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Sağlık Bakanı Koca: Gazzeli hastalara tedavi için Türkiye'ye getirildi - Son Dakika
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Sağlık Bakanı Koca: Gazzeli hastalara tedavi için Türkiye'ye getirildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İsrail'in saldırılarında yaralanan ve tedavi için Türkiye'ye getirilen Gazzeli hastalara ilişkin, 'Bu insani sorumluluğu milletimiz adına yerine getireceğiz. Bu mübarek gecede hastalarımıza acil şifalar diliyoruz. Sağlık sistemi çöken Gazze için gayretimiz devam edecek.' ifadelerini kullandı. Koca, gerçekleştirilen 7. tahliyeyle Gazzeli 85 hasta ve yaralı ile 106 refakatçinin Türkiye'ye getirildiğini duyurdu. Hastaların tedavisinin Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Ankara Etlik Şehir Hastanesi, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılacağını belirtti.

Sağlık Bakanı Koca: Gazzeli hastalara tedavi için Türkiye\'ye getirildi
11.01.2024 - 23:35,
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İsrail'in saldırılarında yaralanan ve tedavi için Türkiye'ye getirilen Gazzeli hastalara ilişkin, "Bu insani sorumluluğu milletimiz adına yerine getireceğiz. Bu mübarek gecede hastalarımıza acil şifalar diliyoruz. Sağlık sistemi çöken Gazze için gayretimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gerçekleştirilen 7. tahliyeyle Gazzeli 85 hasta ve yaralı ile 106 refakatçinin Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

Hastaların tedavisinin Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Ankara Etlik Şehir Hastanesi, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılacağını belirten Koca, paylaşımında, "Bu insani sorumluluğu milletimiz adına yerine getireceğiz. Bu mübarek gecede hastalarımıza acil şifalar diliyoruz. Sağlık sistemi çöken Gazze için gayretimiz devam edecek." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA
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