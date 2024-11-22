Rize\'deki Heyelan Katliamı

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Rize'deki heyelanda kahreden detay

Heyelan tehlikesinden kaçtığı evde heyelandan can verdi

Acılı anne: "Heyelandan kaçıp ev aldık, oğluma mezar oldu"

RİZE - Rize'de meydana gelen heyelanda yeni ortaya çıkan detay herkesin yüreğini dağladı.

Geçtiğimiz Salı günü Rize'nin Çayeli İlçesi Eskipazar Mahallesi'nde saat 6.30'da meydana gelen heyelanda hayatını kaybeden Yakup Özcan Bayraktar'ın vefatından sonra ortaya çıkan detay herkesi üzdü. Çarşamba günü toprağa verilen Bayraktar'ın ailesinin Güzeltepe Köyü'ndeki evi heyelan riski nedeniyle oturulmaz hale gelince şimdiki evlerine taşındığı öğrenildi. Edinilen bilgiye 2015 yılında mahallelerine yeni yapılan yolda tedbir alınmayınca Bayraktar ailesinin evinin bulunduğu bölgede 2018 yılında heyelan meydana geldi. Heyelandan kaçan aile 2016 yılında baba Kasım Bayraktar'ın ÇAYKUR'dan emekli olarak hak kazandığı ikramiye ve birazda kredi ile 2013 yılında girdikleri kooperatiften teslim aldıkları ilçe merkezindeki eve taşındı. Ara ara köyde kalsalar bile her yağmurda heyelan korkusu ile ilçe merkezindeki eve kaçan ailenin heyelan korkusu köylerinde değil, heyelan korkusundan köylerini terk ederek sığındıkları Eskipazar Mahallesi'ndeki evlerinde başına geldi. Binalarının arka kısmındaki istinat duvarının çökmesi ile eve giren moloz yığınlarının altında kalan ailenin 35 yaşındaki oğulları Yakup Özcan Bayraktar hayatını kaybetti. Ortaya çıkan bu detay ise herkesin yüreğini dağladı.

"Yağmurdan kaçtık doluya tutulduk"

Köydeki evlerinde heyelandan korktukları için ilçe merkezindeki evlerinde ise heyelan olduğu için oturamayan aile şimdi ise diğer oğullarının kiracısı olduğu eve sığındı. Heyelan tehlikesi nedeniyle kaçarak sığındıkları evin oğullarına meydana gelen heyelan nedeniyle mezar olduğunu kaydeden acılı anne Nurcan Bayraktar "Köydeki evimizde de heyelandan kaçtık. Eşim emekli oldu, buradan ev aldık. Heyelandan, yukarıdan kaçıp ev aldık, burası da oğluma mezar oldu. Yağmurdan kaçtık, doluya tutulduk. Köye şimdi yağmur yağsa bu eve kaçıyoruz. Şimdi bu da yıkıldı. Oğlum kirada, onun evinde kalıyoruz" dedi.