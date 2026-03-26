ROKETSAN\'dan TAYFUN ve SOM Füzeleri

ROKETSAN tarafından geliştirilen balistik füze 'TAYFUN' ve seyir füzesi 'SOM'un seri üretim ve teslimatları planlanan şekilde devam ediyor.

ROKETSAN'ın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Üretimden teslimata, sahadaki gücümüz TAYFUN, SOM. Silahlı Kuvvetlerimizin caydırıcı gücü TAYFUN balistik füzemizin ve SOM seyir füzemizin seri üretim ve teslimatları planlandığı şekilde devam ediyor. Aziz milletimizin güven ve refahı için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz" denildi.

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, sanal medya paylaşımında, "Mutlak caydırıcılık sahada. Tasarımdan üretime, her aşamasında Türk mühendisliğinin imzasını taşıyan sistemlerimizin seri üretim ve teslimatlarını sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

GÜVENİLİRLİK SEVİYESİ YÜKSEK

TAYFUN balistik füzesi, derinlikteki hedeflerde etki yaratacak, güvenilirlik seviyesi yüksek bir füze sistemi olarak tanımlanıyor. Hipersonik seviyelere ulaşan seyir hızı sayesinde, hava savunma sistemi tehditlerinden etkileniyor ve yüksek vuruş hassasiyeti ile istenmeyen hasar durumlarının önüne geçiliyor. Atışa hazır hale gelme süresinin kısa olması ve ateş gücünün süratle kaydırılabilmesi, lojistik kolaylıklar ve harekat esnekliği sağlıyor. Bunun yanı sıra, küresel konumlama sistemi karıştırmalarına karşı elektronik harp dayanımı da yüksek seviyede. TAYFUN'un hedef tipleri arasında hava savunma füze sistemleri, yumuşak zırhlı ve zırhsız silah sistemleri, komuta kontrol merkezleri, askeri uçak hangarları, kritik askeri tesisler ve stratejik hedefler bulunuyor.

Stand-Off Mühimmatı (SOM), muharebe sahası derinliklerinde yoğun bir şekilde korunan kara ve hareketli deniz hedeflerine karşı, hava savunma füze sistemlerinin menzili dışında, havadan karaya/satha kullanılan seyir füzesi olarak tanımlanıyor. Menzili 250 kilometre olan SOM, insanlı ve insansız hava platformlarında kullanılıyor. SOM'un hedef tipleri arasında sabit kara hedefleri, su üstü hedefler, stratejik hedefler, sığınaklar, hava savunma bataryaları ve gemiler bulunuyor.