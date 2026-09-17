Rusya'nın Kiev'e İHA ve füze saldırısında 2'si çocuk 12 kişi yaralandı - Son Dakika
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Rusya'nın Kiev'e İHA ve füze saldırısında 2'si çocuk 12 kişi yaralandı

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Rusya\'nın Kiev\'e İHA ve füze saldırısında 2\'si çocuk 12 kişi yaralandı
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Rusya'nın perşembe günü Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği insansız hava aracı ve füze saldırılarında 2'si çocuk 12 kişi yaralandı. Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, yaralılardan 9'unun hastanelerde tedavi gördüğünü, üç ilçede sivil altyapının hasar gördüğünü belirtti.

KİEV, 17 Eylül (Xinhua) -- Rusya'nın perşembe günü Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği insansız hava aracı (İHA) ve füze saldırılarında 2'si çocuk 12 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, Telegram'dan yaptığı paylaşımda yaralılardan 9'unun hastanelerde tedavi gördüğünü söyledi.

Açıklamada, Dniprovskyi, Sviatoshynskyi ve Solomianskyi ilçelerinde aralarında bir ofis binası, konutlar, depolar ve bir benzin istasyonunun da bulunduğu sivil altyapının hasar gördüğü belirtildi.

Rusya saldırılara ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Kaynak: Xinhua
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