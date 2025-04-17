Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı - Son Dakika
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Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı

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CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'ndaki şaibe iddialarına ilişkin bugün partiye kayyum atanacağı iddiasını ortaya atan Rasim Ozan Kütahyalı "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan gözaltına alındı. Kütahyalı Bolu'da TEM Otoyolu üzerinde aracıyla seyir halindeyken yakalandı.

17.04.2025 15:36  Güncelleme: 17:13
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"CHP'ye kayyum atanacak" sözleri nedeniyle hakkında "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlatılan Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı.

SEYİR HALİNDEYKEN YAKALANDI

Rasim Ozan Kütahyalı'nın Bolu'da TEM Otoyolu üzerinde aracıyla seyir halindeyken yakalandığı ortaya çıktı. Aracından indirilen Kütahyalı, gözaltına alındı. Araç, polisler tarafından otoparka çekildi.

İstanbul Başsavcılığı açıklamasında "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda Rasim Ozan Kütahyalı hakkında yürütülen halkı yaratıcı bilgiyi alenen yayma konusu soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımıza yapılan istinabe gereğince adı geçen şahıs az önce gözaltına alınmıştır." dedi.

CHP'YE KAYYUM ATANACAĞINI İDDİA ETMİŞTİ

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, sosyal medya hesabındaki paylaşımda CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'ndaki şaibe iddialarına ilişkin yarın 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek ilk duruşmanın ardından partiye kayyum atanacağını öne sürdü.

AÇIKLAMALAR ART ARDA GELDİ

Kütahyalı'nın iddiasının ardından peş peşe açıklama geldi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi iddiaların manipülasyondan ibaret olduğunu belirtti.

BAKAN TUNÇ: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da kayyum iddiasının doğru olmadığını kaydederek, yalan paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kütahyalı hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan re'sen soruşturma başlatıldığını duyurdu. CHP'ye kayyum atanacağına yönelik iddiasıyla ortalığı karıştıran Rasim Ozan Kütahyalı bugün "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınıdı.

BORSA İSTANBUL'DA SERT DÜŞÜŞ

Rasim Ozan Kütahyalı'nın söz konusu iddiasının ardından Borsa İstanbul'un vadeli pazarında çöküş yaşandı. Sürekli işlem seansının 18.00'de sona erdiği Borsa İstanbul'da vadeli piyasalar (futures) çok sert düşüşe geçti. XU030D1 endeksinde büyük kayıplar meydana geldi.

RASİM OZAN KÜTAHYALI KİMDİR?

Rasim Ozan Kütahyalı, 30 Nisan 1981 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Kütahyalı, İzmir 60. Yıl Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı. Buraya kayıt yaptırıp okumaya başladıysa da, ikinci sınıftayken okulundan ayrıldı.

Bir dönem Taraf gazetesinde yazarlık yapmıştır. Köşe yazarlığından önce, Plato Film'de metin yazarlığı ve kast direktörlüğü yaptı. Aralık 2009'dan itibaren Ters Cephe programında yorumculuk yapmaya başladı.

Kütahyalı şu an Beyaz TV'de Beyaz Futbol programında yorumculuk yapmaktadır. Kütahyalı'nın Nagehan Alçı ile evliliğinden 2 kızı vardır.

Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
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Son Dakika Güncel Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (30)

  • Alina02:
    çok iyi olmuş zaten boş konuşan bi vatandaş 250 10 Yanıtla
  • m.sertbas:
    Atin içeriye yer yoksa Zabzon Maden ocakına gönderin bir ise yarasın bari 172 6 Yanıtla
  • ismail:
    hadi istikamet silivri inşallah (urfa ve Urfa insanına hakaret etmiştin hatırlıyonmu Rasim) 141 8 Yanıtla
  • Ahmet PEHLİVAN:
    Ohhhhhhh mis gibi boşuna yazma 119 7 Yanıtla
  • metinpural28:
    ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI DİYE BİRAZDAN HERKESE HABER GELİR HEP AYNI DEĞİŞMİYOR 90 12 Yanıtla
  • ismail:
    silivride yer yoksa zavita zindanına gönderin 90 6 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Ohhhhhhh 75 4 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Adam her konuda uzman kendini gündemde tutmayı başarıyor Spor siyaset ekonomi açıkçası her moktan anlıyor. 70 6 Yanıtla
  • Kenan Dayan:
    BOS BEDAVA LAF OLSUN TORBA DOLSUN KONUSAN Bİ ARKADAŞ.. İYİ ETMİŞLER 70 3 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    yaniltici bilgiyi alenen yayma.. madde bu. dolar 3 tl olacak diyorlar olursa suratima tukurun diyen yaniltmadi mi bizi. ya da su her 6 ay icin enflasyon su olacak bu olacak tahminci bakanlari. ya da al doldur traktorune oyle bi gravitesi var buldugunuz petrolun diyenler.. ya da apo olaylarinda once oyle diyen bugun neler yapanlar.. daha sayilabilir okuyan vatandaslar iclerinden turetebilir nasil olsa bolca var yaniltici bilgi. ha bu arada bu ve eski karisini da gram sevmem o apayri bir sey. 57 5 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Bu sahte horozun ibibigini kesin tavuk yapın aklı başına gelsin. 51 3 Yanıtla
  • Ates null:
    Sınır dışı edin gitsin. 45 3 Yanıtla
  • Yahya Caf:
    İnsanlar arasına nifak sokan şeytandır Ey iman edenler şeytanla bir olmayın. Bu şeytan adamı ibret olsun asın 44 3 Yanıtla
  • 1616:
    Bu sahtekarın tutuklanması lazim 41 3 Yanıtla
  • Talip Konyali:
    İNSAN NE ÇEKERSE DİLİNDEN ÇEKER MİŞ..DİMİ R.O.K....? 38 3 Yanıtla
  • Engin Engo:
    AKŞAM ÇIKAR =) 31 5 Yanıtla
  • Fikret Çalışkan:
    insan içinde nasıl gezebiliyor akrabam olsa semtime sokmam 33 3 Yanıtla
  • AHMET:
    Borsa İstanbul'da vadeli piyasalar bunun gibi şarltanların lafıyla sert düşüş yaşıyo Bistin güven seviyesi :) 32 3 Yanıtla
  • Mehmet Erginer:
    Saftrik bir kişilik 23 9 Yanıtla
  • Hakan1421:
    adam gazeteci ama, basın özgürlüğü var, ne güzel dünya yalan yanlış haber yap basın özgürlüğü karışma , çal çırp ama seçilmiş karışma, şu şekilde 3 kuruşa 5 köfte bir bize nasip olmadı 22 6 Yanıtla
  • Diyego Can:
    borsa bunun gibi adamlarla iniş çıkış ve çöküş yaşıyorsa biz yandık işimiz Allah'a kaldı. 26 1 Yanıtla
  • Ghost Riley:
    sizin trolunuz? burda trollere yorum yaptir, sadece trollere yorumlara begeni izni ver, kendi adaminiza algi yaptirin sonra gosteristen tutuklayin. senelerdir bu adam tayyibin askeriyim demiyor mu? al bunu da sansurle gt kili haberler.com, 300 trolle 1000 kisiye algi yapiyorsunuz hepimiz sizin ne bk oldugunuzu biliyor ve kanitlariyla sosyal medyada paylasiyoruz. bugun kac habere yorum yaptim hicbiri yayinlanmamis, dunku yorumumu silmissiniz, likelarim uygulamayi kapatinca yine silinmis. kendinize gtunun kiliyiz diyorsunuz ya ondan diyorum 21 5 Yanıtla
  • osman şahin:
    AKP yi öv anında beraat 14 5 Yanıtla
  • Zafer El:
    tüh yazık olmuş ne demiş ev sahibi hakime hakim bey hırsızın hiç mi suçu yok demiş hakimden küsküyü yeyince mağdur. 16 2 Yanıtla
  • Musfata Karakeçi:
    bafi .com ?????? 7 2 Yanıtla
  • Serhad Akyüz:
    Abdurrahman ucuz’u da alır 4 1 Yanıtla
  • ender3316:
    tutuklandı de ne gözaltısı yandaş son dakika 2 0 Yanıtla
  • Zafer El:
    milletinen dalga gecergibi alaycı kahkaha ile gülmesini özlüyecegiz. Anlayana biri dur desin şuna sanki patisah torunu 2 0 Yanıtla
  • Aykut Kalkan:
    bunu ülkeden yollayın suriyeye 2 0 Yanıtla
  • NAZ DUMAN:
    Nihayet,Sakin bir şekilde,Beyaz futbol seyrederiz . 2 0 Yanıtla
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