Rusya'dan Ukrayna'ya Şiddetli Hava Saldırıları - Son Dakika
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Rusya'dan Ukrayna'ya Şiddetli Hava Saldırıları

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Rusya'nın düzenlediği hava saldırılarında 4 kişi öldü, 9 kişi yaralandı; enerji altyapısı hedef alındı.

17.11.2024 14:02
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Haber: Hande Öztürk

(ANKARA) - Rusya, dün gece boyunca Ukrayna geneline kapsamlı ve şiddetli hava saldırıları düzenledi. Ukrayna'nın enerji altyapısını hedef alan saldırılar sonucunda, 4 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Rusya, dün gece boyunca Ukrayna geneline hava saldırısında bulundu. 4 kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı saldırılar, büyük ölçüde Ukrayna'nın enerji altyapısını hedef aldı. Ukrayna medyasında, bir kez daha ülkenin enerji altyapısı, jeneratörler ve iletim istasyonlarının ana hedef olduğu haberleri yer aldı.

Rus insansız hava araçları ve füzeleri, farklı bölgelerden fırlatılırken gece boyunca ülke genelinde hava saldırısı sirenleri çaldı. Rusya'nın bu saldırısının, eylül ayının başından bu yana düzenlenen en büyük "koordineli" saldırı olduğu bildirildi. Füzelerin Ukrayna'nın batısına yöneldiği ifade edildi.

Saldırılar, Ukrayna'nın enerji tesislerinde "önemli hasarlara" yol açtı

Ukrayna'nın en büyük özel enerji şirketi DTEK'ten bu sabah yapılan açıklamada, son Rus füze ve insansız hava araçları saldırılarının termal enerji tesislerinde "önemli hasara" yol açtığı bildirildi. DTEK, bunun bu yıl enerji tesislerine yönelik sekizinci büyük ölçekli saldırı olduğunu belirtti.

Saldırılarda 4 kişi öldü; 9 kişi yaralandı

Ukrayna Devlet Acil Durumlar Servisi, Rusya'nın Mykolaiv kentine düzenlediği insansız hava aracı saldırısında 2 kadının öldüğünü ve aralarında iki çocuğun da bulunduğu 6 kişinin yaralandığını duyurdu.

Ukrayna Demiryolları da sosyal medya üzerinden, Rusya'nın Ukrayna'nın merkezi Dnipropetrovsk bölgesindeki demiryollarına ve demiryolu depolarına düzenlediği hava saldırısında 2 demiryolu çalışanının hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını bildirdi.

Zelensky: "Rusya, Ukrayna'nın tüm bölgelerine yönelik büyük bir kombine saldırı düzenledi"

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelensky, Rusya'nın "Ukrayna'nın tüm bölgelerine yönelik büyük bir kombine saldırı" sırasında yaklaşık 120 füze ve 90 insansız hava aracı fırlattığını açıkladı.

Zelensky, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Moskova'nın Ukrayna'nın enerji altyapısını hedef aldığını belirterek, bazı bölgelerde elektrik olmadığını, elektriğin yeniden verilmesi için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Zelensky, Ukrayna hava savunma sistemlerinin 140'tan fazla hedefi imha ettiğini aktardı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha: "Rusya, en büyük hava saldırılarından birini başlattı"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha da ülkenin enerji altyapısına füzeler ve insansız hava araçlarıyla saldırıldığını belirterek, gece boyunca süren saldırıları "en büyük hava saldırılarından biri" olarak nitelendirdi. Sybiha, bu saldırıların, Vladimir Putin'in Moskova'nın son dönemde yabancı ülkelerle yürüttüğü diplomatik ilişkilere verdiği "gerçek bir yanıt" olduğunu ifade etti. Andrii Sybiha, "Rusya, en büyük hava saldırılarından birini başlattı: barışçıl şehirlere, uyuyan sivillere, kritik altyapıya karşı insansız hava araçları ve füzeler" ifadelerini kullandı.

Bu hafta başında Almanya başbakanı Olaf Scholz, Kiev'in itirazlarına rağmen iki yıl sonra ilk kez Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüştü. İki devlet başkanının görüşmesi, Moskova'nın Putin ve Trump'ın ABD seçimlerinden sonra görüştüklerine dair haberleri yalanlamasından birkaç gün sonra gerçekleşmişti. Görüşmede Scholz'un, çatışmanın daha da tırmandırılmaması konusunda uyarıda bulunduğu açıklanmıştı.

Polonya, hava kuvvetlerini harekete geçirdi

Polonya ise, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik "kapsamlı" saldırısı nedeniyle hava kuvvetlerini harekete geçirdiğini açıkladı.

Polonya Silahlı Kuvvetleri Operasyon Komutanlığı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Polonya ve müttefik uçaklarının Polonya hava sahasında faaliyet göstermeye başladığını duyurdu.

Polonya'nın "mevcut tüm güçlerini ve kaynaklarını harekete geçirdiği" ve "görevdeki avcı çiftlerinin karıştırıldığı" belirtilirken, yer tabanlı hava savunma ve radar keşif sistemlerinin "en yüksek hazırlık durumuna" ulaştığı ifade edildi. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısında seyir ve balistik füzeler ile insansız hava araçlarının kullanıldığı ve hedefler arasında Ukrayna'nın batısındaki bölgelerin de yer aldığı belirtildi.

Rusya\'dan Ukrayna\'ya Şiddetli Hava Saldırıları
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Rusya'dan Ukrayna'ya Şiddetli Hava Saldırıları - Son Dakika

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