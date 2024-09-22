Ruhi Su Anma Etkinliği Düzenlendi

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Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: MEHMET ÇALPAR

(İSTANBUL) - Türk halk müziği sanatçısı Ruhi Su, Nazım Hikmet Vakfı tarafından İstanbul Şişli'de düzenlenen etkinlikle anıldı. Sanatçı Rutkay Aziz, "Ruhi Su'nun mezarı faşistler tarafından kurşunlandı. Bunu kimse pek bilmez" dedi. Gazeteci-yazar Altan Öymen de "Ruhi Su'yu önce operadan tanıdık. İsmi açısından da en dikkat çeken kişiydi" diye konuştu.

Türk halk müziğinin güçlü seslerinden Ruhi Su'nun ölümünün üzerinden 39 yıl geçti. Sanatçı için Nazım Hikmet Vakfı, İstanbul'un Şişli ilçesindeki Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi'nde anma etkinliği düzenledi.

Program, Özcan Arca'nın yönetmenliğini yaptığı, Ruhi Su'nun yaşamını konu alan "Ezgili Yürek" belgesel filmiyle başladı. Film gösteriminin ardından yapılan panelde Nazım Hikmet Vakfı Başkanı, oyuncu Rutkay Aziz, gazeteci, yazar, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen, Özcan Arca, belgeselci Nurcan Arca ve sanatçı Mazlum Çimen konuşmacı olarak yer aldı.

Rutkay Aziz: Ruhi Su'nun mezarı faşistler tarafından kurşunlandı

Rutkay Aziz, şunları söyledi:

"Ruhi Su'nun sesi de su gibi berraktı. Su soyadı, onun kimliğine, kişiliğine de sanki işlemişti. Onun o güler yüzüyle kucaklaştığınız zaman mutlu olurdunuz. Kendisi tabii ki disiplinleydi. Konserlerde ışığın ayarlanmasını bile kendisi yapardı. Oyunlarımız sonra kulise gelirdi. Varsa eleştirilerini sıralardı, tebrik ederdi. Ölüm anı geldi. Şişli Camisi'nden çıktık. Zincirlikuyu'ya kadar türkülerle yürüdük. Genco Erkal, Ali Taygun yanımdaydı. Birinci sıradaydık. Zincirlikuyu'nun önünde panzerler bizi çevirdi. Dönmek zorundaydık. Bazı genç kardeşler panzerlerin üstünden atlayarak mezarlığa girdiler. Ruhi Su'nun mezarı faşistler tarafından kurşunlandı. Bunu kimse pek bilmez."

Altan Öymen: Ruhi Su'yu önce operadan tanıdık

Altan Öymen de "Ruhi Su'nun sesini hatırlıyorum. Biz Ankaralılar, Ruhi Su'yu önce operadan tanıdık. Halk türküleri de söylüyordu arada fakat ismi açısından da en dikkat çeken kişiydi" diyerek anılarını anlattı.

Sohbet sırasında Rutkay Aziz'in "Ne olacak bu halimiz" diye esprili sorusu üzerine Öymen, "Yaşım gereği Türkiye'nin yakın tarihini bilenlerden biriyim. Türkiye, böyle bir dönemi ilk defa yaşıyor. Hapishanelere girme çıkma, adalet düzeni... Bu hale hiç bu kadar gelmemişiz" ifadelerini kullandı.

"Bu ülke, şimdi yaşadığımız kadar soldan dönek yaşamadı"

Bunun üzerine Rutkay Aziz de Ruhi Su ile olan bir anısını hatırlatarak "'Hocam, bazı insanlar var, 12 Eylül'ü bekliyormuş gibi döndüler' dedim. O da bana, 'Rutkay evladım, bazı insanlar rücu etmek için bazı tarihleri beklerler' dedi. Bugün için de geçerli bu. Bu ülke, 12 Mart'ta ve 12 Eylül'de şimdi yaşadığımız kadar soldan dönek yaşamadı" dedi.

"Bu düzenin değişmesi için herkes elinden geleni yapmalı"

"Bütün hepimizin önünde şu mesele duruyor" diyen Öymen ise "Bu düzenin değişmesi için herkes elinden ne geliyorsa yapmalı, demokratik kurallar içinde fakat bu demokrasinin kurallarını çok zorluyorlar. Hele bu anayasada yasağı kaldırsanız 4'üncü maddesini değiştirerek bir sabah vakti Türkiye'de padişahlık da ilan edilir. Böyle bir tehlike karşısındayız" tepkisini gösterdi.

"Bizim tek şansımız Mustafa Kemal"

Aziz'in "Sayın Başkan, bizim bir tek şansımız var. Mustafa Kemal gerçeği... Bunlar ne kadar Mustafa Kemal'e düşman olsalar da Mustafa Kemal'e olan sevda, inanç her gün daha da büyüyor. Bu da bizim güvencemizdir" ifadelerine karşılık Öymen, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz deyince tepeleri atıyor bazılarının. Mustafa Kemal'in her alanda askerleri var" diye konuştu.

Ruhi Su Dostlar Korosu'nun dinletisiyle etkinlik sona erdi.