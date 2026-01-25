Arıkan'dan Gazze ve Tarım Eleştirisi

(MANİSA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin Manisa 6. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Gazze'deki imar planlarına tepki göstererek, " Bu alçak plana ve işgale karşı 'One Minute Kushner' demeniz için illa Davos'ta olmanıza gerek yok" dedi. Arıkan, Gazze Barış Kurulu'na ilişkin, "Bu Barış Kurulu'na üye olmayı kabul eden bölge ülkelerine sesleniyorum: Siz sahada var mıydınız ki masada Gazze'yi vermeye cüret edeceksiniz. Siz Gazze'yi çıkarsız düşündünüz mü ki mazlumları düşüneceksiniz? Avrupa ülkelerinin reddettiği bu kurulu siz hangi yüzle kabul ettiniz? Hiçbir müslüman lider, bu kurula katılma konusunda Trump'a direnç gösteremediler" ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin Manisa 6. Olağan Kongresi'ne katıldı. Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı'nda gerçekleştirilen kongrede, geçtiğimiz yıl birkaç ay arayla hayatlarını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay da unutulmadı. Kongre salonunun iki tarafına Zeyrek ve Durbay'ın "Unutmayacağız" yazılı afişleri asıldı.

Kongrede konuşma yapan Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, tarımda yaşanan sorunlara değinerek, "Manisa, tarih boyunca tarımın ve bereketin şehriydi. Ancak bugün Manisa, tarımın can çekiştiği; çiftçinin ise tarlasını ve traktörünü satma noktasına sürüklendiği bir dönemden geçiyor. Manisa'da imkanlar cennet ama yaşananlar cennet mi? Tarımın ve bereketin kenti olan Manisa'da çiftçi traktörünü satma noktasına geldi. Manisalı çiftçimiz, tarlada kalan domatesi için sitem içerisinde. Peki iktidarımız bu sitem karşısında ne yapıyor? Çiftçimize ceza üstüne ceza yazıyor. O ceza; bu ülkenin toprağına, üretimine, gıda bağımsızlığına ve bu uğurda emek harcayan tüm kardeşlerimize yazılıyor. Eğer siz haklı bir şekilde sitemini dile getiren vatandaşımıza ceza yazarsanız, o vatandaş yarın öbür gün sandıkta size ceza yazacaktır" diye konuştu.

"Emeklilerimiz, Sefiller'i oynayabilir"

En düşük emekli aylıklarına yapılan zamma işaret eden Arıkan, şunları kaydetti:

"Anadoluyu karış karış geziyoruz ve görüyoruz ki Ankara'nın gündemiyle Anadolu'da ayakta kalmaya çalışanların gündemi aynı değil. Ankara'da emekliye 'gariban' diyenlerle Anadolu'da üç kuruşla geçinmeye çalışanların derdi aynı değil. 23 yıl önce hiçbir siyasetçi emekliye gariban diyemezdi. Şimdi üç kuruş zamma muhtaç hale getirdiler. Biz söyledik, yeniden söylüyoruz. En düşük aylık asgari ücret seviyesinde olmalıdır. Bu iktidar tüm emeklileri perişan etmeye yemin etmiş. Bayram ikramiyesi konuşuluyor. Bayram başı 500 liradan bahsediyorlar. 500 TL'yi emekliye jest olarak vermekten bahsediyorlar. Baktılar ki tepkiler dinmiyor, bazı şeyleri emeklilere ücretsiz yapalım dediler. Tiyatrolar, müzeler ve ören yerleri emeklilere ücretsiz. Cebinizde para olmayabilir ama müze gezebilirsiniz. Yani Devlet Tiyatrolarına gidip emeklilerimiz Sefilleri'i izleyebilir, Sefiller'i oynayabilir. Sayın Cumhurbaşkanı 'Biz iktidara geldiğimizen en düşük emekli maaşı 66 liraydı' dedi. Arkadaşlarımız bir araştırma yaptı. 2002 yılında en düşük emekli maaşının 216 lira olduğu ortaya çıktı. Emeklilerimiz iktidar göreve geldiğinde 8 çeyrek altın alabiliyordu ama artık 2 tane bile alamıyor."

"İktidar, olmaması gereken her şeyi yapıyor"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i eleştiren Arıkan, "Aynı feryadı asgari ücrette de görebiliyoruz. İktidar göreve geldiğinde bir asgari ücretle 7 çeyrek altın alınabilirken bugün 2 çeyrek altın zar zor alınıyor. Bu 5 çeyrek altın nereye gitti? Bir çeyrek altın şatafata, biri israfa, biri yandaşa ve 2 çeyrek altın da faize gitti. Bu iktidar geçtiğimiz hafta 200 milyar liralık borca 260 milyar faiz ödedi. Ana paranın 13 katı faiz ödediler. Ama emekliye gelince... Bin 60 lira açıklanan emekli zammının maliyeti 70 milyar. İktidar faize 260 milyar veriyor ama emekliye 70 milyar yük oluyor. Bu ülkede para sorunu yok, faiz sorunu var. Seçimden sonra apar topar Londra'dan Mehmet Şimşek'i getirdiler. O gelince dış borcumuz 100 milyar arttı. Borcumuz düşsün diye getirdiniz ama bir fiyaskoyla karşı karşıyayız. Çünkü iktidar, olmaması gereken her şeyi yapıyor. Bazen 'Gelip yardım edin' diyorlar ya, doğru yeriniz yok ki nerenizi düzeltelim" diye konuştu.

"İktidarda 'Bana ne Amerika'dan' diyecek bir Erbakan yok"

Dünya Ekonomik Forumu'nda gündeme gelen Gazze ile ilgili iktidarın tavrına tepki gösteren Arıkan, şunları söyledi:

"Bin yıldır din, tarih ve kültür birliğine sahip olduğumuz kardeş ülkeler bir bir işgal ediliyor. Kimisi Amerika kimisi İsrail tarafından işgal ediliyor. Gözümüz, kulağımız Gazze'dedir. Çünkü bizim Manisa neyse Gazze de odur. Türkiye ne kadar sevdamızsa Filistin de o kadar bizim sevdamızdır. Biliyoruz ki gözü Filistin'de olanların bu gözü ayrıca Türkiye'dedir. Biz bu coğrafyada hiç kimsenin emperyalizm ve siyonizmin menüsünde yemek olmasına izin vermeyiz, veremeyiz. Bunu neden söylüyorum? Davos'taki konuşmaları gördük. Trump'ın tehditlerini, pervasız dilini, işgal planlarını tüm dünya canlı canlı izledi. Adam fırından ekmek ister gibi 'Grönland'ı bana vereceksiniz' dedi. Avrupa ülkelerini, Kanada'yı ve dünyanın tüm geri kalanını tehdit etti. Bu tehditlere karşı İtalya Başbakanı Meloni'nin resti ise bizim için takdire şayandır ve ülkemizden beklediğimiz duruştur. Meloni Trump'a 'NATO'dan mı çıkalım, Amerikan üslerini mi kapatalım' dedi. Biz bunları bölge liderlerinden beklerken İtalya Başbakanı'ndan duymamız ise esef vericidir. Saadet Partisi olsaydı 'Gazze'ye dokunursanız Kürecik'i kapatır, sizi İncirlik'ten def ederim' derdi. "Gazze'deki katliam durmazsa ülkemizde ne Amerikan askeri, Amerikan malı bile bulundurmayız' derdik. Biz bunları duymak isterdik ama iktidardan bunu duyan oldu mu? Çünkü iktidarda 'Bana ne Amerika'dan' diyecek bir Erbakan yok."

"Hiçbir müslüman lider, Trump'a direnç gösteremediler"

Gazze Barış Kurulu'na değinen Arıkan, şöyle konuştu:

"Gazze Barış Kurulu, sözde bu kurul Gazze'de savaşı bitirecek, ablukaya son verecekti. Bu kurul, bir emlak şirketinde. Bu kurulun başında ise Trump var. 'Gazze denize sıfır bir mülk, çok değerli olabilir. İsrail'in yerinde olsam insanları oradan çıkarmak için her şeyi yapardım' diyen siyonist aşığı, aynı zamanda Trump'ın damadı Jared Kushner var. Trump bu kurulun adeta her şeyi. Niyeti Gazze'ye barış getirmek mi? Bu düpedüz bir işgaldir. Gazze'ye, Filistin'e ve bu davaya ihanettir. Bu Barış Kuruluna üye olmayı kabul eden bölge ülkelerine sesleniyorum: Siz sahada var mıydınız ki masada Gazze'yi vermeye cüret edeceksiniz! Siz Gazze'yi çıkarsız düşündünüz mü ki mazlumları düşüneceksiniz? Avrupa ülkelerinin reddettiği bu kurulu siz hangi yüzle kabul ettiniz? Hiçbir müslüman lider, bu kurula katılma konusunda Trump'a direnç gösteremediler.

"'One Minute Kushner' demeniz için illa Davos'ta olmanıza gerek yok"

Gazze'yi imar ve rant alanı olarak gören siyonist akla sesleniyoruz: Gazze size ne yar ne imar olacak; Gazze size sadece mezar olacak. Gazze; masa başlarında dönen anlaşmalara da çizilen alçak planlara da teslim olmayacaktır. Gazze'den New York çıkarmaya çalışan Trump ve onun zihniyeti, bölgede şehir inşa etmek yerine önce harap ettikleri şehirlerin hesabını versinler. İktidara sesleniyorum: Bu alçak plana ve işgale karşı 'One Minute Kushner' demeniz için illa Davos'ta olmanıza gerek yok. 86 milyon insan yanınızda; çıkın, monitöre bakmadan 'One Minute Kushner, Gazze Gazzelilerindir' deyin."

"Türkiye'de 2,5 milyon insanımıza istihdam oluşturacağız"

Saadet Partisi'nin Türkiye Kalkınma Planını da ilk kez açıklayan Arıkan, şunları söyledi:

"Biz iktidara hazırız. Projelerimiz de kaynaklarımız da hazır. Türkiye'nin 81 ilini, 81 ayrı üretim ve sanayi merkezi yapacak kalkınma planlarının hepsi hazır. Türkiye Kalkınma Planımız çerçevesinde ülkemizin üretim altyapısını baştan sona inşa edecek 41 master program hazırladık. Bu projelerin çevresinde, bunlara entegre yüzlerce uydu tesis yer alacak. Biz Türkiye Kalkınma Planımızla birlikte Türkiye'de 2,5 milyon insanımıza istihdam oluşturacağız. Yani genç kardeşlerim artık doğdukları yerde doyacak, memleketlerinde huzur içinde yaşayacak. Gayrisafi Milli Hasıla'ya 528 milyar dolarlık gelir artışıyla, dış ticaret açığı veren değil, ihracat fazlası veren bir ülke haline geleceğiz.

"Saadet iktidarında bir ahlak devrimi olacak"

Bu ülkeyi kitleyen ne kadar sorun varsa çözecek irade, kadro ve plan burada. İktidara geldiğimiz ilk 100 günde yıllardır halının altına süpürülen ne varsa hepsini çözeceğiz. Bahane üretenlerin değil, çözüm üretenlerin iktidarı olacağız. Saadet iktidarında bir ahlak devrimi olacak. Bürokrasi ve mafya arasındaki ilişkiler bizim iktidarımızda temizlenecek. İktidarımızda kirli propaganda sona erecek, hiçbir medya kuruluşu değerlerimizi istismar eden yayın yapamayacak. Gündüz kuşağında yayınlanan ahlak bozan programları yayından kaldıracağız. Tarifeli yargı sistemi iktidarımızda ortadan kalkacak. Dış politikada kınama dönemi değil, yaptırım dönemi başlayacak. Dış politikada 'ahlaki demokrasi' kavramıyla yola çıkacağız."

Kılıç: "Önümüzdeki seçimlerde milli görüşü yeniden iktidar yapacaklar"

Kongrede Divan Başkanlığı'na seçilen Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç da "Bu kongrede, genel seçimlerde Türkiye'nin yeni mimarının liderliğindeki bir kadroyu iktidara getirecek kadroların seçimini yapıyoruz. Türkiye'nin ve dünyanın 'milli görüş'e olan ihtiyacını gördükten sonra kadrolarımız daha çok çalışacaklar ve önümüzdeki seçimlerde 'milli görüş'ü yeniden iktidar yapacaklar" dedi.

Yılmaz: "Sömürü düzenini bitirmeye söz veriyoruz"

Kongrede konuşan İl Başkanı Yılmaz da Manisa'nın gereken değeri görmediğini belirterek, şunları söyledi:

"Bugün burada sadece bir kongre yapmıyoruz. Tüm Türkiye'ye yayılacak bir umudun ve yeni bir başlangıcın meşalesini yakıyoruz. Manisa 1,5 milyona yaklaşan nüfusuyla sadece Ege'nin patlayan yıldızı değil, her rengin kardeşçe yaşadığı koca bir yürektir. Ölümsüz zeytin ağaçlarının yeridir. Biz, bu toprakların hak ettiği değeri görmesi için buradayız. Ancak bu şehir dertli. Manisa bir tarım devidir. Ama bugün üzüm üreticimiz maliyetler altında ezilmekte, çiftçi tarıma küstürülmektedir. Bizim siyasetimiz, üreticinin yüzünü güldüren bir anlayıştır. Biz, Manisa'yı kendi ayakları üzerinde durabilen bir kent yapmak istiyoruz. Ülkemizin sorunları, Manisa'nın da sokaklarındadır. Biz bu sömürü düzenini bitirmeye, üreticin hakkını her şeyin üzerinde tutmaya söz veriyoruz."

Kongrede tek aday olan mevcut İl Başkanı Zekai Yılmaz yeniden seçildi.

Kongreye Arıkan'ın yanı sıra; ev sahibi Manisa İl Başkanı Zekai Yılmaz, Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, Bölge Sorumlusu Hasan Güldal, İzmir İl Başkanı Mustafa Erdurmaz, Muğla İl Başkanı Cebrail Tümenci, Denizli İl Başkanı Abdullah Özeren, Uşak İl Başkanı Ramazan Yavuz Acar, diğer siyasi partilerin il başkanları ile il ve ilçe yönetimleri ile partililer katıldı.