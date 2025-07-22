Rusya\'nın Ukrayna\'ya Saldırıları: 2 Ölü, 15 Yaralı

KİEV, 22 Temmuz (Xinhua) -- Rusya'nın pazartesi günü erken saatlerde Ukrayna'nın başkenti Kiev ve batısındaki Ivano-Frankivsk kentine düzenlediği füze ve insansız hava aracı saldırılarında 2 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya'nın Ukrayna'ya gece boyunca düzenlediği saldırılarda 426 muharebe ile sahte insansız hava aracı (İHA) ve 24 seyir ile hipersonik füze kullanıldığını bildirdi.