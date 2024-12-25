Rize'de İklim Değişikliği Çay Hasadını Uzattı - Son Dakika
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Rize'de İklim Değişikliği Çay Hasadını Uzattı

Rize\'de İklim Değişikliği Çay Hasadını Uzattı

Doğu Karadeniz'de iklim değişikliği nedeniyle yaş çay hasadı aralık ayında da devam ediyor. Üreticiler, Rize'de dördüncü sürgünü toplarken, iklim krizinin bazı olumlu etkileri de dikkat çekiyor.

25.12.2024 09:38  Güncelleme: 09:39
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DOĞU Karadeniz'de iklim değişikliğine bağlı hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle yılda 3 sürgün olarak toplanan yaş çay hasadında süre uzadı. Rize'de üreticiler, aralık ayında girdikleri bahçelerinde olgunlaşan yaş çayları toplayıp, 4'üncü sürgünü gördü. Rize Ziraat Odası Başkanı Bünyamin Arslan, "Rize'de iklim krizinin olumsuzluklarının yanında kaliteli bir çay hasadı gerçekleştiriliyor. Üzerine kar yağmış, dünyada tek olan çay hasadı Rize'de yapılıyor" dedi.

Doğu Karadeniz'de Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde, 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay üretimi, kış mevsiminde de sürüyor. Bölgede iklim değişikliğine bağlı hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle yılda 3 sürgün olarak toplanan yaş çay hasadında süre uzadı. Önceki yıllar ekimde sona eren çay hasadı, aralık ayında da devam etti. Türkiye'de 'çayın başkenti' olarak anılan Rize'de üreticiler, aralık ayında girdikleri bahçelerinde olgunlaşan yaş çayları toplayıp, 4'üncü sürgünü gördü. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (ÇAYKUR) sezonu kapatması nedeniyle üreticiler kestikleri çayı, özel çay fabrikalara satıyor.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN OLUMLU ETKİSİ OLDU

Rize Ziraat Odası Başkanı Bünyamin Arslan, iklim değişikliğinin çay hasadına olumlu etki ettiğini belirterek, "Bölgemizde küresel iklim krizinin olumsuz etkileri, doğal afetler, seller, toprak kaymaları gibi birçok etkenleri yaşadık ama bunun yanında çay hasadımızda olumlu bir etkisini de görüyoruz. Aralık'ta 4'üncü sürgün çay hasat ediliyor. Çay hasadımız havaların sıcak gitmesi nedeniyle olumlu bir hal almış durumda" dedi.

'BU KADAR UZUN HASAT SÜRESİ YAŞAMAMIŞTIK'

Kaliteli bir hasat dönemi geçirildiğini aktaran Arslan, "Benim hatırladığım ve büyüklerimden duyduğuma göre daha önce bu kadar uzun bir hasat yaşamamıştık. Bu tabii ki havaların sıcak gitmesi ve iklim kriziyle alakalı oldu. Rize'de iklim krizinin olumsuzluklarının yanında kaliteli bir çay hasadı gerçekleştiriliyor. Tabii önümüzdeki yıllarda bu iklim krizini ne noktaya gider, onu bilemeyiz ama çok kaliteli, üzerine kar yağmış dünyada tek olan çay hasadı Rize'de yapılıyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Rize'de İklim Değişikliği Çay Hasadını Uzattı - Son Dakika

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