Sadece İnsan Uluslararası Yardım Derneği, 11 Ülkede İftar Sofraları Kuracak

Sadece İnsan Uluslararası Yardım Derneği, "Ramazan berekettir" sloganıyla başlattığı proje kapsamında 11 ülkede iftar sofraları kurmayı amaçlıyor.
Dernekten yapılan açıklamaya göre, başlatılan ramazan projesiyle 11 ülke ve onlarca şehirde yüz binlerce ihtiyaç sahibine iftar sofraları kurularak, gıda kumanyaları dağıtılacak.
"Ramazan berekettir" sloganıyla kampanya başlatan dernek, iftarı 130, gıda kumanyasını 900, bayramlık kıyafet bedelini de 850 lira olarak belirledi.
Dernek, ramazan kampanyasını Arnavutluk, Bosna Hersek, Kenya, Uganda, Irak, Ukrayna, Endonezya, Filipinler, Azerbaycan, Çad ve Filistin'de yürütmeyi planlıyor.
Türkiye'de başta deprem bölgesi olmak üzere birçok şehirde iftar programları düzenleyecek derneğe "bagis.sadeceinsan.org.tr" internet sitesi üzerinden fitre ve zekat bağışlanabiliyor.
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