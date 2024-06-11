Rusya, ABD'nin şer gördüğü ülkelere silah yerleştirebilir - Son Dakika
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Rusya, ABD'nin şer gördüğü ülkelere silah yerleştirebilir

Rusya, ABD\'nin şer gördüğü ülkelere silah yerleştirebilir

Rusya'da askeri uzmanlar, ülkenin, ABD'nin şer gördüğü Kuzey Kore, İran, Yemen, Küba gibi ülkelere uzun menzilli silahlar yerleştirilebileceğini ancak bunun için derin analizlerin yapılması gerektiğini belirtti. Rus uzmanlar, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçen hafta yaptığı açıklamayı değerlendirerek, Rusya'nın baskı gören devletlere uzun menzilli silah gönderme hakkına sahip olduğunu söyledi. Rusya ile Batı arasındaki krizin derinleşme ihtimali olduğunu belirten uzmanlar, alınacak kararların analizlerin yapılmasını gerektirdiğini vurguladı.

11.06.2024 11:13
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Rusya'da askeri uzmanlar, ülkenin, ABD'nin şer gördüğü Kuzey Kore, İran, Yemen, Küba gibi ülkelere uzun menzilli silahlar yerleştirilebileceğini ancak bunun için derin analizlerin yapılması gerektiğini belirtti.

Rus uzmanlar, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçen hafta yaptığı "Rusya'nın, Ukrayna'ya silah sağlayan ülkelerin hassas hedeflerini vuracak bölgelere, baskı gören devletlere ve bazı meşru yapılara uzun menzilli silah gönderme hakkına sahip olduğu" yönündeki açıklamasını AA muhabirine değerlendirdi.

Rus askeri uzman Viktor Litovkin, Batılı ülkelerin, Ukrayna'ya tedarik edilen silahlarla Rus topraklarını vurmasına izin verdiğine dikkati çekerek "Putin, buna yanıt verdi, ABD ve NATO'nun baskısına maruz kalan ülkelere Rusya'nın uzun menzilli silahını kullanmasına izin verebileceğini söyledi. Bu neden olmasın? Hepimiz eşit koşullardayız. ABD'nin yaptığını Rusya da yapabilir. Bu konuda herhangi bir çelişki yok." dedi.

Rus silahlarının yerleştirilebileceği ülkelere ilişkin Litovkin, "Bunlar, ABD'nin şer gördüğü Kuzey Kore, İran, Irak, Suriye, Cezayir, Venezuela, Küba, Nikaragua gibi ülkeler olabilir. Bunların arasında Yemen ve Husiler de olabilir. Bu konuda sadece tahminlerde bulunabiliriz. Elbette, Putin ve çevresindekilerin ne düşündüğünü bilemiyoruz. Ancak bunlar, ABD ile mücadele eden ülkeler olabilir. Hangi ülkelerin bu silahları Rusya'dan almayı kabul edeceğini veya isteyeceğini zaman gösterecek." değerlendirmesini yaptı.

Rusya ile Batı arasındaki krizin derinleşme ihtimali olduğunu belirten Litovkin, "Batı'nın, Rusya'ya zorbalık yaparak ve saldırganlık göstererek Rus nükleer silahıyla karşı karşıya kalabileceğini anlaması gerekiyor." ifadesini kullandı.

"Alınacak kararlar analizlerin yapılmasını gerektiriyor"

Rusya'daki Hazar Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Genel Müdürü ve Milli Savunma dergisi Genel Yayın Yönetmeni İgor Korotçenko da ABD'nin, Ukrayna'ya tedarik edilen silahlarla Rus topraklarına saldırı düzenlenmesine izin vermekle Rusya'ya yönelik yaklaşımını sertleştirdiğini söyledi.

Putin'in yaptığı açıklamayla Batı'da iktidardaki seçkinlere mesaj verdiğini belirten Korotçenko, uzun menzilli silahın tedarik edilecek ülkeler konusunda alınacak kararın derin analiz gerektirdiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bunun ne zaman gerçekleşeceği bilinmiyor. Ancak örneğin, enerji ve siyaset alanında önemli ortağımız Suudi Arabistan'ın, Yemen'deki Husilere silah gönderilmesini nasıl karşılayacağını tartmamız lazım. İran'da cumhurbaşkanı seçiminde kimin kazanacağı önemli. Kuzey Kore'nin yalnızca ABD'ye karşı hamle kapsamında değil, aynı zamanda en önemli stratejik ortağımız Çin'in de bu konudaki yaklaşımı dikkate alınarak değerlendirilmesi gerekiyor. Her bir durumda artı ve eksiler tartılacak. Tüm bunlar derin analizlerin yapılmasını gerektiriyor."

Rus askeri uzman Korotçenko, Rusya ile ABD arasındaki krizin gittikçe derinleştiğini ve bu nedenle her iki tarafın da yeni "Küba Füze Krizi"ne doğru ilerlediğini söyledi.

Kaynak: AA

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