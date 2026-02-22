Rize'de TIR Kazasında 4 Yaralı - Son Dakika
Rize'de TIR Kazasında 4 Yaralı

Rize\'de TIR Kazasında 4 Yaralı
22.02.2026 11:39
Pazar ilçesinde yabancı plakalı TIR, arıza nedeniyle kenara çekilen TIR'a çarptı, 4 kişi yaralandı.

RİZE'nin Pazar ilçesinden geçen Karadeniz Sahil Yolu'nda yabancı plakalı TIR'ın, arıza nedeniyle yol kenarına çekilen TIR'a çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Pazar ilçesinden geçen Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Rize istikametinden Artvin istikametine seyreden, Boltaev Khusnıddın idaresindeki Özbekistan plakalı alüminyum yüklü TIR, arıza yaptığı için yol kenarına çekilen 53 ADR 859 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yabancı plakalı TIR'ın şoförü sıkışırken, arızalı TIR'ın şoförü Ü.C. ile ona yardım eden arkadaşları İ.D. ile A. Ç. sürüklenerek yaralandı. İhbarla kaza yerine polis, Kaçak İtfaiye Birliği ile sağlık ekipleri sevk edildi. 4 yaralı, ambulanslarla Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Rize'de TIR Kazasında 4 Yaralı - Son Dakika

SON DAKİKA: Rize'de TIR Kazasında 4 Yaralı - Son Dakika
