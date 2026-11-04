Rize'de Arif Berber, İran plakalı TIR'ın yaklaşık 50 bin TL cezasını savcılığa taşıdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Rize'de Arif Berber, İran plakalı TIR'ın yaklaşık 50 bin TL cezasını savcılığa taşıdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rize\'de Arif Berber, İran plakalı TIR\'ın yaklaşık 50 bin TL cezasını savcılığa taşıdı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'de Arif Berber, hiç gitmediği İstanbul'da İran plakalı TIR'ın geçiş ihlallerinin cezasının kendisine geldiğini öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yaklaşık 50 bin TL'lik ceza ve icra takibiyle karşılaşan Berber, plaka değiştirmenin kalıcı çözüm olmadığını söyledi.

RİZE'de yaşayan esnaf Arif Berber (46), otomobiline hiç gitmediği İstanbul'dan farklı tarihlerde ücretli otoyol ve köprü geçiş ihlali cezaları kesildiği gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Aracının plakasıyla benzerlik taşıyan İran plakalı bir TIR'a kesilen cezaların kendisine gönderildiğini iddia eden Berber, "Aracım Ordu'dan öteye gitmedi. Avukatlar çözüm olarak plakamı değiştirmemi söylüyor ancak bu kalıcı bir çözüm değil. Yarın bu plakayı başkası aldığında aynı sıkıntıyı o yaşayacak. Her an arabama yakalama ya da haciz konulacak endişesiyle 24 saat telefonu kontrol ediyorum" dedi.

Kentte esnaflık yapan Arif Berber, 2020 yılında Trabzon'dan satın aldığı 1998 model, 61 plakalı otomobilinin plakasını daha sonra '53 AB 103' olarak değiştirdi. Berber'e, 6 yıldır Rize ve komşu illerde kullandığı otomobiline e-Devlet üzerinden otoyol geçiş ihlali yaptığı gerekçesiyle ceza bildirimi yapıldı. Bildirimi inceleyen Berber, son 1 yıl içinde Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü gişelerinden İran plakalı bir TIR'ın geçiş ihlali yaptığını, cezalarının da kendi plakasına yazıldığını öne sürdü. Cezaların bir bölümünü ödeyen ancak yeni gelen ihlal bildirimleriyle yaklaşık 50 bin TL'lik cezalara ilişkin ilgili mercilere başvurup suç duyurusunda bulunan Berber, İran'daki bazı şehirlerde '53' plaka kullanımı nedeniyle plaka tanıma sistemlerinde çakışma yaşanabileceğine dikkat çekerek, mağduriyetinin giderilmesini istedi.

'SUÇ İHLALİ VAR AMA MAĞDUR OLAN BENİM'

Aracıyla Ordu'dan öteye geçmediğini ve İstanbul'a gitmediğini belirten Berber, "1998 model otomobilim 6 yıldır bende. Kendi plakama benzerlik taşıyan İran plakalı bir TIR, Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü gişelerinden kaçak geçiş yapıyor. Bütün çıktılar, icraları belgeleri, hatalı gişe kayıtları bana geliyor. Benim hiçbir alakam yok. Aracım daha Ordu'dan öteye geçmemiştir. O halde aracım bu gişelerden nasıl geçiyor? Müşteri hizmetlerini ve ilgili kurumları arıyorum. Aracın gişelerden ücretsiz geçtiği ve 4'üncü sınıf bir TIR olduğu tespit ediliyor. Ancak bu ihlallerin bütün cezaları ve icra takipleri bana geliyor. Burada bir suç ihlali var ama mağdur olan benim" dedi.

'PLAKA DEĞİŞTİRMEK ÇÖZÜM DEĞİL'

Sorunun çözümü için savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu ve trafik birimleriyle görüştüğünü aktaran Arif Berber, "Bir yıldır bununla uğraşıyorum. Hiçbir adım ilerleyemedik. Avukatlar bile bize, 'Plakanızı değiştirin' diyor. Ben bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak vergimi, sigortamı, kaskomu ödüyorum. Niçin yabancı birinden dolayı plakamı değiştirmek zorunda kalıyorum? Plakayı değiştirmek çok basit ama nihai çözüm değil. Yarın bu plakayı başkası alacak, aynı sıkıntılar onun da başına gelecek" diye konuştu.

'24 SAAT E-DEVLET KONTROL EDİYORUM'

Haciz ve yakalama kararı endişesiyle korku içinde yaşadığını belirten Berber, "Her an arabama yakalama ya da haciz konulacak endişesiyle, elimde telefon 24 saat e-Devlet kontrol ediyorum. Telefon başında nöbet tutar oldum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
İstanbulOtomobilGüncelİranRizeSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sergen Yalçın’ın Batrakov için yaptığı yorum yeniden gündem oldu Sergen Yalçın'ın Batrakov için yaptığı yorum yeniden gündem oldu
ABD seçimlerinde sürpriz İlk sonuçlarda Trump’a büyük şok ABD seçimlerinde sürpriz! İlk sonuçlarda Trump'a büyük şok
Yılmaz Erdoğan tepki çeken sahne sonrası özür diledi Yılmaz Erdoğan tepki çeken sahne sonrası özür diledi
Gülen Gözler’in küçük Hasret’i bakın şimdi ne yapıyor 49 yıl geçti Gülen Gözler'in küçük Hasret'i bakın şimdi ne yapıyor! 49 yıl geçti
Metroda yakalandı Telefonundan çıkanlar mide bulandırdı Metroda yakalandı! Telefonundan çıkanlar mide bulandırdı
Şebnem Ferah konserinde “abla“ diye seslenen hayranına dayanamadı: Bir kere daha derseniz... Şebnem Ferah konserinde "abla" diye seslenen hayranına dayanamadı: Bir kere daha derseniz...
Uçaktan indi, saniyeler sonra korkunç sonu yaşadı Uçaktan indi, saniyeler sonra korkunç sonu yaşadı
Trump’tan Demokratlara rest: Çıkardığınız yasaları veto ederim Trump'tan Demokratlara rest: Çıkardığınız yasaları veto ederim
Dün gece maç izlemek için TRT’yi açanlar kabusu yaşadı Dün gece maç izlemek için TRT'yi açanlar kabusu yaşadı
09:44
Deniz Undav’dan Galatasaray taraftarı sorusuna olay yanıt
Deniz Undav'dan Galatasaray taraftarı sorusuna olay yanıt
09:39
Trump’ın hedefindeki İlhan Omar sandıkta büyük fark attı
Trump'ın hedefindeki İlhan Omar sandıkta büyük fark attı
09:30
3 dakikada ortalığı ayağa kaldırdı Golü attı, tribüne daldı, kırmızıyı yedi
3 dakikada ortalığı ayağa kaldırdı! Golü attı, tribüne daldı, kırmızıyı yedi
09:11
Trump’ın seçim yenilgisi altına yaradı Fiyatlar yükseldi
Trump'ın seçim yenilgisi altına yaradı! Fiyatlar yükseldi
09:07
Deniz Undav yine rahat durmadı Bu kez Barış Alper’le kapıştı
Deniz Undav yine rahat durmadı! Bu kez Barış Alper'le kapıştı
09:00
AK Parti’den Fatma Betül için olay çağrı Salon ayakta alkışladı
AK Parti'den Fatma Betül için olay çağrı! Salon ayakta alkışladı
08:30
Galatasaray’ın yıldızı Messi ve Ronaldo’yu geride bıraktı
Galatasaray'ın yıldızı Messi ve Ronaldo'yu geride bıraktı
08:22
Dün gece maç izlemek için TRT’yi açanlar kabusu yaşadı
Dün gece maç izlemek için TRT'yi açanlar kabusu yaşadı
08:21
Trump’tan Demokratlara rest: Çıkardığınız yasaları veto ederim
Trump'tan Demokratlara rest: Çıkardığınız yasaları veto ederim
07:06
Elon Musk’ın milyonları yetmedi Demokratlar Teksas’ta 32 yıl sonra kazandı
Elon Musk'ın milyonları yetmedi! Demokratlar Teksas'ta 32 yıl sonra kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2026 10:05:08. #7.13#
SON DAKİKA: Rize'de Arif Berber, İran plakalı TIR'ın yaklaşık 50 bin TL cezasını savcılığa taşıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android