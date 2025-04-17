Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı

Serkan Güngör:

yaniltici bilgiyi alenen yayma.. madde bu. dolar 3 tl olacak diyorlar olursa suratima tukurun diyen yaniltmadi mi bizi. ya da su her 6 ay icin enflasyon su olacak bu olacak tahminci bakanlari. ya da al doldur traktorune oyle bi gravitesi var buldugunuz petrolun diyenler.. ya da apo olaylarinda once oyle diyen bugun neler yapanlar.. daha sayilabilir okuyan vatandaslar iclerinden turetebilir nasil olsa bolca var yaniltici bilgi. ha bu arada bu ve eski karisini da gram sevmem o apayri bir sey.