Resmi tatil değil ama 12 Haziran'da okullar kapalı! İşte nedeni - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Resmi tatil değil ama 12 Haziran'da okullar kapalı! İşte nedeni

Resmi tatil değil ama 12 Haziran\'da okullar kapalı! İşte nedeni
09.06.2026 13:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığı, 13 Haziran'da gerçekleştirilecek LGS öncesi hazırlıkların eksiksiz tamamlanabilmesi için 12 Haziran Cuma günü tüm okul kademelerinde eğitime bir gün ara verileceğini duyurdu. Karar yalnızca eğitim kurumlarını kapsarken, 12 Haziran resmi tatil sayılmayacak ve kamu kurumları ile özel sektörde mesai normal şekilde devam edecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav öncesi hazırlıkların tamamlanabilmesi amacıyla 12 Haziran 2026 Cuma günü tüm okul kademelerinde eğitime bir gün ara verileceğini duyurdu.

12 HAZİRAN'DA OKULLAR NEDEN TATİL EDİLECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 13 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek LGS sınavı öncesinde sınav merkezlerinde hazırlıkların eksiksiz tamamlanabilmesi için eğitim faaliyetlerine bir gün süreyle ara verilecek.

Sınavın yapılacağı okul ve kurumlarda oturma planlarının oluşturulması, optik cevap kağıtlarının hazırlanması, teknik ekipmanların kontrol edilmesi ve fiziki düzenlemelerin tamamlanması amacıyla 12 Haziran Cuma günü ders yapılmayacak.

MEB'DEN RESMİ AÇIKLAMA

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Öğrencilerimizin sınav öncesi süreçlerden etkilenmemesi adına sınavın gerçekleşeceği okul ve kurumlarda fiziki hazırlıkların tamamlanması amacıyla 12 Haziran 2026 Cuma günü örgün eğitim kurumlarında eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilecek ve bu tarihte öğretmenler 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır."

12 HAZİRAN RESMİ TATİL SAYILMAYACAK

12 Haziran 2026 Cuma günü resmi tatil kapsamında yer almıyor. Alınan karar yalnızca eğitim kurumlarını kapsıyor. Bu nedenle kamu kurumları, özel sektör iş yerleri ve diğer resmi kuruluşlarda çalışma düzeni normal şekilde devam edecek.

KARARIN NEDENİ LGS HAZIRLIKLARI

MEB'in aldığı kararın temel amacı, milyonlarca öğrencinin katılacağı LGS'nin sorunsuz şekilde gerçekleştirilebilmesi. Sınav merkezlerinde yapılacak hazırlıkların tamamlanması ve sınav güvenliğinin sağlanması için okullar bir günlüğüne boşaltılacak.

14 Haziran Pazar günü yapılması planlanan LGS sınavı 2026 FIFA Dünya Kupası maç takvimine göre A Milli Futbol Takımımızın Avustralya milli takımıyla aynı tarihte Türkiye saati ile 07.00'de oynayacağı müsabaka sonrası yurt genelinde olası kutlama etkinliklerinden doğabilecek hareketlilik, yüksek ses ve trafik yoğunluğundan öğrencilerin etkilenmemesi için sınav 13 Haziran Cumartesi'ye alınmıştı. 

Resmi tatil değil ama 12 Haziran'da okullar kapalı! İşte nedeni

ÖĞRENCİLERE "BESLENME PAKETİ" DAĞITILACAK

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda öğrencilere “beslenme paketi” dağıtılacak. Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavda, velilerinin onay verdiği öğrencilere bu yıl ilk kez sözel ve sayısal oturumları arasındaki dinlenme süresinde beslenme ihtiyaçlarını karşılamak, sınav kaygısını azaltmak ve motivasyonu artırmak amacıyla kuru meyveli yulaf bar, ceviz, kuru üzüm ve sudan oluşan beslenme paketi dağıtılacak. 

Merkezi sınava başvuru sırasında e-Okul sistemi üzerinden velilerince talepte bulunulan 924 bin 191 öğrenci, sınavın iki oturumu arasında beslenme paketinden faydalanmış olacak. Bu kapsamda yurt içi ve yurt dışında sınava girecek 1 milyon 22 bin 658 öğrenciden yaklaşık yüzde 91'ine beslenme paketi dağıtılacak. 

YAZ TATİLİ 26 HAZİRAN'DA BAŞLAYACAK

Öğrenciler için eğitim öğretim yılının sona ereceği tarih ise 26 Haziran 2026 olarak açıklandı. Karnelerin dağıtılmasının ardından öğrenciler yaz tatiline başlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanı, Yusuf Tekin, Eğitim, Gündem, Güncel, Tatil, Kamu, LGS, Son Dakika

Son Dakika Güncel Resmi tatil değil ama 12 Haziran'da okullar kapalı! İşte nedeni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şanlıurfa’da Dev Miyom Ameliyatı Başarıyla Gerçekleşti Şanlıurfa'da Dev Miyom Ameliyatı Başarıyla Gerçekleşti
Yalova’da meydan savaşı gibi kavga: Kasap satırlarıyla ev bastılar Yalova'da meydan savaşı gibi kavga: Kasap satırlarıyla ev bastılar
Kandıra sahilleri turkuaz renge büründü Kandıra sahilleri turkuaz renge büründü
Sosyal medyadan görüp merak ettikleri Kral Havuzu yolunda kayboldular Sosyal medyadan görüp merak ettikleri Kral Havuzu yolunda kayboldular
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cübbeli Ahmet Hoca’yı kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cübbeli Ahmet Hoca'yı kabul etti
Süper Lig devinden Onuachu sürprizi Süper Lig devinden Onuachu sürprizi
Hamile eşini öldüren caniye çıldırtan uğurlama Bir de tebessüm etti Hamile eşini öldüren caniye çıldırtan uğurlama! Bir de tebessüm etti
Dünya Kupası kampında yılan alarmı Dünya Kupası kampında yılan alarmı
İran’dan “ABD eyaletlerini vururuz“ tehdidi: Bunun bedelini ödeyebilir misiniz İran'dan "ABD eyaletlerini vururuz" tehdidi: Bunun bedelini ödeyebilir misiniz?
Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor’dan çok tartışılan Aziz Yıldırım kararı Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'dan çok tartışılan Aziz Yıldırım kararı
10 ünlü ismin uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı: Listede Mabel Matiz ve Yağmur Ünal da var 10 ünlü ismin uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı: Listede Mabel Matiz ve Yağmur Ünal da var
Eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren adama linç girişimi Eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren adama linç girişimi

13:54
3 yıllık imzaya gitti İşte Arda Güler’in yeni hocası
3 yıllık imzaya gitti! İşte Arda Güler'in yeni hocası
13:39
CHP’de 2 ayrı grup toplantısı: Özgür Özel, TBMM’de konuşuyor
CHP'de 2 ayrı grup toplantısı: Özgür Özel, TBMM'de konuşuyor
13:34
Karnında bebeğiyle öldürülen Nurgül’ün cenazesini ailesi kabul etmedi
Karnında bebeğiyle öldürülen Nurgül'ün cenazesini ailesi kabul etmedi
13:24
Yine aynı ilimiz Koç Grubu’na bağlı bankaya bir saldırı daha
Yine aynı ilimiz! Koç Grubu'na bağlı bankaya bir saldırı daha
13:16
A Milli Takım çölün ortasında kampa girdi
A Milli Takım çölün ortasında kampa girdi
13:06
Maaşı bile belli Galatasaray’dan Vlahovic bombası
Maaşı bile belli! Galatasaray'dan Vlahovic bombası
12:57
ABD alarmda 60 yıl sonra ortaya çıkan parazit bir eyalette daha görüldü
ABD alarmda! 60 yıl sonra ortaya çıkan parazit bir eyalette daha görüldü
12:11
Özgür Özel’den TBMM önünde Kılıçdaroğlu’na sert sözler
Özgür Özel'den TBMM önünde Kılıçdaroğlu'na sert sözler
12:03
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yağmur Ünal sessizliğini bozdu
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yağmur Ünal sessizliğini bozdu
11:44
Dursun Özbek’ten Aziz Yıldırım’a telefon
Dursun Özbek'ten Aziz Yıldırım'a telefon
11:25
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis’e gitmiyor: Grup toplantımız 14.00’te genel merkezde
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'e gitmiyor: Grup toplantımız 14.00'te genel merkezde
11:07
Bahçeli kürsüden Özel’e seslendi: Ateşe körükle gitmemeli, aklı selimle hareket etmelidir
Bahçeli kürsüden Özel'e seslendi: Ateşe körükle gitmemeli, aklı selimle hareket etmelidir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2026 14:01:48. #7.13#
SON DAKİKA: Resmi tatil değil ama 12 Haziran'da okullar kapalı! İşte nedeni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.