Rojin'in Ölümü ve Adalet Talebi - Son Dakika
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Rojin'in Ölümü ve Adalet Talebi

Rojin\'in Ölümü ve Adalet Talebi

Rojin Kabaiş'in 18 gün sonra bulunan cesedi için babası, adalet çağrısında bulundu.

08.11.2024 16:49
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VAN'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin'in (21) babası Nizamettin Kabaiş, Narin Güran cinayetinin görüldüğü Diyarbakır Adliyesi önünde gazetecilere, 23 gündür otopsi sonucunun çıkmadığını belirterek, "Benim de acım büyük. Bizim avukat da Van'dan buraya gelmiş, milletvekilleri de gelmiş. Ben de derdimi anlatmaya geldim. Bize de yardımcı olsunlar. Herkesten rica ediyorum, Rojin'in davasını da takip etsinler" diye konuştu.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül'de kaldığı yurtta akşam yemeğini yedikten sonra dışarı çıktı. Geri dönmeyen Kabaiş'e telefonla ulaşamayan arkadaşları, 28 Eylül'de saat 12.00 sıralarında polise haber verdi. Kabaiş'in 27 Eylül'de saat 18.30 sıralarında Van Gölü Sahili'ne çakıl taşı toplamaya gideceğini söylediği, birlikte gitmeyi teklif ettiği arkadaşının olumsuz yanıt verdiği tespit edildi. 28 Eylül'de Van Gölü Sahili'nde Rojin'e ait cep telefonu, kulaklık, kek ve su bulundu. Telefon incelenmek üzere polise teslim edildi. Telefonla konuştuğu annesine markete gidip, kahve, su ve kek alacağını söyleyen Rojin için polis, Jandarma Sahil Güvenlik, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri arama çalışması başlattı. Arama çalışmalarının 18'inci gününde Rojin Kabaiş'ın cansız bedeni, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi sahilinden kara yolu ile yaklaşık 24 kilometre uzaklıktaki Tuşba ilçesine bağlı, özellikle yazlıkların bulunduğu kırsal Mollakasım Mahallesi'nde bahçe sulamaya gelen Mehmet Emin Ankay (60) tarafından bulundu. Rojin Kabaiş'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yaklaşık 7 saat süren otopsi işlemlerinin ardından memleketi Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'KİM BU VAHŞETİ YAPMIŞSA, BİR AN EVVEL ORTAYA ÇIKARSINLAR'

Narin Güran cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada ilk duruşmanın görüldüğü Diyarbakır Adliyesi'nin önüne Van'dan gelen Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş, burada gazetecilere kızının otopsi sonucunun 23 gündür çıkmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Ben de bugün adliyenin önüne geldim. Benim de acım büyük. Ben de merak ettim, buraya geldim. Bizim avukat da Van'dan buraya gelmiş. Milletvekilleri de gelmiş. Ben de derdimi anlatmaya geldim. Bize de yardımcı olsunlar. Herkesten rica ediyorum, Rojin'in davasını da takip etsinler. Çünkü ciğerim yanıyor. O günden beri sanki bir enkaz altındayım. Çok acı çekiyorum. İnşallah adalet yerini bulur. Katilleri bulurlar. 23 gündür otopsinin sonucu gelmemiş. Bunun açıklanmasını istiyoruz. O zaman bize dediler ki '15 gün içerisinde çıkacak' ama 23 gün oldu, çıkmadı. Avukatla konuştum, kendisi savcıyla konuştuğunu fakat daha otopsi sonuçlarının gelmediğini söyledi. Ben sonuçların gelmesini istiyorum. Kim bu vahşeti yapmışsa, bir an evvel ortaya çıkarsınlar. Rojin'in vücudunda darp izi var. Ben kendim gördüm. Bazıları 'İntihardır' diyor. Eğer intiharsa, devlete saygısızlık olur. Orada dalgıçlar, polisler ve helikopter geziyordu. Sonuç çıkana kadar yurt müdürlerinin gözaltında olması lazımdır."

Haber ve Kamera: Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR

Kaynak: DHA

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