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Rus Turistin Ormanda Ölü Bulunması - Son Dakika
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Rus Turistin Ormanda Ölü Bulunması

Antalya'nın Kemer ilçesinde tek başına doğa yürüyüşüne çıkan Rus turist Nadezhda Larygina'nın cansız bedeni ormanda bulundu. Larygina'nın otel odasında eşyaları bulunurken cep telefonunun olmadığı belirlendi. Arama çalışmaları sonucunda Larygina'nın cep telefonuna ulaşıldı ve cansız bedeni bulundu. Ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor.

12.01.2024 - 16:19,  Güncelleme: 16:21
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ANTALYA'nın Kemer ilçesinde tek başına doğa yürüyüşüne çıktıktan sonra haber alınamayan Rus vatandaşı Nadezhda Larygina'nın (40) ormanda cansız bedeni bulundu.

Kemer ilçesi Kiriş Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı otele, 31 Aralık'ta tatil için gelen Rus vatandaşı Nadezhda Larygina, 4 Ocak'ta tek başına çıktığı doğa yürüyüşünden dönmedi. 8 Ocak'ta dönüş bileti bulunan ve otele dönmediği tespit edilen Nadezhda Larygina'nın havalimanından da çıkış yapmadığı saptandı. Nadezhda Larygina'nın otel odasında eşyaları ve belgeleri bulunurken, cep telefonunun ise olmadığı belirlendi. Larygina'nın doğa yürüyüşüne çıktığı Çalış Tepe mevkisinde arama çalışması başlatıldı. 10 Ocak'tan bu yana yoğun şekilde sürdürülen aramalara AFAD, KEMKUT, MAKSAT, AKUT, SKUT, İHH ve ANDA üyelerinden oluşan yaklaşık 40 kişilik ekip katıldı. Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kameralardan incelemeler yaptı.

DÜN CEP TELEFONU BULUNDU

Ekipler Nadezhda Larygina'nın konakladığı otel odasındaki eşyaları arasında bulunamayan cep telefonuna dün akşam saatlerinde dağlık bölgede ulaştı. Larygina'nın telefonu incelenmek üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, aramalar da bu bölgede yoğunlaştırıldı.

BİRİ BOŞ, İKİ İÇKİ ŞİŞESİ

Dün akşam ara verilen çalışmalar, bu sabah yeniden başladı. Öğle saatlerinde ekipler, Kiriş Mahallesi yoluna yaklaşık 400 metre uzaklıktaki ormanda Nadezhda Larygina'nın cansız bedenini buldu. Düz bir zeminde yerde hareketsiz yatar vaziyetteki Nadezhda Larygina'nın yanında biri boş, diğeri dolu iki içki şişesi olduğu tespit edildi. Larygina'nın bulunduğu noktanın cep telefonuna ulaşıldığı bölgeye yakın olduğu öğrenildi.

Rus turistin cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından ekipler tarafından kara yoluna kadar taşındı. Burada ambulansa alınan Nadezhda Larygina'nın cenazesi Kemer Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Larygina'nın ölümüyle ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Rus Turistin Ormanda Ölü Bulunması
Kaynak: DHA
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