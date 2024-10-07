Recai Kutan 94 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika
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Recai Kutan 94 yaşında hayatını kaybetti

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Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan'dan acı haber geldi. Siyaset dünyasının tanındık isimlerinden Recai Kutan 94 yaşında yaşamını yitirdi.

07.10.2024 11:57  Güncelleme: 12:05
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Necmettin Erbakan'ın da yakın çalışma arkadaşlarından biri olan Türk siyasetinin ekol isimlerinden Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan, 94 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan 94 yaşında hayatını kaybetti

Saadet Partisi'nin resmi X hesabından paylaşılan mesajda "Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanımız, Yüksek İstişare Kurulu Üyemiz, ESAM Genel Başkanı Muhterem Büyüğümüz Recai Kutan hakkın rahmetine kavuşmuştur. Milletimizin ve camiamızın başı sağolsun" denildi.

Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan 94 yaşında hayatını kaybetti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Recai Kutan'ın vefatı nedeniyle yayınladığı mesajda, "Milli Görüş hareketinin duayenlerinden; ahlakı, kişiliği ve devlet adamlığıyla Türk siyasetinin saygın isimlerinden, ömrünü Allah'ın rızasına ve Türkiye'nin kalkınmasına adayan Recai Kutan ağabeyimizi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Rabbim onu rahmetiyle kuşatsın, mekânı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.

Recai Kutan 94 yaşında hayatını kaybetti

RECAİ KUTAN KİMDİR?

Mehmet Recai Kutan, 1930 yılında Malatya'da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini burada tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nden mezun oldu. 1953'de de Devlet Su İşleri'nde (DSİ) çalışmaya başladı.

1969 yılında da Türk Mühendislik Müşavirlik ve Müteahhitlik kurumunda genel müdür olarak çalıştı. Daha sonra siyasete atılarak Milli Selamet Partisi'nin (MSP) genel başkan yardımcılığı vazifesini yürüttü. 1977 seçimlerinde de MSP'den Malatya milletvekili oldu. 1977 koalisyon hükümeti döneminde de imar ve iskan bakanlığı yaptı. 12 Eylül 1980 darbesi sırasında da tutuklanarak dokuz buçuk ay cezaevinde kaldı. Askeri mahkeme tarafından da 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Fakat yargıtayın kararı bozması sonrasında beraat etti. Tahliyesi'nin ardından 1983 yılında Refah Partisi'ne (RP) katıldı. RP'nin kapatılması üzerine de Fazilet Partisi'ne geçti. 2001 senesinde de Saadet Partisi'nin (SP) kuruluş çalışmalarında yer aldı ve genel başkanlık görevini üstlendi. 26 Ekim 2008 tarihinde de vazifesini Numan Kurtulmuş'a devretti.

Recai Kutan 94 yaşında hayatını kaybetti

Recai Kutan, Siyaset, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Recai Kutan 94 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Tahsin Mehdevi:
    Allah rahmet eylesin, düzgün bir siyasetçi idi. 41 0 Yanıtla
  • Salih Karadayı:
    Allah rahmet eylesin mekami cennet olur inşallah 37 0 Yanıtla
  • Emre Bey:
    Mekanı cennet olsun 33 0 Yanıtla
  • Demir:
    Çok iyi bir insandı. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah 19 1 Yanıtla
  • Murat:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun 16 0 Yanıtla
  • Hakan Ozen:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah amin 14 0 Yanıtla
  • Şehmus Aydın:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun mübarek insan 11 0 Yanıtla
  • İbrahim ozturk:
    badem yağı tarikato marikato badem bıyık 2 9 Yanıtla
  • RAMAZAN KARAMAN:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah 8 1 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Efsane Gitti. Allah rahmet eylesin 7 1 Yanıtla
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