ROKETSAN'dan TAYFUN ve SOM Füzeleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ROKETSAN'dan TAYFUN ve SOM Füzeleri

ROKETSAN\'dan TAYFUN ve SOM Füzeleri
26.03.2026 17:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ROKETSAN, TAYFUN ve SOM füzelerinin seri üretim ve teslimatlarına devam ediyor.

ROKETSAN tarafından geliştirilen balistik füze 'TAYFUN' ve seyir füzesi 'SOM'un seri üretim ve teslimatları planlanan şekilde devam ediyor.

ROKETSAN'ın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Üretimden teslimata, sahadaki gücümüz TAYFUN, SOM. Silahlı Kuvvetlerimizin caydırıcı gücü TAYFUN balistik füzemizin ve SOM seyir füzemizin seri üretim ve teslimatları planlandığı şekilde devam ediyor. Aziz milletimizin güven ve refahı için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz" denildi.

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, sanal medya paylaşımında, "Mutlak caydırıcılık sahada. Tasarımdan üretime, her aşamasında Türk mühendisliğinin imzasını taşıyan sistemlerimizin seri üretim ve teslimatlarını sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

GÜVENİLİRLİK SEVİYESİ YÜKSEK

TAYFUN balistik füzesi, derinlikteki hedeflerde etki yaratacak, güvenilirlik seviyesi yüksek bir füze sistemi olarak tanımlanıyor. Hipersonik seviyelere ulaşan seyir hızı sayesinde, hava savunma sistemi tehditlerinden etkileniyor ve yüksek vuruş hassasiyeti ile istenmeyen hasar durumlarının önüne geçiliyor. Atışa hazır hale gelme süresinin kısa olması ve ateş gücünün süratle kaydırılabilmesi, lojistik kolaylıklar ve harekat esnekliği sağlıyor. Bunun yanı sıra, küresel konumlama sistemi karıştırmalarına karşı elektronik harp dayanımı da yüksek seviyede. TAYFUN'un hedef tipleri arasında hava savunma füze sistemleri, yumuşak zırhlı ve zırhsız silah sistemleri, komuta kontrol merkezleri, askeri uçak hangarları, kritik askeri tesisler ve stratejik hedefler bulunuyor.

Stand-Off Mühimmatı (SOM), muharebe sahası derinliklerinde yoğun bir şekilde korunan kara ve hareketli deniz hedeflerine karşı, hava savunma füze sistemlerinin menzili dışında, havadan karaya/satha kullanılan seyir füzesi olarak tanımlanıyor. Menzili 250 kilometre olan SOM, insanlı ve insansız hava platformlarında kullanılıyor. SOM'un hedef tipleri arasında sabit kara hedefleri, su üstü hedefler, stratejik hedefler, sığınaklar, hava savunma bataryaları ve gemiler bulunuyor.

Kaynak: DHA

Roketsan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ROKETSAN'dan TAYFUN ve SOM Füzeleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2026 19:03:32. #7.13#
SON DAKİKA: ROKETSAN'dan TAYFUN ve SOM Füzeleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.