Rubio'dan Çin ve İran'a Sert Eleştiriler

Güncel

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Dışişleri Bakanı adayı Marco Rubio, Senato'daki konuşmasında, Çin ve İran'ı hedef gösterirken İsrail'e güçlü desteğini ortaya koydu.

Rubio, Senato Dış İlişkiler Komitesindeki onay oturumunda Orta Doğu ile ilgili soruları yanıtladı.

Çin ile ilişkiler başta olmak üzere ABD'nin dış politikada karşılaştığı zorluklara değinen Rubio, "yabancı güçlere bağımlılığı" azaltma ihtiyacını vurguladı ve Çin'i "gelişmekte olan statüsünü kötüye kullanmakla" eleştirdi.

Rubio, "İhtiyacımız olan ham maddeler, ilaç üretme, ekonomimizi besleme, kendimizi veya halkımızı besleme yeteneği için yabancı güçlere bağımlı hale gelen bir ülke olmayacağız." şeklinde konuştu.

"Felaketle sonuçlanacak küresel çatışmayı önlemek için Çin ile doğrudan ve dürüst diplomasinin önemini" vurgulayan Rubio, Çin'le ilgili dış politikayı ABD ulusal çıkarlarıyla uyumlu hale getirme hedefinden bahsetti.

Çin'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyindeki pozisyonuyla ilgili de değerlendirmede bulunan Rubio, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini düşünün ki bu açıkça küresel çatışmayı önleme amacıyla oluşturulmuştu. Ne yazık ki bugün dünyadaki en büyük istikrarsızlık itici güçlerinden ikisi Güvenlik Konseyinde veto oyu kullanıyor, bu, Güvenlik Konseyini neredeyse işlevsiz hale getirdi." ifadelerini kullandı.

İran'ın, Orta Doğu ve İsrail'e karşı tutumunu eleştirdi

Marco Rubio, konuşmasında İran'ı, İsrail'e karşı tutumu ve bölgedeki hedefleri konusunda eleştirirken, yaptırımlarla zayıflatılsa da Tahran yönetiminin Orta Doğu'daki amaçlarından vazgeçmediği iddiasında bulundu.

İran'ın Rusya ile birlikte Güney Amerika'daki bazı ülkelerle olan ilişkisine atıfta bulunan Rubio, şunları kaydetti:

" Venezuela'da Rus varlığınız var, çok güçlü bir İran varlığınız var. İranlılar aslında, kendi yarım küremizde İran insansız hava araçlarının üretimi için insansız hava aracı fabrikaları inşa etmeye başlıyorlar. Venezuela rejiminin kendi yarım küremizdeki Hizbullah çalışanlarına gerçek ama gayrimeşru pasaportlar sağlama konusundaki uzun uygulamasından bahsetmiyorum bile."

İsrail'in "tarihsel olarak, kuzeyde Hizbullah, batıda Hamas, daha kuzeyde ise sürekli nükleer silahlara sahip olmak isteyen İran gibi düşmanlarla çevrili" olduğunu söyleyen Rubio, Tel Aviv yönetiminin ABD'nin desteğine ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Rubio bu konuda, "Başkan (Donald) Trump yönetiminin, Amerikan tarihindeki en İsrail yanlısı yönetim olmaya devam edeceğinden eminim." diye konuştu.

PKK/ YPG'ye destek vermeye devam edecekleri mesajı

Marco Rubio, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin çok önemli ve bunun, hem Suriye hem de bölge için bir "fırsat" olduğunu söyledi.

İran ile Rusya'nın Suriye'deki etkisinin azaldığı bir dönemde Suriye'deki geçiş sürecini ve yönetimi yakından izlediklerini belirten Rubio, Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) geçmişinin kendilerine pek güven vermediğini ancak ABD'nin ulusal çıkarlarına göre hareket edeceklerini aktardı.

"Suriye'de 'DEAŞ'a karşı beraber mücadele ettikleri' terör örgütü PKK/YPG'ye destek vermeye devam edip etmeyecekleri" sorusuna, "Evet, kesinlikle." yanıtını veren Rubio, DEAŞ'ın geçiş sürecinde yeniden canlanmaması için PKK/YPG ile çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Suriye konusunda aynı zamanda Türkiye'nin sürece bakışının da önemli olduğunu vurgulayan Rubio, "Şu anda Kürtler (PKK/YPG) konusunda oldukça hassas bir ateşkes durumu söz konusu ve bunun sürdürülmesi önemli. (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan'a, en hızlı şekilde, ABD'deki yetki devri sürecini, mevcut anlaşmaları ihlal etmek için bir fırsat olarak görmemesi gerektiği yönünde mesaj vermek önemli." diye konuştu.