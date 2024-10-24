Rize'de Gerçeği Aratmayan Maden Tatbikatı Gerçekleşti - Son Dakika
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Rize'de Gerçeği Aratmayan Maden Tatbikatı Gerçekleşti

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Rize'nin Çayeli ilçesinde, Çayeli Bakır İşletmeleri tarafından düzenlenen çok senaryolu maden tatbikatında, arama kurtarma ekipleri gerçekçi senaryolarla tatbikat yaptı. Acil durum yönetimi, kurtarma ve yangınla mücadele alanlarında yapılan tatbikat, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirildi.

24.10.2024 17:42  Güncelleme: 18:08
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Rize'de gerçeği aratmayan maden tatbikatı

RİZE - Çayeli Bakır İşletmeleri'nden gereği aratmayan çok senaryolu arama kurtarma tatbikatı.

Rize'nin Çayeli ilçesi Madenli Beldesi'nde hizmet veren özel teşebbüs Çayeli Bakır İşletmeleri'nde Acil Durum ve Afet Yönetimi Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi (UMKE), Çayeli Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin ortak organizasyonuyla maden tatbikatı gerçekleştirildi. Gerçekleşen tatbikatta ilk önce trafik kazasında aracın içerisinde sıkışan bir vatandaş sıkıştığı yerden çıkartıldı. Daha sonra yangınla mücadelenin gerçekleştiği tatbikatta duman saran tüneli aşan kurtarma ekipleri yangına müdahale etti. Yangını başarıyla söndüren kurtarma ekipleri bir sonraki senaryoya geçti. Burada yangın nedeniyle yaşam odasına sığınan madencilere ulaşıldı. 36 saat yetecek kadar gıda ve suyun içerisinde bulunduğu yaşam odasında kurtarılmayı bekleyen madencilere açtıkları yaşam yolu ile ulaşan ekipler, önce yaşam odasın camından madencilere sağlık durumlarını sordu. Sonrasında çevre güvenliğinin sağlandığından emin olan ekipler madencileri sağlık bir şekilde kurtararak tatbikatı tamamlamış oldu.

Ortaya çıkabilecek herhangi bir olumsuzlukta ÇBİ ile aralarında nasıl bir koordinasyon olacağının ortaya konulması için geniş çata bir tatbikat gerçekleştiğinin altını çizen AFAD Rize İl Müdürü Mehmet Salih Avcı "Çayeli Bakır İşletmeleri maden kazalarına karşı bir tatbikat gerçekleştirdi. Bunun amacı kamu ve özel kurumlardan bu işi yapan, onlara destek veren, yer üstündeki kazalara gerek lojistik gerekse arama kurtarma olarak elimizdeki imkanlar nedir? Kendilerinin imkanları nedir? Bir afette biz onlardan nasıl faydalanabiliriz? Kendilerinde bir kaza meydana gelirse onlar bizden nasıl faydalanabilir? Onların envanterinde ne var? Bizim envanterimizde ne var? Onları bir araya getirerek bir tatbikat yaptık" ifadelerini kullandı.

Tatbikata ev sahipliği eden Çayeli Bakır İşletmeleri Genel Müdürü Murat Güreşçi ise tüm kurumlarla koordineli nasıl çalışabileceklerini görebilmek adında bu tatbikatı düzenlediklerini dile getirerek "Biz aslında bu tatbikatları yılda birçok kez yapıyoruz. Genelde yer altında yapıyoruz ama bu kez yer üstünde yapalım istedik. Acil bir durumda yer üstünde JAK olsun, AFAD olsun ve diğer unsurlar olsun, beraber hareket edelim, koordinasyonumuz daha kolay olsun. Tatbikatı yapmamızın amacı buydu. Bizim için burada en kritik olan yer altında çıkan bir yangında sığınma istasyonumuza ulaşmış bir yaralıya nasıl ulaşabiliriz? Daha sonra bir araç içerisinde sıkışmış mankenimiz vardı. Onu nasıl kurtarabiliriz diye baktık, onun tatbikatını yaptık. Güzel geçti, ekipler koordineli bir şekilde çalıştılar" ifadelerini kullandı.

Rize\'de Gerçeği Aratmayan Maden Tatbikatı Gerçekleşti
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Rize'de Gerçeği Aratmayan Maden Tatbikatı Gerçekleşti - Son Dakika

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