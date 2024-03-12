Sadakataşı Derneği, Lübnan\'da Ramazan Yardımları Gerçekleştirdi

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Sadakataşı Derneği, Lübnan'da Filistinli ve Suriyeli mülteciler ile İsrail'in saldırılarından etkilenen Lübnanlılara yönelik ramazan yardımları kapsamında 2 bin aileye zekat, 600 aileye kumanya dağıtımı gerçekleştirdi.

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal, Lübnan'ın başkent Beyrut'ta AA muhabirine yaptığı açıklamada, yardım faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.

Sadakataşı Derneği olarak bu yıl 14'üncüsünü düzenledikleri ramazan ayı yardımları çerçevesinde Türkiye ile birlikte 30 ülkede kumanya dağıtımı, iftar organizasyonları, zekat ve fitre yardımları, bayramlık hediye dağıtımı gerçekleştirmeyi planladıklarını belirten Özdal, "Avrupa'dan Asya'ya, Afrika'dan Balkanlara dünyanın dört tarafında Müslümanlarla birlikte Ramazan-i Şerif'in heyecanını yaşayacağız." dedi.

Bu kapsamda Lübnan'a geldiklerini ve 3 gündür yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını dile getiren Özdal, "Filistinli ve Suriyeli mülteciler ile Gazze savaşından etkilenen Lübnanlılara yardımlarda bulunduk. 2 bin aileye zekat yardımı, 600 aileye kumanya paketi dağıttık. Buradaki mülteciler için ramazan ayı boyunca iftar organizasyonları düzenleyeceğiz." diye konuştu.