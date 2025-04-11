Saadet Partisi'nden Gazze İddialarına Soru Önergesi - Son Dakika
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Saadet Partisi'nden Gazze İddialarına Soru Önergesi

Mesut Doğan, Gazze'deki sivillerin zorla yerinden edilmesi iddialarını TBMM'ye taşıdı.

11.04.2025 17:28
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(ANKARA) - Saadet Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan, Gazze'deki sivillerin zorla yerlerinden edilerek Türkiye sınırına yakın bölgelere yerleştirileceği yönündeki iddialar üzerine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yanıtlaması talebiyle TBMM'ye yazılı soru önergesi sundu. Doğan,  Fidan'a, "Filistinlilerin Türkiye sınırına yerleştirileceği iddiaları doğru mu" yöneltti.

Mesut Doğan, İsrailli bir gazetecinin sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı ve bölgemiz açısından endişe verici nitelikte olan iddiaların, Gazze halkının sistematik olarak topraklarından sürülmesi sürecinde Türkiye'nin rolü olabileceğine dair kaygıları artırdığını vurguladı.

Doğan önergesinde, İsrail'in 2023 yılının Ekim ayından bu yana aralıksız devam eden Gazze'ye yönelik soykırım politikalarının, uluslararası hukuku ve insan haklarını hiçe saydığını belirtti. ABD Başkanı Donald Trump'ın, Filistinlilerin Gazze'den kalıcı olarak uzaklaştırılması yönündeki açıklamalarını hatırlatan Doğan, bu tür söylemlerin, Gazze'nin insansızlaştırılması ve bölgedeki demografik yapının zorla değiştirilmesine yönelik bir planın parçası olduğuna dikkati çekti.

"Gazzelilere yardım adı altında Gazze'nin insansızlaştırılması, diplomatik ifadeyle Gazzelilerin tahliyesine Türkiye'nin destek vermesi, Siyonist rejimin bölgedeki yayılmacı politikasına hizmet etmekten başka bir sonuç üretmeyecektir" diyen Doğan, şu değerlendirmede bulundu:

"İsrail'in, Gazze'yi insansızlaştırma çabaları yalnızca bölgenin demografik yapısını değiştirmeyi değil, aynı zamanda Filistin halkını vatanlarından sürmeyi hedefleyen, açıkça kolonizasyon ve etnik temizlik adımlarını içeren bir stratejidir. Bu, Filistin halkının haklarını ve topraklarını yok sayan, uluslararası hukuka aykırı bir girişimdir. Bu bağlamda, Türkiye'nin, Gazze'nin insansızlaştırılması ve Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi gibi girişimlere karşı uluslararası alanda güçlü bir duruş sergilemesi gerekmektedir."

Mesut Doğan'ın Bakan Fidan'a yönelttiği sorular şöyle:

"İsrailli gazeteci Ariel Oseran'ın sosyal medya hesabı üzerinden dile getirdiği, Gazze'den zorla çıkarılacak Filistinlilerin Suriye'nin Türkiye sınırına yakın bölgelere yerleştirilmesi ile ilgili iddialar doğru mudur? Bu iddialar doğruysa çadır kentlerin kurulması hangi sivil toplum örgütleri aracılığıyla gerçekleştirilmektedir?

Bu politikanın uygulanması hususunda bölge ülkelerden hangileriyle temas kurulmuştur? ABD Başkanı Donald Trump'ın, Gazze'nin yeniden yapılandırılması ve Filistinlilerin kalıcı olarak bu topraklardan ayrılması gerektiğine yönelik açıklamalarını değerlendiren Bakanlığınız, bu tür açıklamaların Filistin halkının hakları ve uluslararası hukuka aykırı olduğuna dair herhangi bir tepki veya diplomatik girişimde bulunmuş mudur?

İsrail'in Gazze'yi insansızlaştırma çabalarının, bölgede yaşayan Filistinlilerin vatanlarından zorla sürülmesi ve demografik yapının değiştirilmesi amacı taşıdığı yönündeki endişelere karşı Bakanlığınızın bir politikası var mıdır? Filistin halkının zorla yerinden edilmesi veya Gazze'nin insansızlaştırılması gibi girişimlere karşı Türkiye'nin uluslararası arenada nasıl bir tavır almayı planladığına dair somut adımlar atılacak mıdır? Dışişleri Bakanlığı, Gazze ve Filistin'in geleceği hakkında, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlarla ortak bir çözüm arayışına girmeyi düşünüyor mu? Türkiye, İsrail'in Gazze'deki kolonizasyon ve etnik temizlik adımlarına karşı bir yaptırım uygulanmasını öngören herhangi bir çözüm önerisini uluslararası platformlarda gündeme getirecek midir?

İsrail'in uyguladığı yerinden etme ve insansızlaştırma politikaları hakkında Türkiye'nin Filistin'in bağımsızlık mücadelesini destekleyen bir pozisyon alması söz konusu olacak mıdır? Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'yi insansızlaştırma ve Filistinlilerin sürülmesi planlarını, bölge halkları ve komşu ülkeler açısından yaratacağı potansiyel tehditler ve güvenlik riskleri açısından nasıl değerlendirmektedir?"

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Saadet Partisi'nden Gazze İddialarına Soru Önergesi - Son Dakika

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