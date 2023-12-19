Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin: Biz depremden sonra yapılan binalarla da övünen bir ülke olmak istemiyoruz

Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, TBMM Genel Kurulu'nda; "Biz depremden sonra arama kurtarma faaliyetleriyle övünen bir ülke olmak istemiyoruz. Biz depremden sonra yapılan binalarla da övünen ülke olmak istemiyoruz. Hedef bu olmalı, yıkılmayan binalar. 'Atalarımız bize koskoca bir yurt bıraktı ama biz üzerinde bir ev yapabilecek toprak bulamıyoruz' demişti bir değerli büyüğüm. Bunun yanında şehirler depreme hazır hale getirilememiştir. Siz üzerinize düşeni yapmazsanız, tedbir almazsanız sonra da buna 'kader' dememelisiniz. Böyle bir kader inancımız yok" dedi.

TBMM Genel Kurul'da, bugün Gençlik ve Spor Bakanlığ ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçeleri görüşülüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın bütçesi üzerine söz alan Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, şunları söyledi:

"ARAMA KURTARMA FAALİYETLERİYLE ÖVÜNEN ÜLKE OLMAK İSTEMİYORUZ: Türkiye'nin en büyük gerçeklerinden birisi hiç şüphesiz ki deprem gerçeği... Yapılması gereken şey doğru bir şehircilik anlayışı ortaya koymak. Yapılması gereken şey, şehirlerimizi depreme hazır hale getirmek. Biz depremden sonra arama kurtarma faaliyetleriyle övünen bir ülke olmak istemiyoruz. Biz depremden sonra yapılan binalarla da övünen ülke olmak istemiyoruz. Biz depremden sonra yapılan binalarla da övünen bir ülkede olmak istemiyoruz. Hedef bu olmalı, yıkılmayan binalar. 'Atalarımız bize koskoca bir yurt bıraktı ama biz üzerinde bir ev yapabilecek toprak bulamıyoruz' demişti bir değerli büyüğüm. Bunun yanında şehirler depreme hazır hale getirilememiştir. Siz üzerinize düşeni yapmazsanız, tedbir almazsanız sonra da buna 'kader' dememelisiniz. Böyle bir kader inancımız yok. TOKİ binaları yıkılmayınca bu 'başarı' olacak evet başarıdır ama öbür tarafta 'kader' diyeceksiniz, bunu asla kabul etmiyoruz.

MARAŞ DEPREMİ BAĞIRA BAĞIRA GELDİ: Biz deprem konusuna siyaset üstü konu olarak bakıyoruz. Maalesef buradaki bir zihniyet sorununu da üzülerek görüyoruz. Parti ayrımı da gözetmiyoruz. Bu mesele dert etme sorunudur. Dert edilmedi şehirlerimiz. Maraş depremi bağıra bağıra geldi. Hiçbir önlem alınmadı maalesef. Sayın 5-6 yıl önce de aynı görevi yapıyordu, sormak istiyorum o zaman Maraş Adıyaman için ne yaptınız Sayın Bakanım. Bunu samimiyetle soruyorum, ama lütfen eski İçişleri Bakanı gibi 'Biz İstanbul'a konsantre olmuştuk' demeyin. Sayın Cumhurbaşkanı 20 yılda en az 20 kere Maraş'a gitmiştir. Allah aşkına keşke bir kürsüye belediye başkanını çıkarsaydı, 'Gel bakalım başkan Maraş bir deprem bölgesi büyük bir deprem bekleniyor. Sen Maraş'ı depreme hazırlamak için ne yaptın' diye vatandaşın önünde bir kere sorsaydı, Maraş'ın kaderi de Malatya'nın kaderi de farklı olurdu.

İSTANBUL MASASI OLUŞTURULMALI: İstanbul depreminde bugüne kadar gerçekçi adımlar atılmamıştır. Sayın Bakanımız 'daha geçen ay kanun çıkardık' diyebilir ama şunun da altını çiziyoruz, bu kanun İstanbul'u dönüştürmek için yeterli bir kanun değildir. Son 5 yılda dahil olmak üzere İstanbul'un depreme hazırlık konusu ihmal edilmiştir. İstanbul'un Türkiye'nin geleceği için ortak bir akıl ortaya koyalım. İstanbul depreminin sürecine hazırlık ile ilgili konunun bütün paydaşlarının olacağı İstanbul Masası oluşturulmalıdır. İstanbul'a özel bir yasa çıkarılmalıdır. Kanal İstanbul konusuna özellikle değinmek istiyorum. Kanal İstanbul konusu İstanbul'un önceliği değildir, İstanbul'un önceliği depreme hazırlıktır. Kanal İstanbul konusunda bu Meclis'te sayın bakanlar da dahil, Kanal İstanbul'un faydası, zararı nedir, maliyeti nedir, ülkeye, çevreye zararları nedir? Bu konu bugüne kadar hiçbir şekilde hiç sağlıklı şekilde tartışılmadı."

Şahin, İstanbul'a ithafen Nazım Hikmet'in şiirinden "Dün seni sevdim/ Bugün de seviyorum/ Öbür gün borcum olsun yaşarsam/ Söz yine seni seveceğim" dizelerini okudu.