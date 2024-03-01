Rusya, nükleer saldırı kapasiteli Yars füzesiyle deneme atışı gerçekleştirdi

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Rusya Savunma Bakanlığı, nükleer saldırı kapasiteli kıtalar arası balistik "Yars" füzesiyle deneme atışı gerçekleştirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin kuzeybatısındaki Plesetsk Uzay Üssü'nden kıtalar arası balistik Yars füzesinin fırlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, deneme atışı sonucu füzenin Kamçatka'daki Kura Poligonu'na başarıyla ulaştığı kaydedildi.

Plesetsk Uzay Üssü ile Kura arasındaki mesafe yaklaşık 5 bin 600 kilometre, Yars füzesi ise 12 bin kilometre menzile sahip.

Nükleer saldırı da gerçekleştirebilen "Yars" füzesinin, savunma sistemlerine yakalanmadığı ve aynı anda 3 ila 6 arasında hedefi vurabildiği ifade ediliyor.