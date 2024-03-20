Rusya Dışişleri Bakanlığı, Erdoğan'a minnettarlık duyduklarını açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Erdoğan'a minnettarlık duyduklarını açıkladı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna'da müzakere masasına dönülmesi konusunda kolaylaştırıcı rol oynamaya hazır olduğunu söylemesi üzerine minnettarlık duyduklarını belirtti.

20.03.2024 17:20  Güncelleme: 17:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya ile Ukrayna arasında barışın sağlanması yönündeki inisiyatifi nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnettar olduklarını söyledi.

Zaharova, düzenlediği haftalık basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin Ukrayna'da müzakere masasına dönülmesi hususunda her türlü kolaylaştırıcı rolü oynamaya hazır olduğuna yönelik açıklamasını değerlendirdi.

Durumun çözümü, barış ve müzakere süreci lehinde konuşan, arabuluculuk çabalarını sunan herkese minnettar olduklarını belirten Zaharova, bu tip tekliflerde bulunan ülke ve hükümetlerin az olmadığını hatırlattı.

Zaharova, "Kolektif Batı'nın tüm gezegene neyi dayattığını anlayan dünya, uzun yıllardır yaptığımız gibi barışı, barışçıl bir senaryoyu, barışçıl bir çözümü giderek daha aktif bir şekilde destekliyor." dedi.

Bu yöndeki tekliflerin ne kadar gerçekçi olup olmadığına bakmadan herkese minnettar olduklarının altını çizen Zaharova, şöyle devam etti:

"Bu, kolektif Batı'nın, gerilimi tırmandırmaya yönelik saldırgan nitelikte bitmek bilmeyen açıklamalar yaptığı, silah tedarikine devam ettiği ve terör faaliyetlerini desteklediği bir dönemde barışa doğru ilerlemekle ilgili çok önemli bir mesajdır. Bu nedenle herkese minnettarız. Bu aynı şekilde Türk tarafının ve bizzat Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın inisiyatifi için de geçerlidir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet başkanlığı seçimi zaferini tebrik etmek için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye'nin Ukrayna'da müzakere masasına dönülmesi konusunda her türlü kolaylaştırıcı rolü oynamaya hazır olduğunu ifade etmişti.

Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya Dışişleri Bakanlığı, Erdoğan'a minnettarlık duyduklarını açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Gazze'de çocuklar acılarını uçurtmalarla unutmaya çalışıyor
    17:39 Gazze'de çocuklar acılarını uçurtmalarla unutmaya çalışıyor

    Gazze Şeridi'nde yaşayan çocuklar, İsrail'in saldırılarının neden olduğu acıları ve zor şartları uçurtma uçurarak unutmaya çalışıyor. Eğitimlerini yarım bırakan, yetersiz beslenmek zorunda kalan çocuklar çatışmaların gölgesinde mutlu olmaya çalışıyor. Gazze Şeridi'nin kuzeyinden ailesiyle birlikte ayrılan çocuklar, güneydeki kamplarda hayata tutunmaya çalışıyor. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), İsrail saldırılarında binlerce çocuğun yaralandığını ve binlercesinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

  • Bursa'da Otoyolda Bariyer Demirlerini Kesip Söken Şahıslar Yakalandı
    17:39 Bursa'da Otoyolda Bariyer Demirlerini Kesip Söken Şahıslar Yakalandı

    Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından yapılan devriye sırasında Bursa-İzmir Otoyolu üzerinde bariyer demirlerinin kesildiği ve söküldüğü fark edildi. Araştırma sonucunda, suç kaydı bulunan M.A. ve C.G. isimli şahıslar, yanlarında bulunan malzemelerle birlikte yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

  • Yayladağı ve Kırıkhan'da 20 av tüfeği ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı
    17:39 Yayladağı ve Kırıkhan'da 20 av tüfeği ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı

    Yayladağı ve Kırıkhan ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, ruhsatsız 20 av tüfeği ve 23 fişek ele geçirildi. Operasyonlarda 1 şüpheli gözaltına alındı.

  • Meral Akşener'den emeklilere yönelik tepki
    17:39 Meral Akşener'den emeklilere yönelik tepki

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, iktidarın emeklilere yönelik politikasına tepki gösterdi. Akşener, 'Emeklinin et alması, peynir alması mümkün değil' dedi.

  • Erzurum Sivil Toplum Platformu Gazze ve Filistin için Ümmet Sofrası düzenledi
    17:38 Erzurum Sivil Toplum Platformu Gazze ve Filistin için Ümmet Sofrası düzenledi

    Erzurum Sivil Toplum Platformu, Gazze ve Filistin için Ulu Camide Ümmet Sofrası adıyla sessiz bir iftar düzenledi. İftar öncesinde Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu ve oruçlar açıldı. İftar menüsünde ekmek, zeytin, hurma ve su yer aldı. İftar sonrasında Filistin ve Gazze halkı için dualar edildi.

  • Bozkurt Belediyesi Mecidiye Mahallesi'nde iftar sofrası kurdu
    17:38 Bozkurt Belediyesi Mecidiye Mahallesi'nde iftar sofrası kurdu

    Bozkurt Belediyesi, Mecidiye Mahallesi'nde iftar sofrası kurarak mahalle sakinleriyle birlikte iftar yaptı. Başkan Çelik, mahalle halkının memnuniyetini gördükten sonra görevlerini yerine getirmeye devam edeceklerini belirtti.

  • Bursa'da Otoyolda Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı
    17:37 Bursa'da Otoyolda Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı

    Bursa-İzmir otoyolunda meydana gelen hırsızlık olaylarına karıştığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, otoyolda yapılan kesikler ve sökülen cıvatalar üzerine çalışma başlattı. 5 suç kaydı bulunan M.A. ve 6 suç kaydı bulunan C.G. yakalandı. Şüphelilerin kullandığı araçta suç aletleri ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlıların jandarma karakolundaki işlemleri devam ediyor.

  • HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Kazanmak için bu yarışta varız
    17:37 HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Kazanmak için bu yarışta varız

    HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Van'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'de insanların açlıktan öldüğünü belirterek, yerel seçimler öncesi insan ve adalet odaklı bir politika geliştireceklerini vurguladı. Yapıcıoğlu, ayrıca sosyal belediyecilik politikalarıyla geçim sıkıntısı çeken insanlara yardım edeceklerini ve aileleri güçlendirmek istediklerini söyledi.


17:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’e: Darbe şakşakçılığını bıraksın görevini yapsın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e: Darbe şakşakçılığını bıraksın görevini yapsın
16:47 İBB adayı Murat Kurum mal varlığını açıkladı İBB adayı Murat Kurum mal varlığını açıkladı
15:48 Olaylı maçta sahaya giren maskeli taraftardan şaka gibi savunma: Amacım soyunma odasına gidin demekti Olaylı maçta sahaya giren maskeli taraftardan şaka gibi savunma: Amacım soyunma odasına gidin demekti
15:42 Ateşe benzin döken Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’dan çok sert sözler Ateşe benzin döken Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan çok sert sözler
15:25 Mahalle sucusu, yıllarca çocuklara tecavüz etti ve kayıt altına aldı Mahalle sucusu, yıllarca çocuklara tecavüz etti ve kayıt altına aldı
16:10 Ramazan sahnesiyle tepki çeken Kızıl Goncalar ekibinden imalı sözler: Oynuyorlar, engelleyemiyoruz Ramazan sahnesiyle tepki çeken Kızıl Goncalar ekibinden imalı sözler: Oynuyorlar, engelleyemiyoruz
15:58 Fahri trafik müfettişlerinin park cezası verme yetkisi kaldırıldı Fahri trafik müfettişlerinin park cezası verme yetkisi kaldırıldı
15:57 Trabzonspor-Fenerbahçe derbisindeki olaylarla ilgili gözaltına alınan 13 kişiden 2’si tutuklandı Trabzonspor-Fenerbahçe derbisindeki olaylarla ilgili gözaltına alınan 13 kişiden 2'si tutuklandı
15:42 Fenerbahçe, takvim yoğunluğu gerekçesiyle Süper Kupa maçının ertelenmesi için TFF’ye resmi başvuruda bulundu Fenerbahçe, takvim yoğunluğu gerekçesiyle Süper Kupa maçının ertelenmesi için TFF'ye resmi başvuruda bulundu
15:25 Yalova’daki deprem Kuzey Anadolu fay hattının Marmara Denizi içerisindeki koluna sıçrama yapabilir Yalova'daki deprem Kuzey Anadolu fay hattının Marmara Denizi içerisindeki koluna sıçrama yapabilir
15:24 Yıldız Tilbe’nin stadyumda vereceği konserinin bilet fiyatları dudak uçuklattı Yıldız Tilbe'nin stadyumda vereceği konserinin bilet fiyatları dudak uçuklattı
15:02 Talat Papatya, TFF 1. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etti Talat Papatya, TFF 1. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etti
14:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığıyla sınanıyoruz, üstesinden geleceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığıyla sınanıyoruz, üstesinden geleceğiz
14:16 18 yaşındaki bir anne, sevgilisiyle kaçan annesini canlı yayında anlattı 18 yaşındaki bir anne, sevgilisiyle kaçan annesini canlı yayında anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2024 17:36:23. #1.13#
SON DAKİKA: Rusya Dışişleri Bakanlığı, Erdoğan'a minnettarlık duyduklarını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement