorum."

Putin, Erdoğan'ın Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler arasında 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da Tahıl Koridoru Anlaşması'nın yapılmasında önemli rol oynadığını vurgulayarak, "Maalesef, anlaşma uzatılmadı ve bu bizim suçumuz değil." ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın Karadeniz'deki durumla ilgili inisiyatiflerde bulunduğunu dile getiren Putin, şunları aktardı:

"Biz bu inisiyatifi destekledik. Ama maalesef, Ukrayna tarafı son anda bu teklifi reddetti. Yine de Türkiye Cumhuriyeti'nin bu yöndeki tüm girişimlerini dikkatle ve büyük saygıyla değerlendiriyoruz. Bu bağlamda sizlerle iletişim halinde olmaya devam edeceğiz."

"Suriye krizinin çözümünde önemli rol oynadık"

Vladimir Putin, Rusya ile Türkiye'nin Suriye krizinin çözümünde önemli rol oynadığını belirtetek, "Astana formatının sürdürülmesi, terörle mücadele edilmesi, bizim için en önemli olan bu yönde durumun normale dünüşmesinin sağlanması için üzerimize düşenin yapılmasının doğru olduğunu düşünüyorum. Genel olarak durum olumlu yönde gelişiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Putin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en güzel dileklerimi iletmenizi istiyorum. Umuyorum ki yakın bir gelecekte, yani 3-4 Temmuz'da uluslararası bir etkinlik kapsamında, Erdoğan bildiğim kadarıyla Astana'da olacak ve kendisiyle bir araya gelip tüm konuları tartışma fırsatı bulacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Vladimir Putin, Türkiye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Putin: Türkiye ile ilişkilerimiz Erdoğan'ın liderliği ve desteğiyle gelişiyor - Son Dakika

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