Ramazan Bayramı Arifesinde İş Yerlerinde Yoğunluk - Son Dakika
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Ramazan Bayramı Arifesinde İş Yerlerinde Yoğunluk

Ramazan Bayramı Arifesinde İş Yerlerinde Yoğunluk

Kayseri, Kırıkkale, Niğde, Sivas, Nevşehir, Yozgat ve Kırşehir'de Ramazan Bayramı arifesinde tatlı, gıda ve giysi satışı yapılan iş yerlerinde yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar bayram alışverişi için tarihi çarşılar ve cadde üzerindeki mağazalara akın etti. Misafirlerine ikram etmek için şeker, kolonya, çikolata ve kahve gibi ürünler alan vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Esnaf ise bayram öncesi yoğunluğun memnuniyet verici olduğunu belirtti.

09.04.2024 14:29  Güncelleme: 14:29
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Kayseri, Kırıkkale, Niğde, Sivas, Nevşehir, Yozgat ve Kırşehir'de, Ramazan Bayramı arifesinde başta tatlı olmak üzere gıda ürünü ve giysi satışı yapılan iş yerlerinde yoğunluk oluştu.

Kayseri'de bayram alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar, tarihi Kapalı Çarşı'da yoğunluk oluşturdu.

Giyim, ayakkabı, züccaciye, gıda ve hediyelik ürünlerinin satıldığı tarihi Kapalı Çarşı'ya gelenler, bayram hazırlıklarını tamamlamak için alışveriş yaptı.

Vatandaşlar ayrıca misafirleri için şeker, kolonya, çikolata ve kahve gibi ikramlıklar almak için uzun kuyruklar oluşturdu.

Tarihi çarşı ile diğer alışveriş yapılan yerlerdeki bayram öncesi yoğunluk esnafı memnun etti.

Kırıkkale

Kırıkkale'de Zafer ve Cumhuriyet caddelerinde, Hüseyin Kahya Parkı etrafında açılan tezgahlarda yoğunluk yaşanıyor.

Kırıkkale Belediyesinin kontrolünde açılan işporta tezgahlarında ayakkabıdan kıyafete, şekerden çikolataya farklı bütçelere göre ürün satılıyor.

Niğde

Niğde'de Yeni Çarşı ve Cumhuriyet Meydanı'nda bayram alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Bayramcılar, alışverişlerinde misafirlerine ikram etmek için kuruyemiş, baklava, kahve ve lokumu tercih etti.

Sivas

Sivas'ta bayram alışverişini son güne bırakanlar, dükkanlar ile manavların önünde yoğunluk oluşturdu.

Alışveriş yoğunluğunun yaşandığı İstasyon ve Atatürk caddelerinde araçlar zaman zaman ilerlemekte zorlandı.

Polis ve zabıta ekipleri, vatandaşların güvenli ve rahat alışveriş yapmaları için tedbir aldı.

Nevşehir

Nevşehir'de Atatürk, Lale, Nar ve Milli İrade caddelerinde insan ve araç yoğunluğu oluştu.

Ramazan Bayramı alış verişi için arife gününü tercih edenler, işyerleri ve mağaza önlerinde kalabalığa neden oldu.

Otoparklarda yer bulamayarak araçlarını sokak aralarına park ettiği sürücüler, zaman zaman trafiğin aksamasına neden oldu.

Zabıta ekiplerinin yoğun mesai harcadığı çarşı ve pazarda, polis ekipleri de zaman zaman anons yaparak özellikle sürücülere hatalı park yapılmaması için uyarıda bulundu.

Yozgat

Yozgat'ta Ramazan Bayramı öncesi alışveriş yoğunluğu yaşandı.

Vatandaşlar, Lise ve Sarraflar caddelerindeki mağaza ve marketler ile kurulan pazarda bayram alışverişi yaptı.

Kırşehir

Kırşehir'de bayram arifesinde gıda ürünü satışı yapılan işyerlerinde yoğunluk oluştu.

Bayram alışverişi yapmak isteyenler, Terme Caddesi ve Tarihi Uzun Çarşı'da yoğunluk oluşturdu.

Kıyafet ve ayakkabı ürünlerinin dışında içecek, kuruyemiş, şeker ve lokum satışı yapılan işletmelere gelen vatandaşlar, bayram hazırlıklarını tamamlamak için alışveriş yaptı.

Terme Caddesi'nde kuruyemiş, şeker ve lokum satan Ümit Baytemir, bayram hareketliliğinin diğer senelere oranla aynı görüldüğünü söyledi.

Vatandaşın öncelikli olarak giyim ürünlerinde alışveriş yaptıktan gıda ürünlerine yöneldiğini vurgulayan Baytemir, "İnsanlar özellikle şu saatlerde mağazalarda yoğunluk oluşturuyor. Biz de ise akşam üzeri ve iftardan sonra yoğunluk oluşuyor. Bugün arife daha da fazla hareketli olacağını ön görüyoruz. Hamdolsun yine de işler var." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ramazan Bayramı Arifesinde İş Yerlerinde Yoğunluk - Son Dakika

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