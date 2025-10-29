Brezilya'da tarihin en büyük operasyonu! 4'ü polis 60 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Brezilya'da tarihin en büyük operasyonu! 4'ü polis 60 kişi hayatını kaybetti

29.10.2025 00:36
Brezilya'da ülke tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. 2 bin 500 polisin görev yaptığı operasyonda güvenlik güçleri silahlı direnişle karşılaşırken 4'ü polis 60 kişi hayatını kaybetti, en az 81 kişi gözaltına alındı. Rio de Janeiro Eyalet Valisi Claudio Castro bölge sakinlerine evlerinden çıkmamaları yönünde uyarıda bulundu.

Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletindeki uyuşturucu operasyonunda, ilk belirlemelere göre 4'ü polis 60 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

OPERASYONDA 2 BİN 500 POLİS GÖREV ALDI

Rio de Janeiro Eyalet Valisi Claudio Castro, yaptığı açıklamada, "Comando Vermelho" adlı suç örgütünün bölgede yayılmasını durdurmayı amaçlayan, 2 bin 500 polisin görevlendirildiği operasyon düzenlendiğini belirtti.

Castro, 32 zırhlı araçla desteklenen güvenlik güçlerinin, Rio de Janeiro'nun kuzeyinde yer alan Alemao ve Penha bölgelerine girdiğini kaydetti.

GÜVENLİK GÜÇLERİ SİLAHLI DİRENİŞLE KARŞILAŞTI

Güvenlik güçlerinin operasyon sırasında silahlı direnişle karşılaştığını belirten Castro, operasyon kapsamında ilk belirlemelere göre, 4'ü polis 60 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

ÜLKE TARİHİNİN EN BÜYÜK OPERASYONU

Güvenlik güçlerinin en az 81 kişiyi gözaltına aldığını vurgulayan Castro, eyalet tarihindeki en geniş kapsamlı operasyonun gerçekleştirildiğini ifade etti.

"EVLERİNİZDEN ÇIKMAYIN"

Castro, bölge sakinlerine operasyon süresince evlerinden çıkmamaları uyarısında bulundu.

Kaynak: AA

