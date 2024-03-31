MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|250
|Toplam Seçmen
|:
|80.529
|Açılan Sandık
|:
|247
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 98,8
|Kullanılan Oy
|:
|56.172
|Geçerli Oy
|:
|53.744
|Katılım Oranı
|:
|% 70,67
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|RAHMİ METİN
|% 54,75
|29.427
|YENİDEN REFAH
|CEMİL ÇOLAK
|% 17,76
|9.545
|CHP
|NECATİ TOPALOĞLU
|% 12,11
|6.508
|İYİ PARTİ
|KÖKSAL TOPTAN
|% 6,42
|3.452
|SAADET
|MUHAMMET YILDIZ
|% 2,76
|1.485
|DEVA PARTİSİ
|PINAR KUK İSLAMOĞLU
|% 1,99
|1.069
|ZAFER PARTİSİ
|GÖKHAN AKYILDIZ
|% 1,73
|931
|DİĞER
|% 1,09
|587
|MEMLEKET
|ATTİLA KAYHAN
|% 0,37
|201
|BTP
|HASAN PEÇE
|% 0,29
|153
|DEM PARTİ
|NURETTİN AYDIN
|% 0,17
|91
|HÜDA PAR
|HASBİ KARABULUT
|% 0,13
|68
|TKH
|YETER TÜRKEŞ ÇEVİK
|% 0,08
|41
|DSP
|ERSAN YILMAZ
|% 0,07
|40
|AP
|RECEP KÖSE
|% 0,07
|40
|YTP
|MUSTAFA ÖZŞEREMET
|% 0,06
|31
|MİLLET
|AYKUT YALÇINKAYA
|% 0,06
|31
|ABP
|OKTAY BALCI
|% 0,03
|15
|HKP
|DENİZ SARIKAYA
|% 0,03
|15
|HAK-PAR
|HAMDİYE ŞEŞEOĞULLARI
|% 0,03
|14
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 95,77
|Katılım Oranı
|:
|% 77,97
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ENVER ATAGÜN
|% 34,19
|5.206
|AK PARTİ
|SAİD YAŞIYAN
|% 32,12
|4.890
|SAADET
|KEMAL EKSİLMEZ
|% 24,34
|3.706
|MHP
|CEMİL BAYRAK
|% 4,06
|618
|YENİDEN REFAH
|EKREM OKUTAN
|% 2,21
|336
|İYİ PARTİ
|BAHTİYAR AŞIK
|% 1,24
|189
|BTP
|ALİ KEMAL KAMBUROĞLU
|% 0,5
|76
|DİĞER
|% 0,41
|62
|DEVA PARTİSİ
|EREN TOLGA BEŞLİ
|% 0,36
|55
|ZAFER PARTİSİ
|HAKKI KULABER
|% 0,29
|45
|YTP
|NACİYE ŞEREMET
|% 0,13
|20
|DEM PARTİ
|AHMET ÖZDAKAK
|% 0,08
|12
|MİLLET
|KADİR OCAK
|% 0,05
|8
|HKP
|MEHRİBAN DAĞ
|% 0,02
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 80,85
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ÖMER ALTUN
|% 54,2
|716
|CHP
|ERSİN DALGA
|% 32,85
|434
|MHP
|VEDAT ALİ KESİCİ
|% 9,61
|127
|İYİ PARTİ
|HİKMET KARAGÖZ
|% 0,91
|12
|YENİDEN REFAH
|AYGÜL BADOĞLU KIZMIŞ
|% 0,83
|11
|BTP
|MELEK TEZKERECİOĞLU
|% 0,76
|10
|DEVA PARTİSİ
|MUSTAFA KEMAL YENİÇIRAK
|% 0,46
|6
|SAADET
|İBRAHİM DÖNE
|% 0,38
|5
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 71,69
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|İSMAİL HAKKI ÇİFTÇİ
|% 48,24
|5.653
|AK PARTİ
|İSHAK KARAHAN
|% 44,91
|5.262
|CHP
|HÜSAMETTİN ÖZDEMİROĞLU
|% 2,41
|282
|YENİDEN REFAH
|ALİ HALİTOĞLU
|% 1,89
|221
|ZAFER PARTİSİ
|ZAHİDE BOSTAN
|% 1,13
|133
|SAADET
|MEHMET ARICIOĞLU
|% 0,9
|106
|DP
|TUNCAY TAYLAN
|% 0,21
|25
|BAĞIMSIZ
|ŞABAN GİRİT
|% 0,14
|17
|BTP
|ÜMİT NEBİOĞLU
|% 0,09
|10
|BAĞIMSIZ
|MUSTAFA TAFLAN
|% 0,08
|9
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 87,26
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ŞABAN KALÇA
|% 42,87
|1.224
|MHP
|ERKAN KÖSE
|% 27,07
|773
|BÜYÜK BİRLİK
|SELİM METİN
|% 21,33
|609
|SAADET
|HASAN GÜNEŞDOĞDU
|% 5,43
|155
|YENİDEN REFAH
|TUNCAY TOPAL
|% 1,3
|37
|İYİ PARTİ
|KERİM BAŞKA
|% 0,95
|27
|ZAFER PARTİSİ
|MAHMUT SEVİNÇ
|% 0,53
|15
|BTP
|SEDAT GERZ
|% 0,31
|9
|DİĞER
|% 0,21
|6
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 96,97
|Katılım Oranı
|:
|% 80,57
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ERCÜMENT ŞAHİN ÇERVATOĞLU
|% 58,04
|4.145
|AK PARTİ
|GÜRHAN KUTLUATA
|% 35,7
|2.549
|İYİ PARTİ
|SELMA KÖROĞLU
|% 4,21
|301
|MHP
|AHMET TOPAL
|% 1,81
|129
|ZAFER PARTİSİ
|OĞUZ PALA
|% 0,14
|10
|BTP
|EMİNE ERGENÇ
|% 0,1
|7
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 80,65
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|RIFAT ÖZER
|% 70,08
|3.411
|CHP
|HÜSEYİN YANIK
|% 11,16
|543
|YENİDEN REFAH
|CAFER YILMAZ
|% 7,99
|389
|DİĞER
|% 4,42
|215
|İYİ PARTİ
|SUAT YILDIZ
|% 2,49
|121
|BAĞIMSIZ
|MUSTAFA MERCAN
|% 1,11
|54
|ZAFER PARTİSİ
|MUHARREM AYDİN
|% 1,01
|49
|SAADET
|HAKAN VARLI
|% 0,84
|41
|BAĞIMSIZ
|MUHARREM KAZDAL
|% 0,41
|20
|BAĞIMSIZ
|HASAN MERCAN
|% 0,35
|17
|BTP
|CUMALİ AKGENÇ
|% 0,14
|7
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 84,32
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HALİM KAZİM BEKAR
|% 60,47
|612
|CHP
|BAŞAR CUMBUR
|% 34,39
|348
|MHP
|ŞEYMA ALPARSLAN YAZICI
|% 1,78
|18
|BAĞIMSIZ
|MEHMET KARATEKE
|% 1,78
|18
|YENİDEN REFAH
|ADEM AŞÇI
|% 0,69
|7
|BTP
|ŞEVKET COŞKUN
|% 0,39
|4
|İYİ PARTİ
|İSMAİL KERİM BENEK
|% 0,3
|3
|SAADET
|SÜLEYMAN ÖZTÜRK
|% 0,2
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 81,82
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ABDİ EKŞİ
|% 58,14
|832
|MHP
|HAKAN KARAGÖZ
|% 36,9
|528
|BAĞIMSIZ
|AYHAN BİBEROĞLU
|% 2,09
|30
|YENİDEN REFAH
|NEŞAT KAHRAMAN
|% 1,26
|18
|İYİ PARTİ
|ASUMAN KARADENİZ
|% 1,05
|15
|BTP
|AYŞE AKGENÇ
|% 0,28
|4
|SAADET
|İHSAN ŞANSLI
|% 0,28
|4
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 82,58
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|SAFFET METE
|% 71,37
|2.538
|MHP
|OSMAN METE
|% 22,44
|798
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA BAŞ
|% 2,48
|88
|SAADET
|LÜTFİ KOÇ
|% 1,69
|60
|İYİ PARTİ
|HAVVA KASAP
|% 1,43
|51
|BTP
|LEVENT TEZKERECİOĞLU
|% 0,59
|21
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 80,79
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET YILMAZ
|% 45,63
|1.591
|BÜYÜK BİRLİK
|KENAN YILDIRIM
|% 40,98
|1.429
|İYİ PARTİ
|AŞKIN GÜRSU
|% 6,68
|233
|MHP
|İBRAHİM ÇAKIR
|% 2,7
|94
|YENİDEN REFAH
|MUHAMMET ÇOLAK
|% 1,83
|64
|BTP
|HAVA PEÇE
|% 0,92
|32
|SAADET
|MUSTAFA AZDER
|% 0,54
|19
|DEVA PARTİSİ
|YAHYA SANDIKÇI
|% 0,4
|14
|DİĞER
|% 0,32
|11
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 83,33
|Katılım Oranı
|:
|% 78,77
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|NEŞET ÇAKIR
|% 49,21
|3.913
|AK PARTİ
|EKREM KILIÇ
|% 36,25
|2.883
|MHP
|BORA HABERAL
|% 10,32
|821
|YENİDEN REFAH
|SÜLEYMAN DURAL
|% 1,61
|128
|İYİ PARTİ
|SERPİL ÇOLAK
|% 1,01
|80
|ZAFER PARTİSİ
|FAHRETTİN CAN GÜREL
|% 0,4
|32
|SAADET
|MUHAMMET ŞEKER
|% 0,4
|32
|BTP
|KEMAL PEHLİVANLAR
|% 0,25
|20
|DİĞER
|% 0,24
|19
|DEM PARTİ
|METİN GÖK
|% 0,18
|14
|HKP
|UMUT KOÇ
|% 0,1
|8
|YTP
|SEZER ŞEREMET
|% 0,03
|2
Son Dakika › Güncel › RİZE SON - Son Dakika
CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İzmir'deki son verilere göre seçimi kazandıklarını belirterek 'İnanın bana kaybeden hiç kimse yok, hepimiz kazandık. Bu vatanı, milleti seven, bu millete saygı duyan insanlar kazandı.' dedi. Tugay, partililere seslenirken seçimin kaybedeninin olmadığını vurguladı ve İzmir için yeni bir başlangıç olduğunu söyledi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in memleketi Manisa'nın Yunusemre ilçesinde oy kullandığı sandıkta, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için en yüksek oy CHP adayı Ferdi Zeyrek'e çıktı. Sandıkta kullanılan 289 oyun 13'ü geçersiz sayıldı. Ferdi Zeyrek 197 oy alırken, Cumhur İttifakı adayı Cengiz Ergün'e ise 42 oy çıktı. Yunusemre Belediye Başkanlığı seçiminde ise CHP adayı Musa Semih Balaban 168 oy alırken, diğer adaylar da oy aldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Bugün elde ettiğimiz başarının en önemli mesajı şudur: CHP artık başının üzerindeki görünmez yüzde 25’lik tavanı söz verdiğimiz gibi kırmıştır, tuzla buz etmiştir. TRT'nin bize yaptığı onca haksızlığa, adaletsizliğe karşın onlara bir sürprizimiz var, demiştim. Onlara sürprizim 1977’den beri ilk kez, TRT ekranlarında CHP’nin şu anda birinci parti olmasıdır. Bu seçimlerde, hiçbir siyasi partiyle ittifak kurulmadığı halde CHP’nin gücü ve seçmenin vicdanının sandıkta kurduğu Türkiye İttifakı, 2019 başarısını daha da büyütmüştür” dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanlığına kesin olmayan sonuçlara göre yeniden seçilen Mansur Yavaş, "Biz bu seçim sonuçlarını zafer olarak görmüyoruz.
31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul'da sandıkların yüzde 68.22'si sayıldı. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, yüzde 55.87 oy oranıyla önde götürüyor.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre saat 22.45 itibarıyla Çanakkale'de oyların yüzde 47,64'ü sayıldı. Çanakkale'de yüzde 40,8 ile CHP Adayı Muharrem Erkek birinci sırada bulunuyor. Çanakkale Belediye Başkanlığı seçimlerinde sayılan oyların sonuçlarına göre partilerin oy oranları şöyle: CHP yüzde 40,8, İYİ Parti yüzde 37,85, AK Parti yüzde 18.83, DEM Parti yüzde 1,5, YRP yüzde 0,36. Çanakkale'de oy sayma işlemleri devam ediyor.
Bursa'da yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin zaferi sonrası partililer meşalelerle kutlama yaptı. Başkan adayı Mustafa Bozbey'in katılımıyla gece yarısı büyük bir kutlama olması bekleniyor.
Aydın'da yapılan Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP Adayı Özlem Çerçioğlu yüzde 52,77 oy oranıyla birinci sırada yer alıyor.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre CHP Belediye Başkan adayı Ertuğrul Tetik seçimi kazandı. Seçim sonuçlarına göre Tetik, yüzde 49,08 oy alarak zaferini ilan etti.
Denizli'nin Tavas ilçesinde resmi olmayan seçim sonuçlarının kutlandığı CHP ilçe binasında balkonun çökmesi sonucu 3'ü ağır 8 kişi yaralandı.
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