Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'ndan Babası İçin Anma - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'ndan Babası İçin Anma

Mehmet Kemal Yazıcıoğlu\'ndan Babası İçin Anma

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, babası Recep Yazıcıoğlu'nu vefatının 21. yılında özlemle anıyor. Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, babasının valilik yaptığı Tokat'a belediye başkanı seçildiğini ve bu görevin kendisi için çok kıymetli olduğunu belirtti. Babasının hizmet anlayışını devam ettireceğini vurgulayan Yazıcıoğlu, Tokat'ın altın dönemini yaşatan Recep Yazıcıoğlu'nun anısını yaşatmaya devam edeceklerini söyledi.

08.09.2024 11:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Süper Vali" ve "Efsane Vali" olarak hatırlanan merhum Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, babasını vefatının 21'inci yılında özlemle andı.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde babasının valilik yaptığı Tokat'a belediye başkanı seçilen Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, AA muhabirine, kendisi için Tokat Belediye Başkanlığı görevinin çok kıymetli olduğunu söyledi.

Babası Recep Yazıcıoğlu'nun 1984 yılında Tokat'a vali olarak atandığını belirten Yazıcıoğlu, "Tokat'ta 5 yıl görev yaptı. Daha sonra başka illerde valilik görevinde bulundu. İnsanlara dokunmuş, hoş bir seda bırakmış. Yıllar sonra evladı olarak Tokat'a tekrar hizmet etme şansı bulduk. O kadar anlamlı ve güzel olmuştu ki..." ifadesini kullandı.

Tokat'a geldiğinden beri çok duygulu, çok anlamlı şeylerle karşılaştığını dile getiren Yazıcıoğlu, "Bu sorumluluk ve ağırlık, sırtımda bir yük ama rahmetliden çok şey öğrendiğimin farkındayım. Tokat'a hizmet etmek çok anlamlı ve güzel." dedi.

Babasının son görev yeri olan Denizli Valiliğine atanınca büyük heyecan ve hevesle işe başladığını dile getiren Yazıcıoğlu, "Müthiş bir tecrübeydi, yılların birikimi vardı. Orada 7 ay gibi görevde bulunma süresi oldu. Sonrasında bir trafik kazası... Son günümüz benim için anlamlı." diye konuştu.

Yazıcıoğlu, şöyle devam etti:

"Tokat'a geldiğimden itibaren birçok arkadaşa da söyledim. Rahmetliyi çok çok daha fazla özler olduk çünkü her gittiğim yerde babamla alakalı anılar depreşiyor. Yaşamasını çok arzulardım. Akıl alacağım, fikir alacağım, tecrübesinden faydalanacağım zamandayım ama onu iyi gözlemlediğime, onu iyi anladığıma inanıyorum. Toplumun her kesimi ile barışık, her kesime kucak açan Recep Yazıcıoğlu'nun anlayışıyla sağcısı, solcusu, Alevi'si, Sünni'si hiç fark etmeden herkesi kucaklayarak bir hizmet anlayışı ortaya koyacağız."

"Rahmetlinin Tokat yılları, altın dönem olarak tarihe geçti"

Yazıcıoğlu, babasının her yıl anılmasının kendisi için anlamlı ve önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kıymetlilerimizi yaşarken çok iyi anlamak, izlemek ve taktir etmek gerekli. Rahmetlinin soy ismine ve bıraktığı mirasa büyük sorumluluğumuz var. Rahmetlinin kemiklerini sızlatmadan bıraktığı muhteşem hoş sedayı, idarecilik anlayışına uygun hareket ederek vatandaşlarımıza hizmet edeceğim. Devlet adamlığı ortaya koyacağınız vizyon için her kesimle uyumlu şekilde çalışmak, rahmetlinin misyonuydu. Bu misyonu devam ettireceğiz. Rahmetlinin soyundan geliyoruz, onun ismini taşıyoruz. Adaletli ve hakkaniyetli bir yönetim oluşturmaya çalışıyoruz. Rahmetlinin Tokat yılları, altın dönem olarak tarihe geçti. İnşallah bu 5 yıllık süreç de yine Tokat'ın altın yılları olarak güzel olacak."

Vali Recep Yazıcıoğlu, 2 Eylül 2003'te Ankara'da geçirdiği trafik kazasında yaralanmış, kaldırıldığı hastanede 8 Eylül'de yaşamını yitirmişti. Yazıcıoğlu, Tokat, Aydın, Erzincan ve Denizli'de valilik yapmıştı.

Kaynak: AA

Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Recep Yazıcıoğlu, Politika, Güncel, tokat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'ndan Babası İçin Anma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:17 Diyarbakır’da Narin Güran soruşturması kapsamında 21 kişi gözaltına alındı Diyarbakır'da Narin Güran soruşturması kapsamında 21 kişi gözaltına alındı
15:42 İletişim Başkanı Altun duyurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Narin talimatı İletişim Başkanı Altun duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Narin talimatı
14:38 Didem Arslan’dan ses getirecek Narin mesajı: Aile biliyordu sustular, yazıklar olsun Didem Arslan'dan ses getirecek Narin mesajı: Aile biliyordu sustular, yazıklar olsun
13:25 Bakanların Narin mesajında dikkat çeken ortak nokta Üçü de aileye başsağlığı dilemedi Bakanların Narin mesajında dikkat çeken ortak nokta! Üçü de aileye başsağlığı dilemedi
12:00 Diyarbakır Valisi: Narin öldürüldükten sonra çuvalla dereye atılmış, üzeri taşla kapatılmış Diyarbakır Valisi: Narin öldürüldükten sonra çuvalla dereye atılmış, üzeri taşla kapatılmış
14:38 Taraftarlar merakla bekliyordu Galatasaray’da Hakim Ziyech için karar çıktı Taraftarlar merakla bekliyordu! Galatasaray'da Hakim Ziyech için karar çıktı
14:25 Kayınvalidesinin evinden video paylaştı İran’a gelin giden Türk kızını şaşırtan tuvalet kültürü Kayınvalidesinin evinden video paylaştı! İran'a gelin giden Türk kızını şaşırtan tuvalet kültürü
14:20 Emre Fel’in canlı performansı dinleyicileri ikiye böldü ’’Patlıcanlı dondurma’’ diyen bile var Emre Fel'in canlı performansı dinleyicileri ikiye böldü! ''Patlıcanlı dondurma'' diyen bile var
14:14 Avustralya’nın popüler dizisi Home and Away’in dizinin oyuncusu evinde ölü bulundu Avustralya'nın popüler dizisi Home and Away'in dizinin oyuncusu evinde ölü bulundu
14:04 İlk kez görüntülendi İşte içinde kayıp Narin’e ait DNA örnekleri bulunan araç İlk kez görüntülendi! İşte içinde kayıp Narin'e ait DNA örnekleri bulunan araç
13:58 Çuval dolusu para teklif ettiler ama Emre Mor gitmiyor Çuval dolusu para teklif ettiler ama Emre Mor gitmiyor
13:54 Gelen son ihbar da asılsız çıktı Narin Güran’dan 18 gündür haber yok Gelen son ihbar da asılsız çıktı! Narin Güran'dan 18 gündür haber yok
13:30 3. bebeğini bekleyen Zeynep Demirel’den durum güncellemesi Yan dönünce her şey değişiyor 3. bebeğini bekleyen Zeynep Demirel'den durum güncellemesi! Yan dönünce her şey değişiyor
13:17 Durumu belli değil Fenerbahçe’nin yıldızı sakatlandı Durumu belli değil! Fenerbahçe'nin yıldızı sakatlandı
12:51 Marmaray’da hayrete düşüren görüntü Vatandaşlar acil çözüm bekliyor Marmaray'da hayrete düşüren görüntü! Vatandaşlar acil çözüm bekliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2024 16:56:15. #1.12#
SON DAKİKA: Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'ndan Babası İçin Anma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement