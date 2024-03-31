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MERKEZToplam Sandık.

31.03.2024 23:38  Güncelleme: 23:40
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MERKEZ

Toplam Sandık : 250
Toplam Seçmen : 80.529
Açılan Sandık : 247
Açılan Sandık Oranı : % 98,8
Kullanılan Oy : 56.172
Geçerli Oy : 53.744
Katılım Oranı : % 70,67

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİRAHMİ METİN% 54,7529.427
YENİDEN REFAHCEMİL ÇOLAK% 17,769.545
CHPNECATİ TOPALOĞLU% 12,116.508
İYİ PARTİKÖKSAL TOPTAN% 6,423.452
SAADETMUHAMMET YILDIZ% 2,761.485
DEVA PARTİSİPINAR KUK İSLAMOĞLU% 1,991.069
ZAFER PARTİSİGÖKHAN AKYILDIZ% 1,73931
DİĞER% 1,09587
MEMLEKETATTİLA KAYHAN% 0,37201
BTPHASAN PEÇE% 0,29153
DEM PARTİNURETTİN AYDIN% 0,1791
HÜDA PARHASBİ KARABULUT% 0,1368
TKHYETER TÜRKEŞ ÇEVİK% 0,0841
DSPERSAN YILMAZ% 0,0740
APRECEP KÖSE% 0,0740
YTPMUSTAFA ÖZŞEREMET% 0,0631
MİLLETAYKUT YALÇINKAYA% 0,0631
ABPOKTAY BALCI% 0,0315
HKPDENİZ SARIKAYA% 0,0315
HAK-PARHAMDİYE ŞEŞEOĞULLARI% 0,0314
ARDEŞEN

Açılan Sandık Oranı : % 95,77
Katılım Oranı : % 77,97

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPENVER ATAGÜN% 34,195.206
AK PARTİSAİD YAŞIYAN% 32,124.890
SAADETKEMAL EKSİLMEZ% 24,343.706
MHPCEMİL BAYRAK% 4,06618
YENİDEN REFAHEKREM OKUTAN% 2,21336
İYİ PARTİBAHTİYAR AŞIK% 1,24189
BTPALİ KEMAL KAMBUROĞLU% 0,576
DİĞER% 0,4162
DEVA PARTİSİEREN TOLGA BEŞLİ% 0,3655
ZAFER PARTİSİHAKKI KULABER% 0,2945
YTPNACİYE ŞEREMET% 0,1320
DEM PARTİAHMET ÖZDAKAK% 0,0812
MİLLETKADİR OCAK% 0,058
HKPMEHRİBAN DAĞ% 0,023
ÇAMLIHEMŞİN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 80,85

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİÖMER ALTUN% 54,2716
CHPERSİN DALGA% 32,85434
MHPVEDAT ALİ KESİCİ% 9,61127
İYİ PARTİHİKMET KARAGÖZ% 0,9112
YENİDEN REFAHAYGÜL BADOĞLU KIZMIŞ% 0,8311
BTPMELEK TEZKERECİOĞLU% 0,7610
DEVA PARTİSİMUSTAFA KEMAL YENİÇIRAK% 0,466
SAADETİBRAHİM DÖNE% 0,385
ÇAYELİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 71,69

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPİSMAİL HAKKI ÇİFTÇİ% 48,245.653
AK PARTİİSHAK KARAHAN% 44,915.262
CHPHÜSAMETTİN ÖZDEMİROĞLU% 2,41282
YENİDEN REFAHALİ HALİTOĞLU% 1,89221
ZAFER PARTİSİZAHİDE BOSTAN% 1,13133
SAADETMEHMET ARICIOĞLU% 0,9106
DPTUNCAY TAYLAN% 0,2125
BAĞIMSIZŞABAN GİRİT% 0,1417
BTPÜMİT NEBİOĞLU% 0,0910
BAĞIMSIZMUSTAFA TAFLAN% 0,089
DEREPAZARI

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 87,26

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİŞABAN KALÇA% 42,871.224
MHPERKAN KÖSE% 27,07773
BÜYÜK BİRLİKSELİM METİN% 21,33609
SAADETHASAN GÜNEŞDOĞDU% 5,43155
YENİDEN REFAHTUNCAY TOPAL% 1,337
İYİ PARTİKERİM BAŞKA% 0,9527
ZAFER PARTİSİMAHMUT SEVİNÇ% 0,5315
BTPSEDAT GERZ% 0,319
DİĞER% 0,216
FINDIKLI

Açılan Sandık Oranı : % 96,97
Katılım Oranı : % 80,57

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPERCÜMENT ŞAHİN ÇERVATOĞLU% 58,044.145
AK PARTİGÜRHAN KUTLUATA% 35,72.549
İYİ PARTİSELMA KÖROĞLU% 4,21301
MHPAHMET TOPAL% 1,81129
ZAFER PARTİSİOĞUZ PALA% 0,1410
BTPEMİNE ERGENÇ% 0,17
GÜNEYSU

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 80,65

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİRIFAT ÖZER% 70,083.411
CHPHÜSEYİN YANIK% 11,16543
YENİDEN REFAHCAFER YILMAZ% 7,99389
DİĞER% 4,42215
İYİ PARTİSUAT YILDIZ% 2,49121
BAĞIMSIZMUSTAFA MERCAN% 1,1154
ZAFER PARTİSİMUHARREM AYDİN% 1,0149
SAADETHAKAN VARLI% 0,8441
BAĞIMSIZMUHARREM KAZDAL% 0,4120
BAĞIMSIZHASAN MERCAN% 0,3517
BTPCUMALİ AKGENÇ% 0,147
HEMŞİN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 84,32

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHALİM KAZİM BEKAR% 60,47612
CHPBAŞAR CUMBUR% 34,39348
MHPŞEYMA ALPARSLAN YAZICI% 1,7818
BAĞIMSIZMEHMET KARATEKE% 1,7818
YENİDEN REFAHADEM AŞÇI% 0,697
BTPŞEVKET COŞKUN% 0,394
İYİ PARTİİSMAİL KERİM BENEK% 0,33
SAADETSÜLEYMAN ÖZTÜRK% 0,22
İKİZDERE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 81,82

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİABDİ EKŞİ% 58,14832
MHPHAKAN KARAGÖZ% 36,9528
BAĞIMSIZAYHAN BİBEROĞLU% 2,0930
YENİDEN REFAHNEŞAT KAHRAMAN% 1,2618
İYİ PARTİASUMAN KARADENİZ% 1,0515
BTPAYŞE AKGENÇ% 0,284
SAADETİHSAN ŞANSLI% 0,284
İYİDERE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 82,58

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSAFFET METE% 71,372.538
MHPOSMAN METE% 22,44798
YENİDEN REFAHMUSTAFA BAŞ% 2,4888
SAADETLÜTFİ KOÇ% 1,6960
İYİ PARTİHAVVA KASAP% 1,4351
BTPLEVENT TEZKERECİOĞLU% 0,5921
KALKANDERE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 80,79

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET YILMAZ% 45,631.591
BÜYÜK BİRLİKKENAN YILDIRIM% 40,981.429
İYİ PARTİAŞKIN GÜRSU% 6,68233
MHPİBRAHİM ÇAKIR% 2,794
YENİDEN REFAHMUHAMMET ÇOLAK% 1,8364
BTPHAVA PEÇE% 0,9232
SAADETMUSTAFA AZDER% 0,5419
DEVA PARTİSİYAHYA SANDIKÇI% 0,414
DİĞER% 0,3211
PAZAR

Açılan Sandık Oranı : % 83,33
Katılım Oranı : % 78,77

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPNEŞET ÇAKIR% 49,213.913
AK PARTİEKREM KILIÇ% 36,252.883
MHPBORA HABERAL% 10,32821
YENİDEN REFAHSÜLEYMAN DURAL% 1,61128
İYİ PARTİSERPİL ÇOLAK% 1,0180
ZAFER PARTİSİFAHRETTİN CAN GÜREL% 0,432
SAADETMUHAMMET ŞEKER% 0,432
BTPKEMAL PEHLİVANLAR% 0,2520
DİĞER% 0,2419
DEM PARTİMETİN GÖK% 0,1814
HKPUMUT KOÇ% 0,18
YTPSEZER ŞEREMET% 0,032

Kaynak: AA

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