Sağlık Bakanı Memişoğlu, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Yenidoğan çetesi" soruşturması kapsamında ruhsatları iptal edilen hastanelere ilişkin, "10 hastanenin şu anda hastane kimlikleri ellerinden alınmış durumda, artık hastane değiller. İçinde çalışanlara da tabii ki devlet olarak elimizden gelen, iyi niyetli olanlara destek vereceğiz. Hasta kabulü yapmayacağız, içindeki hastaları diğer hastanelerimize nakledip hastane fonksiyonlarını durduracağız." dedi.

CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak soruları yanıtlayan Memişoğlu, son 3 ayda İstanbul'da 5 binin üzerinde denetim yapıldığını kaydetti.

Bakan Memişoğlu, "Biz Sağlık Bakanlığı olarak her türlü ihbarı, her türlü CİMER başvurusunu denetliyoruz. İnsanlar şundan tedirgin olmasınlar. Biz sağlık çalışanları, 1 milyona yakın insan gerçekten çok üzgün. Bizler gerçekten insanın hayatını yaşatmak için uğraşıyoruz. Ben çok net söylüyorum, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı, hiç kimsenin gözünün yaşına bakmıyoruz, bakmayacağız." diye konuştu.

Bugün 10 hastanenin kapatıldığını aktaran Memişoğlu, içlerindeki çürük elmaları ayırmaya güçlerinin yeteceğini ve böyle bir sistemlerinin de olduğunu söyledi.

"Biz bu denetimleri en ufak bir hatayı dahi affetmeyecek şekilde yapıyoruz"

Çeteyi çökertmenin inanılmaz bir başarı olduğunu dile getiren Memişoğlu, "Bu, 6 ay evvel yapılmış bir operasyon. İddianamesi bitmiş, diğer soruşturmaları tekamül etmiş, artık adli ve idari süreci olan bir soruşturma ve bunun sonucunda da bu insanlar her türlü cezayı göreceksiniz çekecekler." ifadesini kullandı.

Konunun, savcının tehdit edilmesine ilişkin videonun ortaya çıkmasıyla yeniden gündeme geldiğini kaydeden Memişoğlu, konunun esasında 5,5 ay evvel gündem olması gerektiğine dikkati çekti.

Sağlık müdürlüklerinin denetimleriyle ilgili soruları da yanıtlayan Memişoğlu, "Den-İz diye bir sistemimiz var. Biz bu denetimleri en ufak bir hatayı dahi affetmeyecek şekilde yapıyoruz. Bu olay örnek bir olay. Bizim insanımızın canı her şeyden değerli. Bebeğimizin canı her şeyden değerli. Bizim bu çürük elmaları ayıklayabilecek altyapımız da var, irademiz de var. İnsanlar tedirgin olmasınlar." dedi.

Bakan Memişoğlu, olaydaki şüphelilerin sağlık çalışanlarının hakkını yemesinden duyduğu üzüntüyü de dile getirdi.

"Sayın Cumhurbaşkanı'nın talimatı, 'Ne gerekiyorsa yapacaksınız' dedi"

Memişoğlu, 1 milyona yakın sağlık çalışanı olduğunu hatırlatarak, sağlık çalışanlarına da morallerini bozmamaları gerektiği çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bugünkü görüşmesine ilişkin Memişoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız şunu söyledi; 'Ben sonuna kadar arkanızdayım, benim insanlarımın en küçük canına, malına, herhangi bir şeyine zarar veren herkese gereğini yapın.' diye bizi talimatlandırmış durumdadır. Biz kötülerle mücadele eden iyileriz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın talimatı, 'Ne gerekiyorsa yapacaksınız dedi." şeklinde konuştu.

İnsanların panik olmaması gerektiğini, kendilerinin bütün insanların sağlığı için garanti olduklarını söyleyen Memişoğlu, sağlıkta Türkiye'nin gerçekten iyi bir yerde olduğunu ifade etti.

Dünyanın Türkiye'ye sağlık hizmeti almaya geldiğini vurgulayan Memişoğlu, vatandaşlardan sağlık çalışanlarına güvenmelerini istedi.

Olaya adı karışan hastanelerde çalışan ancak bu işin içinde olmayan arkadaşlarının değerlendirileceğini söyleyen Memişoğlu, "İlgili hastaneler, 10 hastanenin şu anda hastane kimlikleri ellerinden alınmış durumda, artık hastane değiller. İçinde çalışanlara da tabii ki devlet olarak elimizden gelen, iyi niyetli olanlara destek vereceğiz. Hasta kabulü yapmayacağız, içindeki hastaları diğer hastanelerimize nakledip hastane fonksiyonlarını durduracağız." diye konuştu.

"Biz bu gizli soruşturmayı yapmasaydık, şu anda hastaneler çalışıyor olacaktı"

Sürecin gizlilikle yürütüldüğünü anımsatan Bakan Memişoğlu, "Sağlık gibi çok hassas bir alanda denetim mekanizmalarını iyi kurmazsanız sıkıntı olur, biz denetim mekanizmaları olduğu için çeteyi yakaladık. CİMER olmasaydı, bu bilgiler gelmeseydi, biz bu gizli soruşturmayı yapmasaydık, şu anda hastaneler çalışıyor olacaktı." açıklamasını yaptı.

Memişoğlu, "Şu anda tutuklu sayısı artmış durumda, 47 kişiyle ilgili soruşturma ve iddianame oluşmuş durumda. İlk başta 41 kişiydiler, şimdi 47 kişi çünkü bu tehdit eden arkadaşlar da tutuklanmış durumda." bilgisini paylaştı.

22 kişinin tutukluluk halinin kalkması için savcının tehdit edildiğini hatırlatan Memişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu insanların 22'si cezaevinde, her türlü cezayı da alacak. Görecek kamuoyu. Bu kişileri delilli ispatlı olarak yakalayıp hapse attık. Bunların hapisten çıkması için savcıyı 5,5 ay sonra tehdit eden arkadaşın görüntüsü bugünkü görüntü. O ilgili kişi de tutuklanmış durumda."

Eylül ayında bir komisyon da oluşturduklarını, İstanbul'daki tüm yenidoğanları hocalara denetlemeye çıkarttıklarını söyleyen Memişoğlu, "Bu konuda Adalet Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız inanılmaz bir operasyon yaptı. 5,5 ay önce televizyonlara çıkan, iddianamesiyle şu anda tekamüle varmış ve mahkeme süreci yakında başlayacak büyük bir çeteyi çökertme operasyonu bu." dedi.

Memişoğlu, sıkı denetimlerin yanı sıra rutin denetimlerin de yapıldığını, süreçte hastaneleri kapatma aşamasına geldiklerini ve bu dönemde video çıkınca konunun kamuoyunun gündemine girdiğini söyledi.

"Çürük elmalar sistemimizde duramaz"

Bakan Memişoğlu, geriye dönük şikayetlerin sorulması üzerine şunları kaydetti:

"Tabii ki bu yürütüldü zaten, her türlü soruşturmayı geriye doğru yürüttük. Şüphelenenler şikayet ederlerse veya CİMER'den başvurursa biz bunlara da bakarız. Ama şunu söyleyeceğim bakın, komisyon (Yenidoğan Yoğun Bakım Komisyonu) var, bu komisyon hala devam ediyor. Biz gerektiği zaman zaten branş bazlı komisyonlar oluşturup işte kalp damar cerrahisinde, kadın doğumda, dahiliyede, cerrahide bilimsel komisyonlar oluşturup, bu komisyonlarla bütün hastaneleri dolaşıyoruz. Yani gidip gerektiği zaman sağlıkla ilgili bilgi alıyoruz, 'Ne yapıyorsunuz?' diye sorguluyoruz. Biz gerçekten denetleme konusunda emin olun çok büyük bir organizasyon kapasitesine sahibiz."

Çetenin her türlü cezayı göreceğini dile getiren Memişoğlu, kendilerinin bu tür insanları yakalamak ve cezalandırmak için bu koltuklarda oturduklarını söyledi.

Memişoğlu, böyle bir çeteyi çökertmenin kendileri için en büyük teselli olduğunu belirterek, "Yapabileceğimiz her şeyi yapmaya da hazırız ama bir daha olmasın, bu tür çeteler ortaya çıkmasın diye uğraşan ve bir CİMER şikayeti ile bu çeteleri çökertmek için gece gündüz çalışan bir Bakanlığımızın, İçişleri Bakanlığımızın, bir emniyet teşkilatının, bir Adalet Bakanlığının olduğunu bütün toplumun bilmesini istiyorum." dedi.

Sağlık Bakanlığının devamlı gelişen bir kurum olduğuna vurgu yapan Memişoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bu konuda teftişimizi, denetleme mekanizmalarımızı kontrol ederiz bir daha. Şunu söyleyeyim, insanoğlu olduğu sürece kötülük olacak, bunu herkes bilsin. Biz kötülükle mücadele etmek için sistemimizi daha çok geliştireceğiz. Sistemimizi daha sağlamlaştırırız ama şöyle bir şey var, bir zafiyet yoktur. Şu anda bir daha söylüyorum, sağlık sistemi denetlememizde bir zafiyetimiz yoktur. Sadece bu adamlar ceza yesin diye, bu adamlar delilleri yok etmesinler diye özellikle gizli takip yapılarak çete çökertilmiştir. Biz yine çete şüphesi bulursak bir yerde çok net söylüyorum yine gizli takip yaparız, bunları çökertiriz. Çürük elmalar sistemimizde duramaz."

(Bitti)