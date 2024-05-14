Roma\'daki Sapienza Üniversitesi öğrencileri Filistin\'e destek için yürüdü

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İtalya'nın başkenti Roma'daki Sapienza Üniversitesi'nde öğrenciler, Filistin'e destek ve dayanışma, aynı zamanda üniversite yönetiminden İsrail'le işbirliğini kesmesini istemek için kampüs içinde yürüyüş düzenledi.

Üniversite kampüsünde rektörlük binası yakınlarına 30 kadar çadır kurarak, ABD'deki üniversitelerde başlayan yerleşme eylemlerini geçen hafta başlatan öğrenciler, bugün de İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek ve Rektör Antonella Polimeni'ye İsrail ile bilimsel işbirliğinin kesilmesi taleplerini yinelemek için yürüdü.

Yürüyüşe katılan yüzlerce öğrenci, sık sık "Özgür Filistin", "Gazze'ye özgürlük", "Katil İsrail", "Siyonist İsrail, terörist devlet" ve "Savaş üniversiteden dışarıya" sloganları atarken, çağrılarına yanıt vermeyen Rektör Polimeni'ye de "Neredesin Polimeni?" şeklindeki tezahüratla tepki gösterdi.

Eylemciler Filistin bayrakları ile "Filistin için Sapienza. İsrail'le anlaşmaları durdurun" ve "Ateşkes" yazılı dövizlerin yanı sıra üzerinde İtalya Başbakan Giorgia Meloni ile İsrailli mevkidaşı Binyamin Netanyahu'nun el sıkıştığı bir fotoğrafının olduğu kırmız el basılmış bir pankartı da taşıdı.

Yürüyüş sırasında bir grup gösterici, şemsiyelerle kendilerini gizlerken, rektörlük binası önünden geçerken, kapılara doğru boya ve meşaleler attı. Bazı göstericiler de ellerini kırmızı boyaya batırıp rektörlük binası duvarlarına el bastı.

Kampüs içinde pek çok binanın da dış cephesine "Özgür Filistin", "Özgür Gazze" yazıldığı ve Filistin bayrakları yapıştırıldığı görüldü.

Öğrenciler, okul yönetiminin İsrail'le işbirliğini durdurmaması nedeniyle Gazze'deki soykırımın suç ortağı olduğunu savundu.

Eğitim hayatını İtalya'da sürdüren Filistinli öğrenci Maya, AA muhabirine, Sapienza başta olmak üzere İtalyan üniversitelerinin İsrail'le işbirliği anlaşmalarını sonlandırmasını istediklerini belirterek, "Rektör Polimeni gelip öğrencileriyle herkese açık toplantı yapmaya karar verene kadar burada kalacağız. Bunu aylardır istiyoruz ama o, öğrencileriyle konuşmak yerine ofisinde kilitli kalmayı tercih ediyor. Rothschild ailesinden telefonlar, emirler alıyor." dedi.

Üniversitelerin, Filistin halkına yönelik soykırımın açıkça planlanıp, masaya yatırıldığı yerler olmaması gerektiğini vurgulayan Maya, "İşgal güçlerine katılan ve Gazze'de soykırım yapan öğrencilere üniversiteler var. Bizim üniversitelerimiz bunun bir parçası olamaz. İsrail'i sadece ekonomik düzeyde değil, askeri akademik düzeyde de boykot etmeliyiz." diye konuştu.

Ülkenin Milano, Napoli, Torino, Padova gibi farklı kentlerindeki üniversitelerde de Filistin'e destek ve dayanışma eylemleri devam ediyor.