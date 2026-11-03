Rize'deki işçi, HGS cezalarının aynı plakalı yabancı tırdan geldiğini iddia etti - Son Dakika
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Rize'deki işçi, HGS cezalarının aynı plakalı yabancı tırdan geldiğini iddia etti

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Rize'deki işçi, il dışına çıkmamasına rağmen son 3 yılda Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu geçişlerinde HGS cezası kesildiğini iddia etti. İşçi, cezaların başka ülkeye ait aynı plakalı tırdan geldiğini öğrenince 4 icra dosyasını kapattırdığını söyledi.

Rize'de bir işçi, otomobiliyle il dışına çıkmamasına rağmen çeşitli zamanlarda bazı köprü ve otoyollarda Hızlı Geçiş Sistemi'ni (HGS) ihlal ettiği gerekçesiyle plakasına ceza kesildiğini ileri sürdü.

Çay fabrikasında mevsimlik işçi olarak çalışan Arif Berber, gazetecilere yaptığı açıklamada, adına kayıtlı otomobilin plakasına Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu geçişlerinde son 3 yılda çok sayıda idari para cezası kesildiğini iddia etti.

Yaklaşık bir yıl önce e-Devlet üzerinden, cezalar dolayısıyla hakkında icra takibi başlatıldığını öğrendiğini anlatan Berber, "Cezalar, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki gişelerden geçişlerden. Oysa Trabzon'un ötesine bile gitmedim." dedi.

Araştırmaları sonucunda, gişelerde ceza kesilen aracın başka bir ülkeye ait aynı plakalı tır olduğunu öğrendiğini belirten Berber, uzun uğraşların ardından hakkında başlatılan 4 icra dosyasını kapattırabildiğini kaydetti.

Yeni ceza gelmesi ihtimaline karşı her gün e-Devlet üzerinden kontrol yaptığını ifade eden Berber, "Bir yıldır bununla uğraşıyorum. Çözüm olarak bana plakamı değiştirmemi söylüyorlar ama ben plakamı değiştirmek istemiyorum. Yetkililerden bu konuda bir çözüm, yardım bekliyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA
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