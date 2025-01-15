Rekortmen Kız Elif Berfin Altun, 2028 Olimpiyatları'na Hazırlanıyor - Son Dakika
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Rekortmen Kız Elif Berfin Altun, 2028 Olimpiyatları'na Hazırlanıyor

Rekortmen Kız Elif Berfin Altun, 2028 Olimpiyatları\'na Hazırlanıyor

Atıcılıkta 30'dan fazla şampiyonluk ve 17 Türkiye rekoru sahibi olan milli sporcu Elif Berfin Altun, annesi Nedret Altun ile birlikte 2028 Los Angeles Yaz Olimpiyat Oyunları'na hazırlanıyor. Ancak başarılarının ardında yoğun antrenman ve büyük hedefler yatıyor.

15.01.2025 12:43  Güncelleme: 12:46
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MARDİN'de 'Rekortmen kız' olarak bilinen, atıcılıkta 30'un üzerinde şampiyonluğu ve 17 Türkiye rekoru bulunan milli sporcu Elif Berfin Altun (17), kendisi gibi milli sporcu olan annesi Nedret Altun'un antrenörlüğünde 2028 Los Angeles Yaz Olimpiyat Oyunları'na hazırlanıyor.

Mardin'de 7 yıl önce antrenör annesi Nedret ve milli sporcu babası Hakan Altun'u örnek alarak başladığı atıcılıkta ilk katıldığı müsabakada Türkiye birincisi olan Elif Berfin Altun, girdiği müsabakalarda bugüne kadar 30'dan fazla şampiyonluk elde etti. Kentte 'Rekortmen kız' olarak anılan ve girdiği müsabakalarda 17 kez de Türkiye rekoru kıran Berfin, Sırbistan'ın Semendrova şehrinde Kasım 2024'te düzenlenen ve 12 ülkeden 320 sporcunun katıldığı Walther Youth Cup yarışmasında 10 metre Havalı Tüfek Kadınlar kategorisinde birinci oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atış Poligonu'nda antrenör annesi Nedret Altun gözetiminde çalışmalarını sürdüren Berfin, 2028 Los Angeles Yaz Olimpiyat Oyunları'nda dünya şampiyonu olmak istiyor.

'DÜNYA KUPASINI KAZANMAK İSTİYORUM'

Atıcılıkta geride bıraktığı 7 yılda birçok başarıya imza attığını ifade eden Elif Berfin Altun, "Poligonda büyüdüm. Babamın ve annemin antrenmanlarını izledim. Heves ettim ve 7 yıl önce bu spora başladım. 12 yaşımdan beri de milli sporcuyum. Güzel başarılar elde edince devam ettim. 17 Türkiye rekoru ve 30'a yakın birinciliğim var. Yaklaşık 7 yıldır bu sporu yapıyorum. En son katıldığım Sırbistan Walther Youth Cup şampiyonasında U-18 ve gençler klasmanında birincilik elde ettim. Antrenmanlarım çok yoğun geçiyor, haftanın 4 günü olarak. 2028 Yaz Olimpiyatları'na hazırlanıyorum, çalışmalarım güzel geçiyor. Dünya Kupası'nı kazanmak istiyorum. Yeni yılda bütün sporculara başarılar dilerim" dedi.

'BERFİN'İN HEDEFLERİ BÜYÜK'

Milli sporcunun annesi Nedret Altun, kendisinin de yaklaşık 20 yıldır atıcılıkla uğraştığını, 14 yıldır da antrenörlük yaptığını belirterek, "Bu; bir anne ve kızın aynı hedefe doğru omuz omuza verdiği yolculuktur. Hem spora hem de hayata dair önemli dersler veriyor. Başarı sadece bireysel değil, aynı zamanda sevgi ve destekle büyüyen bir hikayedir. Berfin'in hedefleri büyük. Hedeflerimize emin adımlarla ilerlemeye çalışıyoruz. Sırbistan'ın Semendrova şehrinde düzenlenen ve 12 ülkeden 320 sporcunun katıldığı Walther Youth Cup yarışmasında 10 metre Havalı Tüfek Gençler kategorisinde Avrupa şampiyonu oldu. Hedefimiz; 2028 Yaz Olimpiyatları'dır" diye konuştu.

'GURURLA TAKİP EDİYORUZ'

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada da "Elif Berfin, bu spor dalında birçok zorluğun üstesinden gelerek azmi, disiplini ve bitmeyen enerjisiyle gençlere ilham oluyor. Hedeflerini 12'den vuran bu güçlü sporcumuz, şimdi gözünü daha büyük başarılar için ileriye dikmiş durumda. Elif Berfin'in ilham veren yolculuğunu gururla takip ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz. Annesiyle birlikte yazdığı bu başarı hikayesinin, daha nice genç sporculara örnek olacağına eminiz. Tebrikler Elif. Senin gibi genç yetenekler olduğu sürece, Türk sporunun geleceği daima parlak olacaktır" denildi.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Rekortmen Kız Elif Berfin Altun, 2028 Olimpiyatları'na Hazırlanıyor - Son Dakika

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