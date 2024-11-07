Ruhsatsız Silahlara Büyük Darbe - Son Dakika
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Ruhsatsız Silahlara Büyük Darbe

İçişleri Bakanlığı'nın 'MERCEK-27' operasyonunda 2,274 ruhsatsız silah ele geçirildi, 1,664 şüpheli işlem gördü.

07.11.2024 08:39
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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen 'MERCEK-27' operasyonlarında, 1100 ruhsatsız tabanca, 516 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 26 uzun namlulu tüfek ve 632 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 2 bin 274 ruhsatsız silah ele geçirildiğini, 1664 şüpheli hakkında işlem yapıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, 81 İl Jandarma Komutanlıkları ve İl Emniyet Müdürlükleri tarafından 'MERCEK-27' operasyonları düzenlendiğini bildirdi. Operasyonlarda evlerde, iş yerlerinde, halka açık alanlarda ve yol aramalarında ruhsatsız 2 bin 274 silah ele geçirildi. Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, ilk 5 şehirlerde yakalanan ruhsatsız silahlar ve işlem yapılan şüpheliler şu şekilde; İstanbul'da 195 tabanca, 24 av tüfeği, 207 şüpheliye işlem yapıldı. Adana'da 82 tabanca, 54 av tüfeği ele geçirildi. 101şüpheliye işlem yapıldı. İzmir'de 64tabanca, 46 av tüfeği ele geçirildi. 89 şüpheliye işlem yapıldı. Antalya'da 63 tabanca, 29 av tüfeği ele geçirildi. 90 şüpheliye işlem yapıldı. Bursa'da 50 tabanca, 16 av tüfeği ele geçirildi. 62 şüpheliye işlem yapıldı.

Ruhsatsız silah temin edenlerle mücadeleye devam edileceğine değinen Yerlikaya, "Operasyonları koordine eden Valilerimizi, Kaymakamlarımızı, operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı ve Kahraman Emniyetimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" dedi.

Kaynak: DHA

İçişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanı, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

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