Putin ve Trump, Alaska'da Dördüncü Zirveye Hazırlanıyor

14.08.2025 12:55
Putin ve Trump, 15 Ağustos'ta Alaska'da bir araya gelecek; görüşmede önemli konular ele alınacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Alaska'da yapacağı görüşme, iki lider arasındaki dördüncü zirve olarak tarihe geçecek.

ABD lideri Trump'ın 15 Ağustos'ta Alaska eyaletinde görüşme teklifi, Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından kabul edildi.

Trump'ın bir önceki görev süresinde ilk kez Almanya'da 2017'de bir araya gelen iki lider, Suriye, Ukrayna ve ikili ilişkiler ile ilgili konularda bazı alanlarda uzlaşıya varmayı başarsa da diğer görüşmelerde pek sonuç elde edemedi.

Liderlerin bazı zirveleri ise çeşitli gerekçelerle iptal edilirken Putin ile Trump, ayaküstü kısa görüşmeler yaptı.

İki Başkan, ilk kez Amerikan topraklarında görüşecek

ABD'de geçen yıl ikinci kez başkan seçilen Trump, ocakta görevine başlamasından bu yana Putin ile birkaç kez telefon görüşmesi yaptı.

İki lider, Rusya'yı arada sırada ziyaret eden Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff aracılığıyla da temaslarını sürdürdü.

Witkoff'un 6 Ağustos'ta Kremlin Sarayı'nda Putin tarafından kabul edilmesinin ardından, iki liderin 15 Ağustos'ta ABD'nin Alaska eyaletindeki Anchorage kentinde bir araya geleceği bildirildi.

İki liderin Amerikan topraklarında yapacağı ilk görüşmede Ukrayna krizinin çözüm yolları, Rusya-ABD arasındaki ilişkilerinin iyileştirilmesi başta olmak üzere, nükleer stratejik ve bölgesel meselelerin ele alınması bekleniyor.

Putin ve Trump, 3 kez zirve düzenledi

ABD'de 2017-2021 yıllarında başkanlık görevini üstlenen Trump, Putin ile ilk zirvesini Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen G20 Toplantısı kapsamında 7 Temmuz 2017'de gerçekleştirdi.

Yaklaşık iki saat süren görüşmede Suriye ve Ukrayna meseleleri, Kore Yarımadası'ndaki durum, terörle mücadele ve siber güvenlikle ilgili konular istişare edildi.

Bu görüşme, Suriye'nin güneybatısındaki gerginliği azaltma bölgesinde çatışmaların durdurulması, Ukrayna meselesinin çözümünü teşvik etmek amacıyla Rusya ve ABD temsilcileri arasında iletişim kanalının oluşturulması, iki ülkenin büyükelçilerinin atanması sürecinin kolaylaştırılması gibi konularda uzlaşıya varılmasıyla sonuçlandı.

Rusya ve ABD liderleri arasındaki 2. zirve ise Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de 16 Temmuz 2018'de düzenlendi.

İki saatten fazla süren görüşmede iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesiyle ilgili konulara özel yer ayrıldı. Zirvede ayrıca nükleer silahsızlanma, Ukrayna'daki durum, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması, ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilmesi, "Kuzey Akım-2" Doğal Gaz Boru Hattı Projesi gibi konular ele alındı.

İkili gündem geniş olsa da zirvede pek sonuç elde edilmedi.

Fransa ve Arjantin'deki zirveler iptal edildi

Putin ile Trump'ın Kasım 2018'de Paris'te yapılması planlanan görüşmesi, Fransa tarafının talebi üzerine Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 100. yılı kapsamında düzenlenen etkinlikler gerekçesiyle iptal edildi.

Bunun ardından Trump, Putin'le Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te Aralık 2018'de G20 Zirvesi kapsamındaki görüşmeyi de iptal etti. Buna Rusya'nın Kerç Boğazı'nda ele geçirdiği Ukraynalı gemi ve denizcileri serbest bırakmayı reddetmesi gerekçe gösterildi.

Rus ve Amerikan liderleri, Japonya'nın Osaka kentinde gerçekleşen G20 Zirvesi'nde 28 Haziran 2019'da tekrar bir araya geldi.

Putin ile Trump'ın 3. kez düzenlediği zirve, yaklaşık 1,5 saat sürdü. Görüşmede Suriye ve Ukrayna'daki durum ile silahların kontrolü hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Ayaküstü kısa görüşmeler

Zirveler dışında da bir araya gelen Amerikan ve Rus liderleri, 3 kez ayaküstü kısa görüşmeler yaptı.

Trump'la Putin, Vietnam'ın da Nang şehrinde düzenlenen Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nde 10 Kasım 2017'de ayaküstü görüştü. Bu görüşme, iki Başkan'ın Suriye'de terörle mücadele konusunda ortak açıklamasıyla sonuçlandı.

Kasım 2018'de Fransa'daki Elysee Sarayı'nda kısa süreliğine bir araya gelen iki lider, Buenos Aires'te 1 Aralık 2018'de G20 Zirvesi'nde tekrar ayaküstü görüştü.

Kaynak: AA

