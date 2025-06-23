Rusya Ekonomisi: Büyüme ve Zorluklar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Rusya Ekonomisi: Büyüme ve Zorluklar

23.06.2025 19:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya'nın ekonomisi büyürken karşılaştığı zorluklar ve enflasyon sorunları artıyor.

(ANKARA)- Ukrayna'yı işgal ettiği 2022'den bu yana Rusya dünyanın en çok yaptırım uygulanan ülkesi haline gelmiş olmasına rağmen, ekonomisi şaşırtıcı bir direnç gösterdi. Bu tablonun 2026'ya yaklaşırken değişmesi bekleniyor.

2024 yılında, Rusya'nın resmi  verilerine göre, ülkenin ekonomisi Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve ABD'den oluşan G7 ülkelerinin tamamından daha hızlı büyüdü.

İngiltere merkezli BBC yayın kuruluşunun haberine göre, Rusya ekonomisi geçen yıl yüzde 4,3 büyürken, İngiltere'de bu oran yüzde 1,1, ABD'de ise yüzde 2,8 oldu. Bu büyümenin arkasında Kremlin'in rekor düzeydeki askeri harcamaları yer aldı. Bu büyüme, büyük ölçüde Kremlin'in rekor seviyedeki askeri harcamalarıyla desteklendi.

Ülkenin petrol ihracatı miktar olarak nispeten stabil kaldı. Avrupa'ya gitmesi planlanan petrol sevkiyatları Çin ve Hindistan'a yönlendirildi. Ayrıca, sahipliği ve hareketleri belirsiz bir "gölge tanker filosu", Moskova'nın diğer yaptırım engellerini aşmasına yardımcı oldu. Bank of America'ya göre, Rus rublesi ise bu yıl yüzde 40'tan fazla değer kazanarak dünya çapında en iyi performans gösteren para birimi haline geldi.

2026'ya yaklaşırken ekonomide değişim sinyalleri belirmeye başladı

Ülke içinde enflasyonun sürekli yüksek seyrettiği, faiz oranlarının yüzde 20'ye yükseldiği ve şirketlerin ihtiyaç duydukları işçileri bulamadığı kaydedildi. Küresel çapta ise, petrol fiyatlarının bu yıl gerilemiş olduğu ancak İsrail ve İran arasındaki mevcut çatışma nedeniyle yeniden yükseldiği ifade edildi.

Rusya'nın ekonomi bakanı Maksim Reşetnikov, Perşembe günü, ülkenin "aşırı ısınma" döneminin ardından "resesyonun eşiğinde" olduğunu bildirdi.

Moskova Ekonomi Yüksekokulu'na (HSE) göre, ülke 2024 sonunda yaklaşık 2,6 milyon işçi açığı yaşadı. Bu açığın sebebi erkeklerin savaşa gitmesi veya savaştan kaçmak için yurt dışına kaçması olarak belirtildi.

Merkez Bankası, yükselen fiyatları kontrol altına almak için bu yıl faiz oranlarını rekor seviyelere yükseltti, bu durum şirketlerin yatırım için ihtiyaç duyduğu sermayeyi toplamasını daha maliyetli hale getiriyor. Öte yandan, Rusya'nın petrol ve doğalgaz gelirleri yaptırımlar ve düşük fiyatlar sebebiyle azaldı. Resmi verilere göre petrol ve doğalgaz gelirleri Mayıs ayında, yıllık bazda yüzde 35 düştü.

Politik analist ve Rusya uzmanı András Tóth-Czifra, "Askeri harcamalar için ayrılan büyük bir bütçe var ve bu bütçeye dokunulamıyor, bu da yol, demiryolu ve altyapı gibi hayati yatırım projelerinden paranın kaydırılmaya başlaması demek" diyor ve "Sağlanan hizmetlerin kalitesi gerçekten zarar görüyor" diye ekliyor.

Tóth-Czifra, Rusya'nın Batı yaptırımlarıyla beklenenden daha iyi başa çıktığını, ancak yaptırımların ekonomiyi hala olumsuz etkilediğini ifade ediyor.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Enerji, Finans, Güncel, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya Ekonomisi: Büyüme ve Zorluklar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İznik Gölü’nde piknik yapan 2 çocuk kayboldu, cansız bedenleri bulundu İznik Gölü'nde piknik yapan 2 çocuk kayboldu, cansız bedenleri bulundu
Kaza yaptıktan sonra babasına kızıp 6. kata çıktı Kaza yaptıktan sonra babasına kızıp 6. kata çıktı
Uçak kalktı geliyor Süper Lig’de yılın sürprizi Uçak kalktı geliyor! Süper Lig'de yılın sürprizi
İsrail-İran savaşında yeni aşamaya geçildi Füzeler peş peşe ateşlendi İsrail-İran savaşında yeni aşamaya geçildi! Füzeler peş peşe ateşlendi
Piyasalarda Hürmüz Boğazı depremi Piyasalarda Hürmüz Boğazı depremi
Galatasaray’ın yıldızı futbolu bıraktı Galatasaray'ın yıldızı futbolu bıraktı
Yok böyle maç İlkay Gündoğan yıldızlaştı, Manchester City farka koştu Yok böyle maç! İlkay Gündoğan yıldızlaştı, Manchester City farka koştu
İsrail, İran’daki 6 havaalanını vurdu 15 uçak ve 1 helikopter imha edildi İsrail, İran'daki 6 havaalanını vurdu! 15 uçak ve 1 helikopter imha edildi
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında acı kayıp Yayın sonrası hayatını kaybetti Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında acı kayıp! Yayın sonrası hayatını kaybetti
ABD’nin saldırılarının ardından İran ilk hedefini belirledi Hamaney adres verdi ABD'nin saldırılarının ardından İran ilk hedefini belirledi! Hamaney adres verdi
Hindistan’da skandal görüntü Türk ve Pakistan bayraklarını çiğnediler Hindistan'da skandal görüntü! Türk ve Pakistan bayraklarını çiğnediler

01:11
Donald Trump: İsrail ve İran 6 saat içinde başlayacak bir ateşkes konusunda anlaştı
Donald Trump: İsrail ve İran 6 saat içinde başlayacak bir ateşkes konusunda anlaştı
23:27
İran, Katar’daki ABD üslerine saldırdı petrol sert düştü
İran, Katar'daki ABD üslerine saldırdı; petrol sert düştü
22:55
Trump’ın yorumu çok ilginç İran’a teşekkür edip barış çağrısı yaptı
Trump'ın yorumu çok ilginç! İran'a teşekkür edip barış çağrısı yaptı
22:40
İran’ın dini lideri Hamaney: Hiç kimsenin saldırısına boyun eğmeyeceğiz
İran'ın dini lideri Hamaney: Hiç kimsenin saldırısına boyun eğmeyeceğiz
22:18
Katar Havayolları uçakları İstanbul ve Ankara’ya yönlendirildi
Katar Havayolları uçakları İstanbul ve Ankara'ya yönlendirildi
09:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Şam’daki kilise saldırısına tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şam'daki kilise saldırısına tepki
09:13
3 angus sevkiyat sırasında sırra kadem bastılar Besicinin kaybı çok büyük
3 angus sevkiyat sırasında sırra kadem bastılar! Besicinin kaybı çok büyük
09:13
Barış Alper Yılmaz, arkadaşının kafasında tabak kırdı
Barış Alper Yılmaz, arkadaşının kafasında tabak kırdı
09:08
Bakan Şimşek’ten “Hürmüz Boğazı“ açıklaması: Spekülasyonlara itibar etmeyiniz
Bakan Şimşek'ten "Hürmüz Boğazı" açıklaması: Spekülasyonlara itibar etmeyiniz
09:03
İran’ın nükleer tesislerini vuran B-2’ler 36 saatlik uçuş sonrası ABD’ye indi
İran'ın nükleer tesislerini vuran B-2'ler 36 saatlik uçuş sonrası ABD'ye indi
08:56
Altında sürpriz hareketlilik Kimse beklemiyordu
Altında sürpriz hareketlilik! Kimse beklemiyordu
08:52
Gören bir daha baktı 3 büyüklerde fırtına gibi esen futbolcunun yeni imajı şoke etti
Gören bir daha baktı! 3 büyüklerde fırtına gibi esen futbolcunun yeni imajı şoke etti
08:43
Nereden nereye 95 milyon euroluk golcü kendisine takım arıyor
Nereden nereye! 95 milyon euroluk golcü kendisine takım arıyor
08:37
Hoş geldin Paul Pogba Yeni adresi resmen belli oldu
Hoş geldin Paul Pogba! Yeni adresi resmen belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2025 04:04:30. #7.13#
SON DAKİKA: Rusya Ekonomisi: Büyüme ve Zorluklar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.