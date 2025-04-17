"CHP'ye kayyum atanacak" sözleri nedeniyle hakkında "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlatılan Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı.
Rasim Ozan Kütahyalı'nın Bolu'da TEM Otoyolu üzerinde aracıyla seyir halindeyken yakalandığı ortaya çıktı. Aracından indirilen Kütahyalı, gözaltına alındı. Araç, polisler tarafından otoparka çekildi.
İstanbul Başsavcılığı açıklamasında "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda Rasim Ozan Kütahyalı hakkında yürütülen halkı yaratıcı bilgiyi alenen yayma konusu soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımıza yapılan istinabe gereğince adı geçen şahıs az önce gözaltına alınmıştır." dedi.
Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, sosyal medya hesabındaki paylaşımda CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'ndaki şaibe iddialarına ilişkin yarın 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek ilk duruşmanın ardından partiye kayyum atanacağını öne sürdü.
Kütahyalı'nın iddiasının ardından peş peşe açıklama geldi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi iddiaların manipülasyondan ibaret olduğunu belirtti.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da kayyum iddiasının doğru olmadığını kaydederek, yalan paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kütahyalı hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan re'sen soruşturma başlatıldığını duyurdu. CHP'ye kayyum atanacağına yönelik iddiasıyla ortalığı karıştıran Rasim Ozan Kütahyalı bugün "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınıdı.
Rasim Ozan Kütahyalı'nın söz konusu iddiasının ardından Borsa İstanbul'un vadeli pazarında çöküş yaşandı. Sürekli işlem seansının 18.00'de sona erdiği Borsa İstanbul'da vadeli piyasalar (futures) çok sert düşüşe geçti. XU030D1 endeksinde büyük kayıplar meydana geldi.
Rasim Ozan Kütahyalı, 30 Nisan 1981 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Kütahyalı, İzmir 60. Yıl Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı. Buraya kayıt yaptırıp okumaya başladıysa da, ikinci sınıftayken okulundan ayrıldı.
Bir dönem Taraf gazetesinde yazarlık yapmıştır. Köşe yazarlığından önce, Plato Film'de metin yazarlığı ve kast direktörlüğü yaptı. Aralık 2009'dan itibaren Ters Cephe programında yorumculuk yapmaya başladı.
Kütahyalı şu an Beyaz TV'de Beyaz Futbol programında yorumculuk yapmaktadır. Kütahyalı'nın Nagehan Alçı ile evliliğinden 2 kızı vardır.
Son Dakika › Güncel › Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (30)