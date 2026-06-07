Rusya, 339 Ukrayna İHA'sını Düşürdü - Son Dakika
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Rusya, 339 Ukrayna İHA'sını Düşürdü

Rusya, 339 Ukrayna İHA\'sını Düşürdü
07.06.2026 11:19
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Rus hava savunma birlikleri, 13 saat içinde 339 Ukrayna'ya ait İHA'yı düşürdü.

MOSKOVA, 7 Haziran (Xinhua) -- Rus hava savunma birlikleri, 13 saatlik bir süre içinde Ukrayna'ya ait 339 sabit kanatlı insansız hava aracını (İHA) düşürdü.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan cumartesi günü yapılan açıklamada, İHA'ların Moskova dahil 10'dan fazla bölgede ve Karadeniz üzerinde düşürüldüğü belirtildi.

Kaynak: Xinhua

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