Ramazan Bayramı öncesi trafik yoğunluğu

Ramazan Bayramı öncesi büyükşehirlerle turizm merkezlerini bağlayan kara yollarındaki bazı noktalarda trafik akışı yavaşladı.
Bayram tatilinin 9 gün olması dolayısıyla tatillerini Ege sahillerinde geçirmek isteyen çok sayıda vatandaş, İstanbul - İzmir ve İzmir- Aydın Otoyolu ile turizm merkezleri bağlantı yollarında yoğunluk oluşturdu.
İstanbul'u İzmir'e bağlayan otoyol ile Aydın çevre yolu arasındaki bağlantı noktası olan Bornova Işıkkent geçişinde uzun araç kuyrukları oluştu.
Bodrum, Marmaris, Didim ve Kuşadası güzergahının kesişim noktası olan Aydın'ın Söke ilçesinde de trafik akışının yavaşladığı, trafik ışıklarında araç kuyrukları oluştuğu gözlendi.
Bu yollarda polis ve jandarma trafik ekipleri, trafik akışını rahatlatmak üzere çalışma yürüttü.
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Erzincan'da vatandaşlar, bayram tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek amacıyla otogara akın etti. Otobüs firmaları yoğunluktan dolayı ek seferler düzenledi. Tatil planlarını önceden yapanlar internet üzerinden bilet alırken, son dakikada tatil planı yapanlar bilet bulmakta zorlandı. Yolculuk fiyatlarının yüksek olması ise vatandaşları endişelendiriyor.
Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kayması sonucu hayatını kaybeden işçi Uğur Yıldız'ın cenazesi, Otlukbeli ilçesine bağlı Avcıçayırı köyünde defnedildi. Cenazeye, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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