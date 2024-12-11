RE360 Gayrimenkul Buluşması Gerçekleşti

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Türkiye'deki gayrimenkul sektörü ve paydaşlarını bir araya getiren bu yıl 8'incisi düzenlenen RE360 Gayrimenkul Buluşması'nda kentsel yenileme projeleri, erişilebilir konutlar, deprem ve yapay zeka konuları ele alındı.

Gayrimenkul sektöründe ortak akıl oluşturmayı ve vizyon geliştirmeyi hedefleyen "RE360 Gayrimenkul Buluşması" bu yıl "Dönüşümün Eşiğinde" başlığıyla İstanbul'da bir otelde düzenlendi.

Program kapsamında, "Dönüşen Sadece Teknoloji Mi?", "Yaşanacak Şehirlerin Şifreleri: Gayrimenkulde Dönüşüm ve Arama Konferansı Çıktıları", "İstanbul Depremi: Yapılarımız Ne Kadar Dayanıklı", "COP29 Ardından Gayrimenkul Sektörüne Özel Gerçekler, Riskler ve Umut", "Sınırları Aşarak Dönüşmek" ve "Yeni Nesil Belediyecilik ile Dönüşümün Eşiğinde" başlıklı konferanslar gerçekleştirildi.

Şehirlerin dönüşümü, kentsel yenileme projeleri, erişilebilir konutlar, deprem, alternatif finansman araçları, yabancı yatırımcılar, yeni trendler ve stratejiler, yapay zeka gibi konuların ele alındığı konferanslara, gayrimenkul sektör temsilcileri, belediye başkanları, iş insanları ve davetliler katıldı.

Konferanslardan çıkan sonuçlar rapor haline getirilerek yayımlanacak.

Doğal afetlere karşı dirençli kentler

Programın açılışında konuşan Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, büyük bir deprem yaşayan kentte deprem yönetmeliklerini harfiyen uygulayan bir belediye olduklarını söyledi.

Özlü, 23 Kasım 2020'deki depremde can kaybı yaşanmadığını belirterek, "Bu doğru yolda olduğumuzu gösteren bir şey. Ben savunma teknolojileri uzmanıyım. Fakat 6 Şubat depreminden sonra görüşüm değişti. Bu deprem sonrası gittik, gördük, biliyoruz. Gerçekten bugün bizler için önemli konu tabii ki savunma ve güvenlik ama birinci konu doğal afetlere ve depremlere karşı dirençli şehirler oluşturmak." diye konuştu.

Alkaş Yönetim Kurulu Başkanı Avi Alkaş da etkinliği sadece bir konferans değil sektörün geleceğine yönelik önerileri paylaşmak için bir araya geldikleri "ortak akıl platformu" olarak kurguladıklarını söyledi.

Gayrimenkul sektörü olarak şehirlerin nasıl daha yaşanabilir, daha dirençli ve daha sürdürülebilir olabileceğini konuşmak istediklerini belirten Alkaş, "Bugün bizlere düşen sadece içinde yaşanacak şehirler değil yaşayan ve yaşatan akıllı ve vicdanlı şehirler inşa etmek olmalıdır' diye düşünüyoruz." ifadesini kullandı.