Rusya\'dan İHA Saldırısına Terör Kınaması

MOSKOVA, 18 Haziran (Xinhua) -- Rusya, Ukrayna sınırındaki Bryansk bölgesinde Belaruslu genç futbol takımını taşıyan otobüsü hedef alan insansız hava aracı (İHA) saldırısını kınayarak olayı terör eylemi olarak nitelendirdi ve konuya ilişkin kapsamlı bir soruşturma yürütüleceğini bildirdi.

Rus yetkililer, araçta 28'i genç sporcu olmak üzere toplam 44 yolcunun bulunduğunu belirtti. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, aralarında 5 çocuğun da yer aldığı 7 kişi yaralandı. Yaralılar, tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov çarşamba günü yaptığı açıklamada, söz konusu saldırının Ukrayna tarafınca gerçekleştirilen bir terör eylemi olduğunu kaydetti.

Peskov ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko ile yaptığı telefon görüşmesinde, yaralılara yardım edilmesi için gerekli tüm acil önlemlerin alınması talimatını verdiğini belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise saldırıyı "iğrenç bir suç" olarak nitelendirerek, Ukrayna'nın çocukları korumaya bağlı olduğu yönündeki "ikiyüzlü açıklamalarına" karşın çocukları "tereddüt etmeden" ve "kasıtlı olarak" tehlikeye attığını ifade etti.

Belarus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ruslan Varankov da saldırıyı şiddetle kınadıklarını ve Ukrayna'dan kapsamlı açıklama talep ettiklerini dile getirdi.