Ramazan Bayramı öncesi trafik yoğunluğu - Son Dakika
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Ramazan Bayramı öncesi trafik yoğunluğu

Ramazan Bayramı öncesi trafik yoğunluğu

Ramazan Bayramı öncesi tatillerini Ege sahillerinde geçirmek isteyen vatandaşlar nedeniyle İstanbul - İzmir ve İzmir-Aydın Otoyolu ile turizm merkezleri bağlantı yollarında yoğunluk yaşandı. Bornova Işıkkent geçişinde uzun araç kuyrukları oluşurken, Aydın'ın Söke ilçesinde de trafik akışı yavaşladı. Polis ve jandarma trafik ekipleri, trafik akışını rahatlatmak için çalışma yaptı.

06.04.2024 18:01
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Ramazan Bayramı öncesi büyükşehirlerle turizm merkezlerini bağlayan kara yollarındaki bazı noktalarda trafik akışı yavaşladı.

Bayram tatilinin 9 gün olması dolayısıyla tatillerini Ege sahillerinde geçirmek isteyen çok sayıda vatandaş, İstanbul - İzmir ve İzmir- Aydın Otoyolu ile turizm merkezleri bağlantı yollarında yoğunluk oluşturdu.

İstanbul'u İzmir'e bağlayan otoyol ile Aydın çevre yolu arasındaki bağlantı noktası olan Bornova Işıkkent geçişinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Bodrum, Marmaris, Didim ve Kuşadası güzergahının kesişim noktası olan Aydın'ın Söke ilçesinde de trafik akışının yavaşladığı, trafik ışıklarında araç kuyrukları oluştuğu gözlendi.

Bu yollarda polis ve jandarma trafik ekipleri, trafik akışını rahatlatmak üzere çalışma yürüttü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ramazan Bayramı öncesi trafik yoğunluğu - Son Dakika

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