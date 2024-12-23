Reyhanlı'da Suriyelilerin Ülkesine Dönüşleri Devam Ediyor - Son Dakika
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Reyhanlı'da Suriyelilerin Ülkesine Dönüşleri Devam Ediyor

Reyhanlı\'da Suriyelilerin Ülkesine Dönüşleri Devam Ediyor

Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda Suriyelilerin Türkiye'den dönüş işlemleri sürerken, birçok kişi ailelerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Suriyeliler, Türkiye'ye teşekkür ederek ülkelerine geçiş yapıyor.

23.12.2024 12:25  Güncelleme: 12:30
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HATAY'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri sürüyor. 13 yıl önce geldiği Türkiye'den ayrılan Muhammed Kado Türkler bize kapılarını açtı. Hatta Arap ülkeleri bizleri kabul etmezken sadece Türkiye bizi misafir etti" dedi.

Türkiye'nin çeşitli kentlerinde yaşayan Suriyeliler, sabahın erken saatlerinden itibaren Cilvegözü Gümrük Kapısı'na gelip, burada işlemlerini yaptırıyor. Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerekli güvenlik önlemlerini aldıkları Cilvegözü'nde, konuşlandırılan Göç İdaresi mobil hizmet araçlarında görevliler ile jandarma ekipleri Suriyelilerin taşımakta zorlandıklarını eşyalar için destek olurken, STK'lar da ülkelerine dönenlere yardımcı oluyor. İşlemlerini yaptıran Suriyeliler, beraberlerinde getirdikleri yaşam malzemeleriyle birlikte ülkelerine geçiş yapıyor.

'AİLEMİ ÇOK ÖZLEDİM'

Türkiye'de 10 yıl kaldığını söyleyen Kadir Haşimi, 2015 yılında Türkiye'ye geldim. 10 yıl burada yaşadım. Mersin ve İstanbul Avcılar'da oturdum. Annemi, babamı ve ailemi çok özledim. Gidip anneme, aileme bakacağım. Bizler kaldığımız süre içerisinde yakınlık ve destek gördüğümüz Türkiye'ye teşekkür ederiz dedi.

'SADECE TÜRKİYE BİZİ MİSAFİR ETTİ'

13 yıl önce geldiği Türkiye'den ayrılan Muhammed Kado ise Türkler bize kapılarını açtı. Hatta Arap ülkeleri bizleri kabul etmezken sadece Türkiye bizi misafir etti. Artık misafirlik buraya kadarmış. Türkiye'ye teşekkür ederiz. Karşı tarafta beni annem ve teyzem bekliyor diye konuştu.

Haber-Kamera Ferhat DERVİŞOĞLUREYHANLI(Hatay),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Reyhanlı'da Suriyelilerin Ülkesine Dönüşleri Devam Ediyor - Son Dakika

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