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- NATO Genel Sekreteri Rutte: "Putin, barış istemiyor"

BRÜKSEL - NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, "Putin, barış istemiyor. Baskı yapıyor ve daha fazla toprak kazanmaya çalışıyor. Çünkü Ukrayna'nın ve bizlerin kararlılığını kırabileceğini düşünüyor ama yanılıyor" dedi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Dışişleri Toplantısı öncesinde basın toplantısı düzenledi. Toplantıda acil güvenlik meselelerinin konuşulacağını ve toplantıya NATO'nun Orta Doğu'daki en önemli partnerlerinden Ürdün Kralı II. Abdullah'ın da davet edildiğini ifade eden Rutte, Kral Abdullah'ın da katılımıyla Orta Doğu'da devam eden çatışmalar ve bunların Avrupa-Atlantik güvenliğine etkilerinin masaya yatırılacağını açıkladı.

Basın açıklamasında Ukrayna'nın bir kez daha kritik bir kış mevsimine girdiğini vurgulayan Rutte, "Putin, pervasız söylem ve eylemlerini artırıyor. Ukrayna'yı füzeler için bir test alanı olarak kullanıyor ve bu yasa dışı savaşta Kuzey Koreli askerleri sahaya sürüyor. Putin, barış istemiyor. Baskı yapıyor ve daha fazla toprak kazanmaya çalışıyor. Çünkü Ukrayna'nın ve bizlerin kararlılığını kırabileceğini düşünüyor ama yanılıyor" dedi.

Ukrayna için daha fazla destek sağlanması gerektiğini belirten Rutte, "Şu anda Ukrayna'ya sağladığımız askeri destek ne kadar güçlü olursa, onların müzakere masasında elleri o kadar güçlü olacak. Bu sayede Ukrayna'daki Rus saldırganlığını bir an önce sona erdirebiliriz" şeklinde konuştu.

"Rusya ve Çin ülkelerimizi istikrarsızlaştırmaya çalıştı"

Toplantıda NATO dışişleri bakanlarının yarın Rusya'nın NATO müttefiklerine yönelik düşmanca eylemlerini ele alacaklarını ifade eden Rutte, "Son yıllarda Rusya ve Çin, sabotaj eylemleri, siber saldırılar ve enerji şantajıyla ülkelerimizi istikrarsızlaştırmaya çalıştı. Amaçları bizi korkutmak. Ancak bu eylemler, Ukrayna'yı destekleme veya kendi savunmamızı güçlendirme kararlılığımızı hiçbir şekilde etkilemeyecek. NATO müttefikleri, bu tehditlerle başa çıkmak için istihbarat paylaşımını artırmak ve kritik altyapılarımızı daha iyi korumak gibi bir dizi önlemle hareket etmeye devam edecek" dedi.

Toplantıda Ukrayna'nın acil ihtiyaçlarına odaklanacaklarını vurgulayan Rutte, amaçlarının Ukrayna'ya desteği artırarak ülkenin barış müzakerelerine güçlü bir pozisyonda başlamasını sağlamak olduğunu ifade etti. Rutte, "Şu anda yapmamız gereken en önemli şey, Ukrayna hükümetinin müzakerelere girmeye karar verdiğinde, onların bu görüşmelere en güçlü pozisyonda başlamalarını sağlamaktır" dedi.

"Yapılacak anlaşma Ukrayna için iyi bir anlaşma olmalı"

Basın toplantısında ABD'nin yeni başkanı seçilen Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmenin detaylarına ilişkin bir soruya cevap veren Rutte, Trump'ın Ukrayna'ya ilişkin ifadelerini paylaşamayacağını ancak Ukrayna'nın kendisi lehine olmayan bir barışın ABD'nin güvenliğini de tehdit edeceğini söyledi. Ukrayna'daki savaş tartışılırken, Rusya ile birlikte hareket eden Çin, İran ve Kuzey Kore'nin de konuşulması gerektiğini vurgulayan Rutte, "Rusya, desteğin karşılığını örneğin füze teknolojisi ile ödüyor ve bu Kuzey Kore tarafından sadece bizi değil, Güney Kore, Japonya ve ABD'yi de tehdit etmek için kullanılıyor. Yani bunların tamamı birbirine bağlı ve Ukrayna konusunda bir anlaşma sağlandığında bu mutlaka Ukrayna için iyi bir anlaşma olmalı. Çünkü Kim Jong-un, Xi Jinping, Rusya lideri ve İran'ın Ukrayna için kötü bir anlaşma yapıldığını düşünerek birbirlerini tebrik etmeleri asla kabul edemeyeceğimiz bir şey. Bu, başkalarına da yapabilecekleri şeyler konusunda cesaret verebilir. Bu durum, sadece Avrupa'nın değil, aynı zamanda ABD'nin Pasifik ve Atlantik'teki savunması için de kritik öneme sahiptir" dedi.

" Gürcistan'daki durum derin endişe verici"

Şiddet olaylarının yaşandığı hükümete karşı protestolara sahne olan Gürcistan'daki duruma ilişkin konuşan Rutte, "Şiddet haberleri derin endişe verici ve bunları kesin şekilde kınıyorum. Hükümeti barış ve istikrarı sağlamak için elinden gelen her şeyi yapmaya çağırıyorum ve bunun tüm Gürcistanlıların çıkarına olduğunu düşünüyorum" ifadesini kullandı. Rutte, NATO müttefiklerinin Gürcistan hükümetine "daha fazla Avrupa Birliği ve NATO entegrasyonu" yolunda ilerlemeye devam etme çağrısında bulunduğunu söyledi.