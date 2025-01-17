Rav İsak Haleva'nın Cenazesinde Bill Clinton ile Yaşadığı Olay Anlatıldı - Son Dakika
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Rav İsak Haleva'nın Cenazesinde Bill Clinton ile Yaşadığı Olay Anlatıldı

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Türkiye Musevileri Hahambaşı Rav İsak Haleva'nın cenaze töreninde konuşan İshak İbrahimzadeh, Haleva'nın 1999 yılında Bill Clinton ile gerçekleşen bir diyaloğu aktardı. Clinton'ın yardım teklifini, 'Sizler burada bizim misafirimizsiniz' diyerek reddetti.

17.01.2025 15:10  Güncelleme: 15:15
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(İSTANBUL) - Türkiye Musevileri Hahambaşı Rav İsak Haleva'nın cenaze töreninde konuşan Türk Yahudi Toplumu Eş Başkanı İshak İbrahimzadeh, Haleva ile 1999 yılında Türkiye'yi ziyaret eden eski ABD Başkanı Bill Clinton arasında geçen bir konuşmayı anlattı.  İbrahimzadeh, Clinton'ın yardım teklifine Haleva'nın "Sayın Clinton biz 500 senedir burada yaşıyoruz, sorunlarımızı kiminle nasıl ne şekilde halledeceğimi biliyorsunuz. Ancak sizler burada bizim misafirimizsiniz, eğer Türkiye'de bir sıkıntı, sorun yaşıyorsunuz lütfen söylerseniz hazır buradayken size elimden geleni yapayım" dediğini söyledi.

85 yaşında hayatını kaybeden Türkiye Musevileri Hahambaşı Rav İsak Haleva için Şişli'deki Neve Şalom Sinagogu'nda dün cenaze töreni düzenlendi. Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül, eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Hahambaşı Haleva'nın ailesi ve sevenleri katıldı.

Törene katılan Türk Yahudi Toplumu Eş Başkanı İshak İbrahimzadeh, Haleva'nın eski ABD Başkanı Clinton ile 1999 yılında yaşadığı olayı anlattı. Clinton'ın Türkiye ziyaretinde Haleva'ya yardım teklifinde bulunduğunu belirten İbrahimzadeh, Haleva'nın teklifi "Sizler burada bizim misafirimizsiniz eğer bir sorununuz derdiniz var ise ben size yardımcı olurum" sözleriyle reddettiğini aktardı.

İbrahimzadeh'in törende yaptığı konuşma şöyle:

"1999 yılında dönemin ABD Başkanı Clinton Türkiye'ye geldi ve onun için Çankaya'da bir yemek düzenlendi bu yemeğe bütün dinlerin temsilcileri katıldı. Clinton bu yemekte 30'lu yaşlarında bir tercüman aracılığı ile Hahambaşımız Rav İsak Haleva'ya 'Bizim seçmenimiz sizlerin sorunları ile çok ilgileniyor, bizde dünyanın her yerinde sizlerin sorunları ile ilgileniyoruz' dedi. Hahambaşımız ise dedi ki 'Sayın Clinton biz 500 senedir burada yaşıyoruz, burada sorunlarımızı kiminle nasıl ne şekilde konuşacağımı, ne şekilde halledeceğimi biliyorsunuz. Ancak sizler burada bizim misafirimizsiniz eğer Türkiye'de bir sıkıntı, sorun yaşıyorsunuz lütfen söylerseniz hazır buradayken size elimden geleni yapayım."

Rav İsak Haleva\'nın Cenazesinde Bill Clinton ile Yaşadığı Olay Anlatıldı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Rav İsak Haleva'nın Cenazesinde Bill Clinton ile Yaşadığı Olay Anlatıldı - Son Dakika

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