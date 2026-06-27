Rusya-Çin İlişkileri Güçleniyor - Son Dakika
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Rusya-Çin İlişkileri Güçleniyor

Rusya-Çin İlişkileri Güçleniyor
27.06.2026 11:34
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Zaharova, Rusya ve Çin'in ikili işbirliğinin arttığını ve 9. Çin-Avrasya Fuarı'nın önemini vurguladı.

MOSKOVA, 27 Haziran (Xinhua) -- Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Çin ile Rusya arasındaki karşılıklı yatırımların artmaya devam ettiğini belirterek, ikili ekonomik, ticari ve halklar arası ilişkilerin istikrarlı bir ivme kazandığını kaydetti.

Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumqi'de perşembe günü başlayan 9. Çin- Avrasya Fuarı hakkında Xinhua'nın sorusunu yanıtlayan Zaharova, fuarın iki ülkedeki işletmelerin daha yakın ilişkiler kurmasına ve işbirliğini genişletmesine daha fazla fırsat sunmasını umduğunu söyledi.

Sözcü, "Çin'de düzenlenen, çok taraflı ekonomik ve ticari işbirliğini ilerletmeyi, Rusya-Çin iş ortaklıklarını güçlendirmeyi amaçlayan etkinlikleri destekliyoruz ve Rus iş dünyasını bu etkinliklere katılmaya teşvik ediyoruz" dedi

Zaharova, Çinli ortakları yılın ikinci yarısında Rusya genelinde düzenlenecek önemli fuar ve forumlara katılmaya davet etti.

Sözcü, başta iş dünyası olmak üzere iki ülke arasındaki yoğun temasların, küresel zorluklara ve dış baskılara karşı güçlü bir dayanıklılık sergileyen Rusya-Çin kapsamlı tatbiki işbirliğini güçlendirmede hayati rol oynadığını vurguladı.

Kaynak: Xinhua

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