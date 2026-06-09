Resmi tatil değil ama 12 Haziran\'da okullar kapalı! İşte nedeni

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav öncesi hazırlıkların tamamlanabilmesi amacıyla 12 Haziran 2026 Cuma günü tüm okul kademelerinde eğitime bir gün ara verileceğini duyurdu.

12 HAZİRAN'DA OKULLAR NEDEN TATİL EDİLECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 13 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek LGS sınavı öncesinde sınav merkezlerinde hazırlıkların eksiksiz tamamlanabilmesi için eğitim faaliyetlerine bir gün süreyle ara verilecek.

Sınavın yapılacağı okul ve kurumlarda oturma planlarının oluşturulması, optik cevap kağıtlarının hazırlanması, teknik ekipmanların kontrol edilmesi ve fiziki düzenlemelerin tamamlanması amacıyla 12 Haziran Cuma günü ders yapılmayacak.

MEB'DEN RESMİ AÇIKLAMA

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Öğrencilerimizin sınav öncesi süreçlerden etkilenmemesi adına sınavın gerçekleşeceği okul ve kurumlarda fiziki hazırlıkların tamamlanması amacıyla 12 Haziran 2026 Cuma günü örgün eğitim kurumlarında eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilecek ve bu tarihte öğretmenler 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır."

12 HAZİRAN RESMİ TATİL SAYILMAYACAK

12 Haziran 2026 Cuma günü resmi tatil kapsamında yer almıyor. Alınan karar yalnızca eğitim kurumlarını kapsıyor. Bu nedenle kamu kurumları, özel sektör iş yerleri ve diğer resmi kuruluşlarda çalışma düzeni normal şekilde devam edecek.

KARARIN NEDENİ LGS HAZIRLIKLARI

MEB'in aldığı kararın temel amacı, milyonlarca öğrencinin katılacağı LGS'nin sorunsuz şekilde gerçekleştirilebilmesi. Sınav merkezlerinde yapılacak hazırlıkların tamamlanması ve sınav güvenliğinin sağlanması için okullar bir günlüğüne boşaltılacak.

14 Haziran Pazar günü yapılması planlanan LGS sınavı 2026 FIFA Dünya Kupası maç takvimine göre A Milli Futbol Takımımızın Avustralya milli takımıyla aynı tarihte Türkiye saati ile 07.00'de oynayacağı müsabaka sonrası yurt genelinde olası kutlama etkinliklerinden doğabilecek hareketlilik, yüksek ses ve trafik yoğunluğundan öğrencilerin etkilenmemesi için sınav 13 Haziran Cumartesi'ye alınmıştı.

ÖĞRENCİLERE "BESLENME PAKETİ" DAĞITILACAK

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda öğrencilere “beslenme paketi” dağıtılacak. Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavda, velilerinin onay verdiği öğrencilere bu yıl ilk kez sözel ve sayısal oturumları arasındaki dinlenme süresinde beslenme ihtiyaçlarını karşılamak, sınav kaygısını azaltmak ve motivasyonu artırmak amacıyla kuru meyveli yulaf bar, ceviz, kuru üzüm ve sudan oluşan beslenme paketi dağıtılacak.

Merkezi sınava başvuru sırasında e-Okul sistemi üzerinden velilerince talepte bulunulan 924 bin 191 öğrenci, sınavın iki oturumu arasında beslenme paketinden faydalanmış olacak. Bu kapsamda yurt içi ve yurt dışında sınava girecek 1 milyon 22 bin 658 öğrenciden yaklaşık yüzde 91'ine beslenme paketi dağıtılacak.

YAZ TATİLİ 26 HAZİRAN'DA BAŞLAYACAK

Öğrenciler için eğitim öğretim yılının sona ereceği tarih ise 26 Haziran 2026 olarak açıklandı. Karnelerin dağıtılmasının ardından öğrenciler yaz tatiline başlayacak.