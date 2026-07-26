Rusya, Ukrayna\'ya Ait İHA\'ları Düşürdü

MOSKOVA, 25 Temmuz (Xinhua) -- Rusya Savunma Bakanlığı, son 24 saatte hava savunma sistemleri tarafından cephe hattı boyunca 8 güdümlü hava bombası ile Ukrayna'ya ait 1.060 sabit kanatlı insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü bildirdi.

Bakanlık cumartesi günü yaptığı açıklamada, son bir gün içinde 152 bölgede Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait lojistik merkezleri, üretim tesisleri ve uzun menzilli İHA depolama alanları ile Ukrayna silahlı birliklerinin ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktalarının hedef alındığını belirtti.

Bakanlık, özel askeri operasyonun başlamasından bu yana toplam 673 uçak, 284 helikopter, 189.475 İHA, 667 hava savunma füze sistemi, 30.305 tank ve diğer zırhlı muharebe aracı, 1.766 çok namlulu roketatar muharebe aracı, 35.903 saha topçu silahı ve havan topu ile 67.404 özel askeri aracı imha ettiklerini açıkladı.